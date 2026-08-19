จากใจบอส! “ณวัฒน์” อยากให้ “ชาล็อต” อยู่ต่อ แต่เคารพการตัดสินใจ ลั่นไม่ปิดตำนาน #อิงล็อต เหลืออีก 9 เดือน ยังหาเงินได้ (คลิป)

“ณวัฒน์” เผยยังไม่ได้คุย “ชาล็อต” หลังประกาศไม่ต่อสัญญา ยันไม่มีความขัดแย้ง ดุเพื่อให้ได้ดี ส่วนตัวอยากให้อยู่ต่อ แต่เข้าใจอยากเติบโต พร้อมซัปพอร์ตเสมอไม่ว่าจะอยู่หรือไป ลั่นไม่ปิดตำนาน “อิง-ล็อต” เหลืออีก 9 เดือน ยังหาเงินได้อีก
หลัง “ชาล็อต ออสติน” ออกมาเปิดใจว่าจะไม่ต่อสัญญากับมิสแกรนด์ฯ หลังสัญญาปัจจุบันเหลืออีกประมาณ 8-9 เดือน ล่าสุดได้เจอ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ ในงานประกวด “Miss Universe Thailand 2026” รอบชุดประจำชาติ (National Costume) เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ยอมรับว่าส่วนตัวอยากให้น้องอยู่ต่อ แต่ก็เข้าใจหากชาล็อตอยากเติบโตและเปลี่ยนแปลง พร้อมเผยว่าปัจจุบันไม่ได้ดูแลเรื่องสัญญาแล้ว เป็นหน้าที่ของทาง MGI Beyond ที่จะพูดคุยกันเอง
“คือจริงๆ แล้วผมยังไม่ได้รู้แน่ชัดเลย ตั้งแต่คุยกับน้องก่อนสงกรานต์ ก็ยังไม่ได้เจอน้องเลย แต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ น้องเป็นคนที่น่ารักกับผม น้องเป็นคนที่ผมตั้งใจที่จะปั้นให้สุด ถึงขนาดถ่ายละครเรื่องแรกอย่าง มนต์รักลูกทุ่ง ผมก็ไปเฝ้า ผมก็เทรนให้ทุกอย่าง ร้องเพลงผมก็พาไปเรียน เพราะฉะนั้นผมกับชาล็อตไม่มีอะไรที่เป็นความขัดแย้งกันอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องจะต่อสัญญาไม่ต่อสัญญา ก็แล้วแต่องค์กร เพราะว่าผมไม่ได้ดูแลชาล็อตแล้ว ตั้งแต่เขามีองค์กรแยกไป คือคุณแวนเขาจะเป็นผู้ดูแลองค์กรเกี่ยวกับศิลปินทั้งหมด ผมก็ตัดออกทั้งหมดเลยจากตัวผม ก็ยังไม่ได้สืบความว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร”
ส่วนตัวไม่ได้ดูแลเรื่องสัญญาแล้ว เป็นหน้าที่ของทาง MGI Beyond ที่ต้องพูดคุย
“ผมไม่ได้มีหน้าที่นี้แล้ว อันนี้พูดจริงๆ ครับ น่าจะเป็นหน้าที่ของบริษัทมากกว่า เป็นหน้าที่ของ MGI Beyond ตอนนี้บริษัทเราเปลี่ยนแล้ว เรามีอีกหนึ่งบริษัทที่ดูแลศิลปินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กชเบล (ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์), อิงฟ้า วราหะ, ชาล็อต ตัวเป้งๆ ก็อยู่ MGI Beyond ซึ่งรู้อยู่อีกมุ้งหนึ่ง เขาแยกชั้นของเขาไปเลย ชั้นนั้นเขามีแต่ศิลปินดังๆ เราเรียกว่าชั้นผู้ลากมากดี ชั้นคนรวย ก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่า อะไรที่น้องพูดแล้วสบายใจ ผมก็ยินดีซัปพอร์ตในความสบายใจ แต่เรื่องของสัญญา ให้เป็นเรื่องระหว่างเดี๋ยวเขาคุยกัน อย่างนั้นดีกว่า”
ยอมรับอยากให้อยู่ต่อ แต่ก็เข้าใจการเติบโต ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน ก็ยินดีสนับสนุนเสมอ
“ถ้าเกิดพูดกันตามปกติ เราก็อยากให้อยู่ เป็นเรื่องปกติ แต่เราก็เข้าใจน้อง ว่าน้องอยากโต น้องอยากเปลี่ยนแปลง เราก็เข้าใจ ก็เอาที่สบายอกสบายใจ ก็ยังคิดถึงชาล็อตอยู่เสมอ อันนี้พูดเรื่องจริงนะครับ อย่างที่ผ่านมาวันเกิดผม ก็ยังส่งข้อความไปหา คือจริงๆ แล้วน้องก็เหมือนลูกหลานคนหนึ่ง เพราะว่าน้องมาจากผู้ติดตาม 8,000 คน มาจากผู้เข้าประกวด ภูเก็ต แล้วก็ไม่ได้ แล้วก็ไปต่อชุมพร เราก็วางกลยุทธ์ สารพัดกลยุทธ์ เช่น จับให้นอนห้องเดียวกับพี่อิงฟ้าเวลาเก็บตัวอะไรอย่างนี้ เราเห็นน้องน่ารัก ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าบางทีที่ผ่านมาผมอาจจะดุบ้าง แต่ดุเพื่ออยากให้น้องได้ดีขึ้น ทุกวันนี้ผมก็เห็นน้องค่อนข้างแข็งแรงขึ้น มีแฟนคลับที่ดีขึ้น ผมก็ดีใจ ไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงไหน จะอยู่หรือจะไป ผมยินดีที่จะสนับสนุนน้องเสมอ คำนี้เป็นคำที่ผมยืนยันได้ครับ”
ตำนาน “อิงล็อต” ยังไปต่อ เหลืออีก 9 เดือน ยังหาเงินได้อยู่
“โอ้ย มันยังอยู่อีกตั้ง 9 เดือน จะรีบปิดไปไหนล่ะครับ มันก็ไปเรื่อยๆ ก็ได้ (หัวเราะ) ไม่เป็นไร เพราะว่ายังหาเงินได้ครับ อุ้ย (หัวเราะ) ใจเย็นๆ นะ ใจเย็นๆ ไม่ไม่มีอะไรหรอกครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่ง ที่บางทีก็อาจจะขี้งอนบ้าง อะไรบ้าง เผอิญว่าตอนนี้ผู้ปกครองคือ MGI Beyond เขาค่อนข้างที่จะ ดูแลตามสไตล์เพื่อนหญิง พลังหญิง มันก็ไม่ห้าวหาญเหมือนผม แต่ทั้งหมดทั้งมวล เอาจริงๆ ไม่ว่าจะอิงฟ้า ชาล็อต ไม่ว่ากชเบล บางทีผมก็แอบดุ แต่ว่าโดยปกติ โดยรวมแล้ว เอาจริงๆ ผมก็อยากเห็นเขา เป็นเบอร์ต้นๆ ของวงการบันเทิง”