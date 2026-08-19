“โดม ปกรณ์ ลัม” ใจหาย! คิดไม่ถึง “เรย์ แมคโดนัลด์” จะจากไปเร็วขนาดนี้ เผยรู้จักตั้งแต่อายุ 15 ปี เพิ่งชื่นชมความสำเร็จ

เป็นข่าวช็อกใจคนบันเทิงและแฟนๆ หลังจากที่มีรายงานนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง “เรย์ แมคโดนัลด์” เสียชีวิตกะทันหันในบ้านพักย่านพัฒนาการ
รวมทั้งพระเอกหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” ที่ใจหายหลังได้รับข่าวร้าย เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดอาลัย คิดไม่ถึงจะจากไปเร็วแบบนี้
“กูรู้จักมึง ตั้งแต่กูอายุ 15 กินเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เด็ก ล้มลุกคลุกคลานกันมา เห็นกันอยู่ตลอด ต่างคนต่างแยกไปเจริญเติบโตในสายงานของของตัวเอง จนเมื่อช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับมาเจอกัน ยังชื่นชมในความสำเร็จ ก้าวใหม่ที่มึงทำอยู่ นึกไม่ว่ามึงจะจากกันไปเร็วแบบนี้ ขอให้ไปอยู่ในที่ดี ภพภูมิที่ดีนะเพื่อน #แก๊งมอเต่า”