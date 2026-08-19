ย้อนโพสต์ “เร แมคโดนัลด์” เผยข้อความปลงสัจธรรมชีวิต “มรณะ เมื่อไหร่ก็ได้” แฟนคลับแห่อาลัย

สร้างความโศกเศร้าและอาลัยให้กับแฟนคลับรวมถึงคนบันเทิงเป็นอย่างมาก หลังการจากไปอย่างกะทันหันของนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง “เร แมคโดนัลด์” ในวัย 49 ปี
ล่าสุด โลกออนไลน์ได้มีการแชร์และย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าในอดีตของอดีตพระเอกดัง ซึ่งเคยโพสต์ภาพตัวเองอยู่ในกรอบรูปงานศพ พร้อมข้อความสะท้อนสัจธรรมของชีวิตไว้บนโซเชียลมีเดียส่วนตัว เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2024 โดยมีข้อความระบุว่า “ชาตะ เมื่อไหร่ก็ตาม มรณะ เมื่อไหร่ก็ได้” พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆ ประกอบว่า “เมื่อไหร่ก็ได้”
หลังจากข่าวร้ายแพร่กระจายออกไป บรรดาแฟนคลับและผู้ที่ติดตามต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก หลายคนร่วมส่งดวงวิญญาณของอดีตพิธีกรสายลุยให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอย่างสุดซึ้ง