"เจนนี่" BLACKPINK เจอพิษคลิปปลอมอ้างเหตุชุดหลุด ต้นทางถูกระงับบัญชี OA ลั่นเอาผิดไม่ยอมความ

เจนนี่ BLACKPINK เจอคลิปปลอมอ้างเหตุ “ชุดหลุด” ว่อนเน็ต ต้นทางถูกระงับบัญชี OA ลั่นเอาผิดไม่ยอมความ
ลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปที่อ้างว่าเป็นเหตุเสื้อผ้าของ “เจนนี่ BLACKPINK” เลื่อนจนเกือบเปิดเผยร่างกายระหว่างการแสดง ก่อนถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคลิปตัดต่อหรือสร้างด้วย AI ขณะที่บัญชีที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เผยแพร่ต้นทางถูกระงับการใช้งาน ด้าน OA Entertainment ประกาศเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จและสื่อดัดแปลงโดยไม่ประนีประนอม
ประเด็นดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจหลังมีบัญชีผู้ใช้งานรายหนึ่งเผยแพร่คลิปเมื่อราววันที่ 15 สิงหาคม โดยอ้างว่าเป็นภาพของ เจนนี่ (Jennie) BLACKPINK ประสบเหตุเสื้อผ้าบนเวทีเลื่อนจนเกิดภาพไม่เหมาะสม หรือที่ชาวเน็ตบางส่วนเรียกว่าเหตุ “ชุดหลุด” คลิปดังกล่าวถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วและมียอดรับชมจำนวนมาก ก่อนเกิดข้อถกเถียงถึงความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีผู้สังเกตพบความผิดปกติของภาพหลายจุดและตั้งข้อสงสัยว่าอาจผ่านการตัดต่อหรือสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI
ล่าสุด ณ วันที่ 19 สิงหาคม บัญชีที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เผยแพร่คลิปดังกล่าวในช่วงแรกไม่สามารถเข้าถึงได้แล้ว ส่งผลให้วิดีโอทั้งหมดที่เคยโพสต์จากบัญชีดังกล่าวหายไปจากแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าบัญชีดังกล่าวเคยเผยแพร่วิดีโออื่นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีลักษณะคล้ายเนื้อหาที่สร้างด้วย AI มาก่อน ยิ่งทำให้ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเชื่อว่าคลิปที่อ้างว่าเป็นเหตุเสื้อผ้าของเจนนี่เลื่อนนั้น อาจเป็นคลิปปลอมหรือคลิปที่ถูกดัดแปลง มากกว่าจะเป็นภาพเหตุการณ์จริง
ด้าน OA Entertainment ต้นสังกัดของเจนนี่ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังต่อการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมถึงภาพและวิดีโอที่ถูกตัดต่อ ดัดแปลง หรือสร้างขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิลปิน บริษัทระบุว่ากำลังรวบรวมหลักฐานร่วมกับทีมกฎหมายเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมย้ำชัดว่าจะ ไม่มีการยอมความหรือผ่อนปรน สำหรับกรณีร้ายแรง