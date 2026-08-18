พบกับ “เฮียวิทย์” ในคอนเทนต์ระดับเอเชีย กับรายการ “Red Talk” ทาง #ช่อง9กด30

พบกับ “เฮียวิทย์” ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักสื่อสารความรู้ นักเล่าประวัติศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ และพอดแคสต์ยอดนิยม ที่เปลี่ยนภาพจำของประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็นคอนเทนต์ร่วมสมัย ทางหน้าจอ “ช่อง 9 กด 30” ในคอนเทนต์ระดับเอเชียใน “Red Talk” รายการ Podcast On TV ซึ่งผลิตโดย บริษัท ไทย บิซ พาโนราม่า จำกัด รายการที่จะพาคุณไป “เจาะลึกจีน กับผู้รู้จริง” ห้ามพลาดทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. เริ่มอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้
“เฮียวิทย์” จากกูรูผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ จะพาคุณไปเจาะลึกจีน ทั้งในอดีตที่ยิ่งใหญ่ สู่ "ปัจจุบัน” มหาอำนาจของเศรษฐกิจโลก “ และ “ ทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องรู้ ในรายการ “เรดทอล์ค” (Red Talk) เจาะลึกจีน กับผู้รู้จริง พร้อมเปิดไมค์ชวนแขกรับเชิญตัวท็อปจากผู้รู้หลากหลายวงการ อาทิ คุณซันนี่ จาวลา, คุณบาส Go Went Go, คุณซี-ฉัตรปวีณ์ , คุณหนุ่ย แบไต๋ ไฮเทค ฯลฯ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประเทศจีน แบบเจาะลึกและเข้าถึงง่าย กับคอนเทนต์สุดล้ำที่คุณห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น AI จีนอัจฉริยะที่พลิกโฉมหน้าเทคโนโลยีโลก, เปิดตำราความสำเร็จแบรนด์จีน, ความล้ำหน้าของโดรนจีน ที่ทั่วโลกยอมรับ, เที่ยวจีนแบบ GenZ ฯลฯ #ช่อง9กด30