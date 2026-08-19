“ณวัฒน์” โต้ MU ยันมีอำนาจเต็มฝั่งตะวันออก เชื่ออีกฝั่งหวาดกลัวเพราะรู้ข้อมูลเยอะเกิน วอนหยุดลือจะซื้อ MU ชี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นละครน้ำเน่า

“ณวัฒน์” โต้แถลงการณ์ MU ยันเป็น CEO ฝั่งตะวันออก มีอำนาจเต็มดูแล 95 ประเทศ เชื่ออีกฝั่งหวาดกลัวเพราะรู้ข้อมูลเชิงลึกเยอะเกิน เผย MU 2026 ยังไม่คืบ มีโอกาสเลื่อน-เปลี่ยนประเทศ หรือไม่เกิดขึ้นเลย ลั่นไม่เคยคิดซื้อ MU เพราะตรวจสอบหุ้นไม่ได้ เสี่ยงเกินไป
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนของวงการนางงาม หลังเว็บไซต์ใหม่ของ Miss Universe ฝั่ง “ราอูล โรชา คานตู”ออกแถลงการณ์ระบุว่า “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”เป็นเพียง National Director หรือ ND และไม่มีอำนาจในการบริหารงาน ขณะที่เพจเฟซบุ๊กของ Miss Universe ได้ตอบโต้กลับ พร้อมยืนยันว่าณวัฒน์ยังคงดำรงตำแหน่ง CEO ของ Miss Universe Eastern ดูแล 95 ประเทศ ล่าสุดได้เจอ “บอสณวัฒน์” ในงานประกวด “Miss Universe Thailand 2026” รอบชุดประจำชาติ (National Costume) เจ้าตัวขอเปิดใจเคลียร์ชัดถึงสถานะของตัวเอง พร้อมยืนยันว่ามีอำนาจเต็มในการบริหารงานฝั่งตะวันออก และมองว่าแถลงการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากอีกฝั่งเริ่มหวาดกลัว เพราะเจ้าตัวรู้ข้อมูลเชิงลึกค่อนข้างเยอะ
“ผมว่ามันเป็นความชัดเจนของผมนะ ตัวผมเองเป็น CEO มิสยูนิเวิร์ส ฝั่งตะวันออกคือ East Side ของผมดูแล 95 ประเทศ ในเอเชียทั้งหมด โอเชียเนียทั้งหมด ในยุโรปก็มีประมาณ 20 กว่าประเทศ ก็แจงไปแล้ว แอฟริกาก็มีประมาณ 10 ประเทศเศษๆ ซึ่งเขาไม่ควรจะแบ่งกันตั้งแต่แรก ผมเรียนตามตรงว่าเมื่อเขาได้ ยูนิเวิร์สมา แล้วเขามีการแบ่งหุ้นออกไป เขาใช้โมเดลในการแบ่งหุ้นและแบ่งซีก ซึ่งผมก็เคยบอกแล้วว่าการทำอย่างนี้มันยากมากเพราะเราเคยเห็นประสบการณ์ ที่มันเคยมีมาแล้วในอดีต เช่น The Miss Globe ซึ่งเป็นเวทีที่เก่าแก่ที่สุด 100 ปี ในสมัยก่อนก็เป็นแค่ Globe แล้วเจ้าของก็มาแตกกัน แล้วก็แยกเป็น Globe International และ The Miss Globe
ผมก็ค่อนข้างคิดว่ามันน่าจะสุ่มเสี่ยง แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ในเมื่อเป็นความประสงค์ของเจ้าของ เราก็ทำงานตามหน้าที่เรา ยืนยันว่าของเราถูกต้อง ส่วนที่เขาพูดมา ผมไม่รู้ว่าเขายืนอยู่บนบรรทัดฐานอะไร เขาถึงประกาศมาเป็นแบบนั้น แล้วสิ่งที่เขาประกาศ อยู่บนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ Verify ไม่ใช่เว็บไซต์ที่เราใช้กันมา 70-80 ปี ซึ่งเว็บไซต์ที่ถูกต้อง เราก็ครอบครองกันอยู่ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร มันก็ดำเนินการต่อ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดทั้งหมด ที่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับผม ผมไม่มีอำนาจเนี่ย ผมว่าถ้าเขาพูดในฝั่งเขามันถูก ก็คือผมไม่มีอำนาจในฝั่งตะวันตก แต่ผมมีอำนาจเต็มร้อย CEO ก็คือ Chief ก็คือใหญ่สุดสำหรับการบริหารงาน ผมยังมีอำนาจและถูกต้องและผ่านบอร์ด และอยู่ภายใต้ Universe Eastern ถูกต้องทุกอย่าง ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับ”
เชื่อออกแถลงการณ์นี้มาเพราะเริ่มหวาดกลัว เนื่องจากตนรู้ข้อมูลเชิงลึกค่อนข้างเยอะ
“ผมว่าเขาเริ่มหวาดกลัว ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นมารายล้อม เขาอาจจะเดาได้ว่าผมอาจจะรู้ในข้อมูลเชิงลึกค่อนข้างเยอะ แล้วผมรู้มานานแล้ว แต่ผมรอให้ฝีมันแตกกันด้วยตัวของเขากันเอง เพราะฉะนั้นเขาก็คงระมัดระวัง ที่หลายคนอาจจะชอบการทำงานสไตล์ผม หลายคนก็อยากให้ผมเซฟยูนิเวิร์ส ต้องบอกตรงๆ ว่าหลังบ้านมีการแท็กมาหา มีข้อความมาเยอะ ว่าให้ช่วยยูนิเวิร์สด้วย ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นจริงไหม เปอร์โตริโกไม่รู้สภาพมันจะเป็นยังไง กลัวโปรดักชั่น กลัวทุกอย่าง เรื่องแบบนี้ผมว่าบางทีคนบางคนซึ่งเขามีหน้าที่ เขาอาจจะรู้สึกหวาดระแวงว่าคนจะไม่เชื่อเขา หรือไม่ให้ความศรัทธาเขา ก็อาจจะต้องลดแสงผมบ้าง แต่ว่าการที่เขาลดแสงผมด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ อันนี้ผมว่าจะทำให้เขาดับแสงเร็วขึ้น”
เป็นการขัดแข้งขัดขาในองค์กร
“ชัดเจนอยู่แล้วครับ เราก็ต้องพูดกันตามตรงนะ ตอนนี้องค์กรมันไม่สามารถจะไปด้วยกันได้ ตามสภาพที่เห็น ไม่ต้องมานั่งเดากันเลย เห็นอยู่แล้วว่า ทำไมถึงต้องตั้งเว็บใหม่ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็เรียนตามตรงว่าถ้าคนเราไปด้วยกันได้ แล้วทำในสิ่งที่เหมาะสม มันก็คงไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้ อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ไปแล้ว มันแยกกันแล้ว หรือมันจะเป็นยังไง มันจะตีกันแบบไหน ก็ต้องคอยติดตาม เพราะว่ามันเป็นละครหลังข่าวภาคค่ำ น้ำเน่าสุดๆ”
เว็บ universe.com เป็นเว็บเดียวที่ได้รับการ Verify แบบถูกต้องตามกฎหมาย
“โดยปกติแล้วเว็บเก่ามันเป็น Verify เว็บเดียว universe.com มันก็ต้องเป็น universe.com เพราะได้การรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราเอากฎหมายเป็นที่ตั้ง มันก็ต้องชัดเจน เพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจ เขาโพสต์ไม่ได้มั้งครับ เขาก็เลยต้องไปตั้งเว็บใหม่ เพื่อหาวิธีการโพสต์ แล้วผมก็ดันไปปักหมุดของผมไว้ด้วย มันก็อาจจะรู้สึกปักไปที่หัวใจ หรือสะเทือนอกสะเทือนใจ ก็รู้สึกหงุดหงิดใจ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ เรายืนยันอีกครั้งนะครับว่า universe.com คือ Official Verify Miss Universe Organization รวมถึงเฟซบุ๊กด้วย ชัดเจนถูกต้องครับ”
ที่ถือลิขสิทธิ์อยู่ในปี 2026 รวมสองฝั่งประมาณ 130 ประเทศ
“ถ้ารวมสองฝั่ง ผมว่าศักยภาพในการส่ง ก็ไม่ต่างจากปีที่ในประเทศไทย ก็คือประมาณ 130 ประเทศ คำว่า 95 ประเทศ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ ราวๆ 90 กว่าเหมือนกัน เขานับหมดเลยนะ ประเทศในโลกนี้ ไม่ว่าประเทศที่เราไม่รู้จัก หรือส่งไม่ได้ เขาก็แบ่งเลย อย่างเช่นประเทศที่เคร่งครัด แม้กระทั่งวาติกันยังมีเลย ซึ่งจะส่งยายชีมาประกวดก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่เขาแบ่งจริงๆ เขาแบ่งให้รู้เลยว่าแบ่งหมดทั้งโลก เพราะฉะนั้น 95 ของเรา ก็น่าจะไปได้ อยู่ในกรุ๊ปตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ ก็ประมาณ 60 กว่าประเทศ ที่มีตัวตนนะครับ ที่เหลือก็คงไม่สะดวก ที่จะต้องมาจัดการประกวดนางงามหรือส่งนางงาม เพราะมันไม่เหมาะสมกับจารีตประเพณีครับ”
แถลงการณ์ที่ออกมา ไม่ได้มีผลอะไรกับตำแหน่งที่ได้รับ
“สำหรับผมไม่มีผล ของผมไม่มีผลอยู่แล้ว ข้อหนึ่งผมไม่มีคดี ข้อที่สองผมเป็นคนรวย ผมไม่ได้เป็นคนที่โกงเงินคน แล้วผมก็มีที่ซุกหัวนอน ผมไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนบางคน แล้วเวลาผมมีอะไร ผมบอกชัดเจนว่าผมมี ผมมีบ้านอยู่ที่ไหน ผมมีรถอะไร ผมมีเงินเท่าไหร่ ผมมีหุ้นเท่าไหร่ ผมมีเงินกี่พันล้าน ทุกคนสามารถเช็กได้ในตลาดหลักทรัพย์ไม่เหมือนกับคนบางคนที่ชอบสร้างภาพลวง ให้คนเชื่อว่ามีสมบัติลอยอยู่กลางทะเล แต่จริงๆ มันก็แค่เรือเช่าเท่านี้เอง เพราะฉะนั้นเราไม่เคยกลัวใครในฐานะที่เป็นความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ผมรู้สึกเสียใจที่ยูนิเวิร์ส ตกอยู่ในชะตากรรมแบบนี้ครับ”
ขอไม่ออกความเห็นถึง “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” แต่คิดว่าอีกฝ่ายคงรู้เรื่องแถลงการณ์นี้บ้าง เพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
“ผมขออนุญาตไม่อยากออกความเห็นถึงคุณแอน แต่ผมถามว่ารู้ไหม ตอนนี้แกไม่ยุ่งเกี่ยวกับไม่เกี่ยวข้องจริงๆ แต่แกต้องรู้บ้างแหละ เพราะว่าเรื่องมันไม่ใช่เล็กๆ นะครับ แล้วเป็นเรื่องของแกด้วย แต่ตอนนี้ในฐานะ CEO ผมซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารที่สูงที่สุดของฝั่งนี้ผมก็ดูแลฝั่งนี้อย่างเต็มความสามารถ แต่ส่วนตัวที่จะไปเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออก กับฝั่งตะวันตก ก็จะมีอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่อีกตำแหน่งหนึ่ง อันนั้นคือจะไม่บริหารเรื่องอื่น จะบริหารเรื่องการไปรวมกันในการจัดการอะไรบางอย่างเท่านั้นทางกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ผม และผมก็ขอเรียนตรงนี้ตรงๆ เพราะว่ามีคนไปแปลได้อยู่แล้วว่า ตัวผมเองก็ยินดีที่จะทำงานให้กับยูนิเวิร์ส ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งตะวันตก หรือฝั่งตะวันออก แต่โดยหลักการผมทำฝั่งตะวันออกเท่านั้น แต่ถ้าคุณหยิบยื่น หรือคุณต้องการความช่วยเหลือ ผมก็ยินดีที่จะช่วย หากถ้าคุณมีความจำเป็น”
คนที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กร “มิสยูนิเวิร์ส” ตอนนี้ คือ “ราอูล”
“ตอนนี้ถ้าตามตำแหน่ง เราก็ต้องยอมรับครับว่าคำว่า President ก็ยังติดอยู่กับคุณราอูล ถ้าทำตามหน้าที่ แต่มันไม่ได้หมายความว่า เขาจะมีอำนาจข้ามมาจนถึงฝั่งตะวันออก ก็คือเราแบ่งสองฝั่ง เราไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ผมเองก็ไม่ได้ ไปเกี่ยวข้องกับโดมินิกันรีพับลิก มิสยูเอสเอ ทั้งๆ ที่หลายคนอยากให้ผมไปเกี่ยวข้อง แต่ผมก็พูดคำเดียวว่าไม่ใช่ขอบข่ายของผม ที่ผมจะเข้าไปครอบครองหรือเกี่ยวข้อง ถ้าตามตัวอักษรก็ต้องเป็นเขา แต่ทุกคนก็จินตนาการว่าตอนนี้มันก็ยาก เพราะว่าคนที่มีตำแหน่งอยู่เนี่ย ก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะฉะนั้นก็เหมือนยูนิเวิร์สถูกลอยแพ ขณะนี้หาที่พึ่งค่อนข้างยากครับ
ถามว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ผมว่าเราอย่าไปค้นหาเลย เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตะวันตกแล้วกัน ทุกคนก็เห็นในเอกสารแล้ว ว่าทางมาเลเซียจั่วหัวว่ากำลังดำเนินการขั้นตอนสู่ความเป็นเจ้าของ ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมไม่รู้ เพราะว่าโดยหลักปฏิบัติแล้ว ตามเอกสารหรือตามหลักฐานที่เราได้สืบเห็น ที่เราได้ค้นเห็น แล้วเราได้พบเจอบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็คือทางมาเลเซียยืนยันว่า ซื้อทั้งหมด 50% ซึ่งหุ้น ยูนิเวิร์ส 50% นั้น อยู่ภายใต้บริษัทในอเมริกา การเข้าซื้อคือการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในอเมริกา และภายใต้บริษัทอเมริกาถือหุ้นยูนิเวิร์สไว้ 50% คือมีการซื้อบริษัทเป็นนัย ว่าเหมือนซื้อยูนิเวิร์สด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อซื้อไปปั๊บ แล้วไม่มีการโอนหุ้นในล็อตแรก อย่างที่ทุกคนทราบดี มันก็เกิดปัญหา แล้วปัญหานี้ก็ได้ถูกคลี่คลายไปในระดับหนึ่งที่ศาล หรืออะไรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องของเขา ทุกคนก็คงทราบดีว่าเกิดข้อพิพาทกันอยู่ขณะนี้ ก็ผ่านไปได้แค่อยู่ประมาณ 40% และ 40% ที่ผ่านไป เบื้องต้นก็ยังเป็น 40% ที่ต้องลากกันขึ้นศาลอีก ที่เหลือก็ยังไม่รู้อนาคตครับ
เรื่องความชัดเจน ผมว่าเคสนี้ต้องรอทางผู้เสียหาย กับผู้ถูกกล่าวหา ก็คือต้องรอฝั่งตะวันตกที่เสนอขาย แล้วต้องรอฝั่งมาเลเซีย ที่จ่ายเงินไปแล้ว 9 ล้านเหรียญ แล้วก็ Pending อีก 16 ล้านเหรียญ ที่รอคอย ตามกฎหมายที่เราเห็นชัดเจน ว่าเมื่อขึ้นศาลกันทุกกระบวนการแล้ว มันจะไปจบที่แบบไหน มันจะไปจบที่แค่นี้หรือทั้งหมด หรือคนที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้อะไรเลย ก็สุดแท้แต่ เพราะว่าละครเรื่องนี้ถ้าถามผม ในฐานะที่ผมดูแลบริษัทต่างๆ ผมว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่ยาวอีกประมาณ 3-5 ปี ที่เราต้องทรงสภาพกันแบบโซซัดโซเซกันไป เพราะว่าทุกคนต่างรักษาสิทธิ์ของตัวเองทางกฎหมายครับ”
ฝั่งตนไม่ได้กังวล แต่ขอให้เลิกลือได้แล้วว่าจะซื้อ “มิสยูนิเวิร์ส”
“ฝั่งเราไม่ได้กังวลอะไร เพราะฉะนั้นเลิกลือได้แล้วนะว่าผมจะซื้อ ผมซื้อไม่ได้หรอกครับ เพราะข้อหนึ่ง เราไม่รู้ว่าหุ้นจริงๆ เนี่ย มันจริงแค่ไหน หุ้นจริงๆ มีภาระผูกพัน หรือเกี่ยวข้องกับหนี้สินมากน้อยแค่ไหน หุ้นจริงๆ อยู่ที่ไหน ถ้าถามผมตอนนี้ ถ้าในฝั่งอื่นผมยังตอบไม่ได้เลยว่าหุ้นจริงๆ อยู่ที่ไหน เพราะว่าทางมาเลเซียเขาเรียกหุ้นแล้ว แต่ว่าก็ไม่ได้ปรากฏเอามาให้ดู เพราะฉะนั้นการเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน มันไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้ ในสิ่งที่ตัวเองมีและพร้อมขาย เราก็ต้องตั้งคำถามเยอะๆ เมื่อตรวจสอบไม่ได้ ตามภาษาของนักธุรกิจ คือไม่สามารถให้องค์กรกลางเข้าไปตรวจสอบ ว่าสินค้าชิ้นนี้ยังปลอดหนี้ ยังอยู่สบาย ยังมีตัวตน นั่นหมายความว่าเราก็ต้องเสี่ยงภัยกันไป
ถ้าเป็นบริษัทผม ก็คือไม่ซื้ออยู่แล้ว ถ้าตรวจสอบไม่ได้ บริษัทผมไม่เคยสนใจซื้อสินค้าเลยประเภทนี้ แต่ ยูนิเวิร์สผมไม่ได้คิดอยากซื้ออยู่แล้ว เพราะผมหลับตาผมก็เห็นภาพ เพราะฉะนั้น ทุกคนไม่ต้องลือว่าผมซื้อ ผมทำงานเต็มหน้าที่ แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ว่าจะตกเป็นของคนอื่น เพราะว่า มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เราเซ็นยาวๆ เซ็นกับบริษัท MGI ซึ่งไม่ใช่ตัวผม เป็นของผู้ถือหุ้นประมาณเป็นหมื่นคน ถึงแม้ผมจะถือหุ้นเยอะ แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนเซ็น ส่วนตัว CEO นั่นเขาแต่งตั้งมาที่ตัวผม ผมเป็นคนเซ็นรับเป็นการส่วนตัว ซึ่งถ้าผมเหนื่อย หรือผมเบื่อ ผมก็ลาออกได้ทุกเวลาครับ”
ส่วนตัวพร้อมทำ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์” ไปจนครบ 25 ปี ตามลิขสิทธิ์ที่ซื้อมา แต่เวทีจะอยู่ให้ทำจนครบหรือเปล่า
“ถ้าตามโครงสร้างคือ 25 ปีนะครับ มันจะมีโครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูล เพราะว่าอยู่ตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์ ตอนนี้ก็ปีที่ 2 ยังเป็นอย่างนี้เลยนะ แล้วถ้าสมมติว่ามันไปเรื่อยๆ ปีที่ 20 นี่เราคงจะกัดก้อนเกลือกินกันนะ (หัวเราะ) (แปลว่าน่าจะอยู่ทำจนครบ 25 ปี?) ผมครบ แต่เขาจะอยู่ให้ผมทำครบไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง อันนี้ผมพูดตรงๆ นะ ทุกอย่างมีเกิดและมีดับ ถ้ายังไม่รู้จักว่าควรจะทำอะไร แล้วยังไม่รู้จักสินค้า แล้วยังไม่รู้จักมูลค่า และยังมองสินค้าเป็นเพียงสิ่งอื่น มิใช่เป็นความรู้สึกที่อยากทำ หรือไม่ใช่เป็นความรักในสินค้านั้นๆ ผมว่ามันก็จะพาสิ่งที่เรากำลังดูแลกันอยู่นี้ ไปสู่จุดจบได้ เป็นเรื่องปกติของทุกๆ ตัว อันนี้ไม่ได้ว่าเขานะ ซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลย ว่าอนาคตอันใกล้เนี่ย พฤศจิกายนเราจะทำยังไงกัน เราก็ได้แต่เห็นวลี แต่เราไม่เห็นแอ็กชั่น ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารฝั่งตะวันออก ผมยังรอรายละเอียดอยู่ ซึ่งไม่มีอะไรอัปเดตให้ผม ผู้ช่วยผมเข้าประชุมทีไรก็ไม่มี ก็มีแค่ว่าวันจะไฟนอล วันจะเริ่มต้น อันนี้เรารู้อยู่แล้ว มีวัน แล้วก็มีโรงแรม”
มีโอกาสทุกอย่าง ทั้งการเลื่อนการจัดงาน การเปลี่ยนประเทศ หรือแม้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
“มีโอกาสทุกอย่างครับ มีโอกาสที่จะจัด มีโอกาสที่จะเลื่อน มีโอกาสที่จะเปลี่ยนประเทศ มีโอกาสที่จะไม่มีอะไรเลยก็ได้ครับ เพราะว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้ผมคิดว่า มันเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ผมขออนุญาตไม่พูดในรายละเอียด เพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้บริหารรับทราบ แต่ไม่อยากให้คนอื่นต้องทราบมากก็ได้ครับ”
ไม่ถึงกับศูนย์เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
“ไม่ศูนย์ครับ ไม่ศูนย์ เขาบอกว่าเข้ากองวันที่ 8 จบวันที่ 24 จัดที่ไหน ที่ฮอลล์อะไร ไม่รู้ว่าแจ้งหรือยัง โรงแรมเคยมีบอกแล้ว แต่ว่าตั๋ว บัตรจำหน่ายเนี่ย มันเลทมากแล้วยังไม่ได้ออกจำหน่าย ทุกคนคงจำได้ เราจัดพฤศจิกายน เราจำหน่ายไปแล้วสิงหาคม เราจัดเมื่อปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็รอกันอีก เราไม่รู้ว่าโปรดักชั่นใช้ใคร เราไม่รู้ว่ายังไง เราไม่รู้จริงๆ เราถามได้แต่ยังไม่มีการอัปเดตใดๆ เพิ่มขึ้น ในธีม มู้ดแอนด์โทน สี เรื่องของกิจกรรม เรายังไม่เห็นอะไรเลย เพราะโดยปกติต้องวางแผนงานในการประกวด มู้ดแอนด์โทน ทุกอย่าง สเตจดีไซน์ คัลเลอร์ ทุกอย่างเราต้องวางกันก่อนล่วงหน้าหนักมาก ไม่ว่าจะเป็นลอจิสติกส์ โปรดักชั่น บริษัทเอาต์ซอร์สที่เราต้องทำงานด้วยกัน ตอนนี้ทราบว่ามีชื่อโรงแรม ทราบว่ามีวัน แต่ว่ายังไม่ค่อยได้ทราบอะไรที่มากมาย ก็รอทางเปอร์โตริโก ต้องตอบด้วยนะ”
ตอบไม่ได้อย่างเลวร้ายที่สุดของเวที “มิสยูนิเวิร์ส” จะไปถึงขั้นไหน แต่กรรมใดใครก่อ ก็ต้องยอมรับผล
“เลวร้ายที่สุดเหรอครับ มันก็ตามสภาพ ผมเองก็ถือลิขสิทธิ์อยู่ แล้วผมเป็น CEO อยู่ ผมก็ไม่อยากจะไปคาดหวังว่ามันจะเลวร้ายไปแบบหนักหนาสาหัสนะ แต่ว่ากรรมใดใครทำ กรรมนั้นก็ต้องยอมรับ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย การกระทำใดๆ ที่ไม่ซื่อสัตย์ การกระทำใดๆ ที่ทำแล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลง มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะดีขึ้นเพราะเหตุผลใด เพราะฉะนั้นทำแบบใด ก็ได้แบบนั้นทุกคน เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ของเรา เท่าที่เราทำได้ครับ”
มีจุดเปลี่ยนหลายอย่าง ที่ทำให้เวทีอันทรงคุณค่า มีภาพลักษณ์เสียหายเยอะขนาดนี้
“จุดเปลี่ยนมันอยู่หลายจุดครับ จุดแรกเลยก็คือ มิสยูนิเวิร์สเป็นเอ็มพาวเวอร์ อาจจะ Empowered Woman หรือ Empower Whatever เป็นพลังบวกให้กับทุกอย่างในโลกใบนี้ เป็นพลังที่สร้างบรรทัดฐาน เป็นตัวอย่างของของมนุษย์บนโลกใบนี้ ในการปฏิบัตินะ ในการแสดงตน ในการให้ความคิด และทำตัวเองให้เป็นตัวอย่าง ในเมื่อขณะนี้สิ่งที่เราเห็น คือคนทำยูนิเวิร์สไม่ได้เป็นตัวอย่างตามที่กล่าวมา แน่นอนครับ มันก็เหมือนกับสินค้าที่ไม่ได้มี อย. สินค้าที่ไม่ได้ใส่สูตรตามที่เราแจกแจง ว่ามันแพงเพราะอะไร หลายคนอาจจะกินไก่ ชิ้นหนึ่ง 50 บาท แต่ที่นี่ขายชิ้นละ 500 เพราะว่ามันมีสูตรสำเร็จของมัน ที่จะต้องบอกว่ามันแพงเพราะอะไร แต่ปัจจุบันไก่ชิ้นนี้ มันไม่ใช่ 500 และไม่ใช่ 50 มันมีแต่กระดูก แล้วมันก็เหลือ 5 บาท 10 บาท ตอนนี้ล่ะครับ 5 บาท 10 บาท ไม่รู้เวทีไหนครับ ก็ต้องว่ากันไป อันนี้พูดจริงๆ ครับ”
เมินอีกฝั่งจงใจเล่นงาน ลั่นอย่ามายุ่ง ชี้วันหนึ่งไม่ทำำจะน่าตกใจมากกว่า
“เอาตรงๆ ก็อย่ามายุ่งกับผมเยอะเลย เพราะว่าผมเป็นเป้าที่ออกสื่อได้ เป็นเป้าที่ผมแอ็กชั่นได้ ส่วนคนอื่นนั้นเขาแอ็กชั่นไม่เป็น หรือเขาอาจจะแอ็กชั่นไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็แล้วแต่ และทุกคนก็หนีหายกันไปหมด ก็เหลือคุณณวัฒน์นี่แหละ ที่ยืนจังก้าอยู่ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป้านิ่งที่เขาจะต้องคอยคุยกับใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับผม แม้กระทั่งเรื่องของมาเลเซีย ยังเอาหน้าผมไปปะอยู่บนทวินทาวเวอร์เลย ตึกคู่แฝดนั่นนะ เอาหน้าผมไปปะ เพราะว่าพอเห็นหน้าผมปั๊บ คนอ่านละเอียดยิบเลย ก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็ทำได้เท่าที่ทำ อย่างนี้ดีกว่า ถ้าสักวันหนึ่งผมไม่ทำเนี่ย มันน่าตกใจมากกว่า ว่ามันจะไปทางใคร เพราะมันก็ไม่มีทางใครที่จะต้องไป”