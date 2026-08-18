“พิเชษฐ โปรดักชันส์” บวงสรวงภาพยนตร์ “ปอบลากไส้ ไล่กระเจิง” ดึง “แม่หน่อย ณัฐนี” ตำนานปอบเมืองไทย ประชัน “เบน-ฮาน่า” พร้อมทัพนักแสดงแน่นจอ!! “ป๋าโก๋ พิเชษฐ” ลุยกำกับจอเงิน สานต่อจักรวาลผีปอบ!!

บริษัท พิเชษฐ โปรดักชันส์ จำกัด (Pichet Productions) จัดพิธีบวงสรวง “ปอบลากไส้ ไล่กระเจิง” ภาพยนตร์แนว Comedy Horror Action ณ ONE SHOT STUDIO ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของเหล่านักแสดงและทีมงาน ที่พร้อมเดินหน้าปลุกตำนาน “ผีปอบ” ให้กลับมาสร้างความหลอน ความฮา และความสนุกครั้งใหม่
ภายในงานเหล่านักแสดงร่วมพิธีบวงสรวงอย่างพร้อมหน้า นำโดย “ป๋าโก๋-พิเชษฐ ศรีราชา” ผู้กำกับและหัวเรือใหญ่แห่งค่าย Pichet Productions พร้อมด้วยคู่พระนาง “เบน-สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ” และ “ฮาน่า ลีวิส” รวมถึงนักแสดงมากฝีมือ อาทิ “แม่หน่อย-ณัฐนี สิทธิสมาน, เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, หม่ำ จ๊กมก, แตน-ราตรี วิทวัส, เจเน็ต เขียว, เขาทราย กาแล็คซี่, นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ, โอบะ เสียงเหน่อ, แสนรัก เมืองโคราช, นรเทพ เชาวน์วิวัฒน์, รุ้ง-ลาวัลย์ โทนะหงษา, น้ำทิพย์ เสียมทอง, โจอี้ กาน่า, เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ” ฯลฯ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือการกลับมารับบท “ปอบ” อีกครั้งของ “แม่หน่อย” นักแสดงหญิง
ผู้ได้รับการจดจำในฐานะ “ตำนานผีปอบเมืองไทย” ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวและความทรงจำของตำนานปอบจากอดีต สู่เรื่องราวบทใหม่ ด้านคู่พระนาง “เบน” และ “ฮาน่า” เตรียมมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความป่วน และเหตุการณ์สุดอลหม่านท่ามกลางตำนานผีปอบ เติมสีสันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้งความสนุก ความหลอน และความฮา
“ปอบลากไส้ ไล่กระเจิง” ภาพยนตร์แนว Comedy Horror Action ที่ผสมผสานตำนานพื้นบ้านไทยเข้า กับอารมณ์ขันแบบร่วมสมัย ฉากแอ็กชันสุดป่วน และเรื่องราวความรัก ความผูกพันของครอบครัว จึงไม่ใช่เพียงการหยิบตำนานผีปอบกลับมาสร้างใหม่ แต่เป็นการสานต่อจักรวาลผีปอบของเมืองไทย ด้วยการรวมตัวของนักแสดงจากหลากหลายยุคและหลายวงการ โดยมี “ป๋าโก๋-พิเชษฐ” นั่งแท่นผู้กำกับเป็นเรื่องที่ 2 หลังฝากผลงานจากภาพยนตร์เรื่อง “ปอบดิ๊บดิบ” เมื่อปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้พร้อมเดินหน้าขยายเรื่องราวให้มีความเข้มข้นและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น
เตรียมพบกับตำนานบทใหม่ของผีปอบ ที่ครั้งนี้พร้อม ‘ลากไส้ ไล่กระเจิง’ เขย่าความทรงจำของแฟนหนังปอบให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง พร้อมชวนตั้งคำถามว่า… ปีศาจที่น่ากลัวที่สุด อาจไม่ใช่ผี แต่คือมนุษย์ที่เลือกทำความชั่ว!! จ่อคิวเข้าฉายให้ชมพร้อมกันปลายปีนี้!!