เปิดเส้นทาง “เรย์ แมคโดนัลด์” จากพระเอกอินดี้ระดับตำนาน สู่ตัวพ่อสายลุยแห่งโลกดิจิทัล ก่อนจากไปในวัย 49 ปี

วงการบันเทิงสูญเสียพระเอกชื่อดังและพิธีกรมากฝีมือ หลังจากที่มีรายงานข่าวสะเทือนใจ “เรย์ แมคโดนัลด์” เสียชีวิตกะทันหันในบ้านพักย่านพัฒนาการ สร้างความรู้สึกช็อกให้แก่เพื่อนๆ ร่วมวงการ
หากพูดถึงชื่อของ “เรย์ แมคโดนัลด์” ภาพจำของคนไทยหลายยุคสมัยคงหนีไม่พ้นเด็กหนุ่มลูกครึ่งหน้าคม ยิ้มทรงเสน่ห์ ผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทย ทั้งในฐานะนักแสดงฝีมือระดับรางวัล และพิธีกรสายเดินทางระดับตำนานที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกไปท่องโลก
เรย์ แมคโดนัลด์ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เด็กหนุ่มลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ คนนี้ เติบโตมาพร้อมกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ เขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักร ก่อนจะตัดสินใจเดินทางกลับมาสานฝันและสร้างผลงานในประเทศไทย
ในยุค 90s เรย์ถือเป็นหนึ่งในไอคอนของวัยรุ่นยุคนั้นด้วยผลงานการแสดงที่มีเอกลักษณ์และเป็นธรรมชาติ
-ฝันบ้าคาราโอเกะ (พ.ศ. 2540) ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตที่แจ้งเกิดเขาอย่างเต็มตัว
-รัก-ออกแบบไม่ได้ (O-Negative) (พ.ศ. 2541) ภาพยนตร์วัยรุ่นขึ้นหิ้งระดับตำนานที่ทำให้ชื่อของ “เรย์ แมคโดนัลด์” กลายเป็นที่จดจำของคนทั้งประเทศ
-เฟค โกหกทั้งเพ (พ.ศ. 2546) อีกหนึ่งผลงานสะท้อนชีวิตวัยรุ่นยุค 2000s ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดี
-หนีตามกาลิเลโอ (พ.ศ. 2552): ผลงานที่ตอกย้ำฝีมือการแสดงในบทบาทสายเดินทางและแบ็กแพ็กเกอร์
ความสามารถอันโดดเด่นส่งผลให้เขาคว้ารางวัลใหญ่ในวงการมาครองอย่างภาคภูมิ ทั้งรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ถึง 2 ปีซ้อนจาก ฝันบ้าคาราโอเกะ และ รัก-ออกแบบไม่ได้ รวมถึงรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จาก หนีตามกาลิเลโอ
นอกจากงานแสดงแล้ว เรย์ยังเป็นผู้บุกเบิกรายการท่องเที่ยวแนวลุยๆ ผจญภัยในไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่ง สไตล์การดำเนินรายการที่เป็นกันเอง ดิบ จริงใจ และเข้าถึงง่าย ทำให้รายการของเขาครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนาน
ปัจจุบัน เรย์ยังคงส่งต่อ passion ในการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนตัวภายใต้ชื่อ “Rayron” (เรย์รอน) สื่อให้เห็นว่าแม้วันเวลาจะผ่านไป แต่จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและความเป็นตัวเองของ “เรย์ แมคโดนัลด์” ยังคงชัดเจนและแรงกล้าไม่เคยเปลี่ยน
ด้านชีวิตครอบครัว เรย์ได้เข้าพิธีสมรสกับ “แหม่ม สริญญา จินตนาวรารักษ์” หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 11 ปี โดยทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย มีทายาทด้วยกัน 1 คน คือ “น้องมิก้า” ปัจจุบันอายุ 8 ปี