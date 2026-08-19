เมียร้องไห้ โทร.หา! “ลีโอ พุฒ-ต้าร์ บาร์บี้” รีบรุดหา “เร” ลั่นโลกนี้เห็นมาเยอะแล้ว คงได้ไปเห็นโลกหน้า (คลิป)

“ลีโอ พุฒ - ต้าร์ บาร์บี้” เผยนาทีรู้ข่าวร้าย “เร แมคโดนัลด์” หลับไม่ตื่น คาดพักผ่อนน้อย-ไม่มีโรคประจำตัว เล่านาทีภรรยาโทร.แจ้งข่าวร้าย เสียชีวิตในวันเปิดเทอมวันแรกของลูก ฝากถึงเพื่อน ไม่ได้ไปไหน แค่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง โลกนี้เห็นมาเยอะแล้ว คงได้ไปเห็นโลกหน้า
ทันที่ได้ทราบข่าวการจากไปของเพื่อนสนิทอย่าง “เร แมคโดนัลด์”สองเพื่อนซี้อย่าง “ลีโอ พุฒ” และ “ต้าร์ เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา” หรือ “ต้าร์ บาร์บี้” ก็รีบรุดเดินทางมาที่บ้านพักย่านพัฒนาการของเรทันที หลังจากที่ภรรยาโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายทั้งน้ำตา โดยลีโอ พุฒ กับ ต้าร์ บาร์บี้ เผยว่า อาจเกิดจาก เร แมคโดนัลด์ พักผ่อนน้อย โหมงานหนัก ตอนนี้เพื่อนได้พักผ่อน ได้เดินทางไปสำรวจโลกหน้าแล้ว
ลีโอ พุฒ : “เราทราบแทบๆ พร้อมๆ กันกับทุกคน เมื่อเช้ารู้ก็รีบมา รู้ว่าเรหลับแล้วไม่ตื่น ส่วนตัวก็เดาว่าพักผ่อนน้อย เรเป็นคนที่ว่างหน่อยเรก็อยากออก อยากเดินทาง เพราะการเดินทางเป็นส่วนนึงของชีวิตเขาไปแล้ว คิดว่าอาจพักผ่อนน้อย โหมงานมากเกินไป เท่าที่ทราบไม่มีโรคประจำตัว ปกติดี
ตกใจมากครับ ตอนแรกคิดว่าภรรยาเขาโทร.มา เขางอนกันหรือเปล่า ร้องห่มร้องไห้ สามีภรรยาก็ลิ้นกับฟัน แต่พอมาฟังดีๆ เรเสียแล้ว ก็ตกใจและรีบออกมาเลย เราก็เจอกันบ้าง ช่วงที่เราพักเบรกจากการเดินทาง ก็ต่างคนต่างอยู่ เรย์ก็ได้ใช้ชีวิตกับลูก วันนี้เปิดเทอมวันแรกของลูกด้วย เขาได้ใช้ชีวิตกับลูก เพื่อนๆ จะไม่กวน ให้เขาไปเที่ยวกัน ไปเล่นกัน
เราได้รู้ตอน 7 โมงครึ่งได้ ภรรยาเขาร้องไห้ ผมก็ไม่รู้ ปกติแหม่ม (ภรรยาเร) ไม่โทร.หาผมเช้าอย่างนั้น ถ้าโทร.หาผมเช้าจะเป็นเรเอง มันเป็นคนตื่นเช้า ตีสามตีสี่ก็ตื่นแล้ว ก็รับสายแล้วรีบมา ผมก็เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้ว เรก็เหมือนนอนหลับครับ”
ต้าร์ : “ดี ได้นอนบ้าง ปกติไม่ได้นอน”
ลีโอ พุฒ : “คิดเรื่องงานตลอด จะได้พัก”
ยันไม่มีโรคประจำตัวใดๆ
ลีโอ พุฒ : “ไม่มี ถึงมีมันก็ไม่บอกใคร เรเป็นคนมีเอเนอร์จี้เยอะ ชอบทำโน่นทำนี่ โดยเฉพาะเรื่องเดินทาง บางทีเหนื่อยก็ไม่พูด หรือแสดงเท่าไหร่”
ต้าร์ : “เท่าที่รู้ไม่มีโรคประจำตัว”
ลีโอ พุฒ : “อย่างผมมี เพราะผมไปหาหมอถึงได้ทราบ บางครั้งคนเราโรคประจำตัวอาจมี แต่ตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอะไร หลายคนอายุน้อยๆ ความดันสูง ไขมันสูงมันก็มี แต่ไม่รู้ตัว พอไม่ได้ตรวจสุขภาพ กว่าจะได้รูว่าป่วยต้องกินยา อาจสายไปได้ ก็ต้องดูแล”
ฝากบอกขอให้โชคดีกับการเดินทางครั้งใหม่ โลกนี้เห็นมาเยอะแล้ว คงได้ไปเห็นโลกหน้าว่าเป็นอย่างไร
ลีโอ พุฒ : “ผมเชื่อว่าการเดินทางของเรยังไม่สิ้นสุด แค่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเท่านั้น เรคงเดินทางต่อตามประสาคนที่อยากเห็นทุกอย่าง อยากรู้ทุกอย่าง โลกนี้มันเห็นเยอะแล้ว ก็คงได้ไปเห็นโลกหน้าบ้างว่าเป็นยังไง ก็อยากบอกให้เดินทางอย่างปลอดภัย โชคดี และพักผ่อนบ้างก็ดี”
ต้าร์ : “ไม่รู้ดิ คือมึงกูรู้กันว่าในใจเป็นยังไง ทุกอย่างผมกับมันเหมือนเจอกันบ่อย แฮปปี้มึง แค่นั้น”
ลีโอ พุฒ : “เชื่อว่าเขาห่วงลูก แม่ ภรรยา อยู่แล้ว รองจากนั้นน่าจะเป็นเรื่องงาน ตัวเองห่วงน้อยสุด มันเป็นคนอย่างนั้น”
ต้าร์ : “มันก็เหนื่อยมานานแล้วนะ เรมันก็เหนื่อย”
ลีโอ พุฒ : “หลายปีหลังได้เดินทางเยอะ ได้มีโมเมนต์ด้วยกัน ได้หัวเราะกันเยอะ ทะเลาะก็มีบ้างตามประสาเพื่อน แต่ไม่ได้มีความขุ่นข้องหมองใจกัน ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายที่ดีใช้ได้”
ต้าร์ : “ดีใจที่ได้กลับมาทำงานด้วยกันในช่วง 4-5 ปีหลัง”
ลีโอ พุฒ : “เขาได้กลับมาเล่นกับลูก เป็นช่วงที่เราพักการเดินทางพอดี”