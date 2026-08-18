Thailand Ghost Game Festival 2026 เกมผี ฝีมือคนไทย เปิดเวทีความหลอนที่คนไทยสร้างเอง

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด เปิดตัว Thailand Ghost Game Festival 2026 อย่างเป็นทางการ กับการจัดมหกรรมเกมผีไทยครั้งแรก ที่รวบรวมผลงานเกมผีฝีมือคนไทยจากเหล่านักพัฒนาเกมไทย
มาไว้ในที่เดียว เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและทดลองเล่นเกมผีไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมค้นพบผลงานสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ความเชื่อ จินตนาการ และโลกเหนือธรรมชาติผ่านมุมมองที่หลากหลายของคนทำเกมไทย โดยมหกรรมฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–19 สิงหาคม 2569 ณ NEXT HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นางโชติกา อัครกิจโสภากุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเกมผีไทย (Thailand Ghost Game Festival 2026)
โดยได้กล่าวถึงการนำเรื่องราว และความเชื่อเกี่ยวกับผีไทยมาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์เกมว่า เรื่องราวเกี่ยวกับผีไทย เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งในรูปแบบของเรื่องเล่า ตำนาน และความเชื่อ และยังเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาตีความและสร้างสรรค์ต่อได้อย่างหลากหลายในบริบทร่วมสมัย โดยเฉพาะผ่านสื่อดิจิทัลและเกม ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดเรื่องราว จินตนาการ และมุมมองของตนเองออกมาในรูปแบบ
ที่แตกต่าง และน่าสนใจ สิ่งสำคัญของ Thailand Ghost Game Festival 2026 คือการเปิดพื้นที่ให้ผลงานและศักยภาพของคนทำเกมไทยได้ถูกมองเห็นมากขึ้น ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง การออกแบบ และการพัฒนาเกม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบุคลากรไทยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ โดยมีผลงานที่ออกนำเสนอภายในงาน ได้แก่ Pimalai Mansion: หอนี้ ผีไม่ดุ, Night Drive: คืนหลอน ซ่อนทาง, Kumarn: The Wandering Spirit, BE LOST และ Ghost Observation การนำผลงานเหล่านี้ออกมาพบกับผู้เล่นและสาธารณชนโดยตรง จะช่วยสร้างการรับรู้และทำให้คนไทยได้รู้จักผลงานของนักพัฒนาไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นักพัฒนาเกม และนักสร้างสรรค์ไทยได้แสดงความสามารถ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นผลงานใหม่ ๆ และหวังว่าเทศกาลครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้คนทำเกมไทยมีกำลังใจในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มองเห็นว่า ความคิด ความสามารถ และฝีมือของคนไทย สามารถพัฒนาไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างโอกาส และเติบโตต่อไปได้ในอุตสาหกรรมเกม
นายศตวรรษ อินทรายุทธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมเกมในวันนี้ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือคุณภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังต้องมีตัวตน มีความแตกต่าง และสามารถสร้างการจดจำให้กับผู้เล่นได้ ซึ่ง “เกมผี” และเกมแนวสยองขวัญถือเป็นหนึ่งในประเภทที่นักพัฒนาไทยมีศักยภาพโดดเด่น ด้วยเรื่องราว บรรยากาศ ความเชื่อ และมุมมองที่สามารถต่อยอดเป็นประสบการณ์การเล่นที่แตกต่าง ทั้งในด้านการเล่าเรื่อง การออกแบบฉาก ตัวละคร เสียง และกลไกการเล่น Thailand Ghost Game Festival 2026 จึงเกิดขึ้นเพื่อรวบรวมเกมผีฝีมือคนไทยมาไว้ในพื้นที่เดียว เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ค้นพบและทดลองสัมผัสผลงานใหม่ ๆ ขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนา
ได้พบกับผู้เล่นจริง รับฟังความคิดเห็นและเสียงตอบรับโดยตรง เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ผู้เล่นมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ พันธมิตร และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม และหวังให้เทศกาลนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยให้ “เกมผีฝีมือคนไทย” ได้รับการมองเห็นในวงกว้างมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนทำเกมไทย
และต่อยอดไปสู่การสร้างฐานผู้เล่น โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนการขยายผลงานสู่ตลาดระดับนานาชาติในอนาคต