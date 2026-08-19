xs
xsm
sm
md
lg

“โดม ปกรณ์ ลัม” ใจหาย! คิดไม่ถึง “เรย์ แมคโดนัลด์” จะจากไปเร็วขนาดนี้ เผยรู้จักตั้งแต่อายุ 15 ปี เพิ่งชื่นชมความสำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นข่าวช็อกใจคนบันเทิงและแฟนๆ หลังจากที่มีรายงานนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง “เรย์ แมคโดนัลด์” เสียชีวิตกะทันหันในบ้านพักย่านพัฒนาการ

รวมทั้งพระเอกหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” ที่ใจหายหลังได้รับข่าวร้าย เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดอาลัย คิดไม่ถึงจะจากไปเร็วแบบนี้ 

“กูรู้จักมึง ตั้งแต่กูอายุ 15 กินเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เด็ก ล้มลุกคลุกคลานกันมา เห็นกันอยู่ตลอด ต่างคนต่างแยกไปเจริญเติบโตในสายงานของของตัวเอง จนเมื่อช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับมาเจอกัน ยังชื่นชมในความสำเร็จ ก้าวใหม่ที่มึงทำอยู่ นึกไม่ว่ามึงจะจากกันไปเร็วแบบนี้ ขอให้ไปอยู่ในที่ดี ภพภูมิที่ดีนะเพื่อน #แก๊งมอเต่า”