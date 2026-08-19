"เจอร์รี่" F4 วัยเฉียด 50 คืนร่างทอง! ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ Tiffany & Co. หล่อฟิตกล้ามแน่น

“เจอร์รี่ หยาน” หรือ “เต้าหมิงซื่อ” แห่ง F4 ในวัย 49 ปี กลับมาสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้ง หลังได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Tiffany & Co. พร้อมเผยลุคสุดเนี้ยบในเสื้อเชิ้ตคอวีลึก โชว์รูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์มและเสน่ห์ที่ยังคงไม่เปลี่ยนไปจากยุค Meteor Garden
เจอร์รี่ หยาน นักแสดงและนักร้องชาวไต้หวันวัย 49 ปี ที่แฟนๆ ทั่วเอเชียรู้จักกันดีในฐานะสมาชิกวง F4 และพระเอกระดับตำนานจากซีรีส์ Meteor Garden กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง หลังได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์จิวเวลรีระดับโลก Tiffany & Co. โดยปรากฏตัวในภาพแฟชั่นเซ็ตล่าสุดด้วยลุคหล่อสุขุม แต่แฝงความเซ็กซี่ จนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งการคัมแบ็กที่โดดเด่นของพระเอกขวัญใจยุค 2000
ภาพแคมเปญเผยให้เห็นเจอร์รี่ในเสื้อเชิ้ตสีดำคอวีลึก ซึ่งช่วยขับรูปร่างที่ยังคงฟิตแอนด์เฟิร์มและกล้ามอกชัดเจน พร้อมสวมเครื่องประดับเพชรจาก Tiffany & Co. โดยเฉพาะสร้อยคอ Bird on a Rock และ Wings ที่เพิ่มความหรูหราให้กับลุคได้อย่างลงตัว ภาพดังกล่าวยังชวนให้นึกถึงเสน่ห์ของ “เต้าหมิงซื่อ” ตัวละครที่ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วเอเชียเมื่อกว่า 20 ปีก่อน แม้เวลาจะผ่านไป แต่บุคลิกและเสน่ห์แบบพระเอกยังคงเด่นชัดไม่เปลี่ยน
นอกจากสร้อยคอแล้ว เจอร์รี่ยังสวมนาฬิกาจิวเวลรี Bird on a Rock ซึ่งโดดเด่นด้วยรายละเอียดอัญมณีและรูปนกบนหน้าปัดที่สามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะของข้อมือ รวมถึงแหวนแพลทินัมประดับเพชรจากไลน์ Wings ที่ออกแบบโดยนำรูปทรงของปีกมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาในแคมเปญครั้งนี้ผสมผสานทั้งความแข็งแรง ความสง่างาม และความหรูหราได้อย่างลงตัว
ช่วงที่ผ่านมา เจอร์รี่กลับมามีกิจกรรมในวงการบันเทิงมากขึ้น หลังร่วมงานกับเพื่อนศิลปินและกลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้ง กระแสตอบรับที่ดีสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าของฉายา “เต้าหมิงซื่อ” ยังคงมีฐานแฟนเหนียวแน่นทั่วเอเชีย