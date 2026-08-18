ปวดกบาล! “ครูน้ำ” อ้างเสียตัวขอคืนสินสอด อบต.หนุ่มครึ่งเดียว “กรรชัย” ทนไม่ไหวแนะ “สลึงนึงก็ไม่ต้องลด”!

มึนทั้งรายการ “ครูน้ำ” ยืนกรานขอคืนเงินสินสอด “เท่ห์” อบต.หนุ่ม แค่ครึ่งเดียว หลังผู้เสียหายร้องเพจสายไหมต้องรอด ถูกหลอกให้โอนเงินกว่า 5 แสน ค่าสินสอด, ค่าเรียน, ทองคำ ก่อนพบว่าครูน้ำมีสามีแล้ว แอบจดทะเบียนหย่าหลังความแตก ครูน้ำอ้างหนูก็เสียหาย เสียตัว อยู่ในสังคมไม่ได้แล้ว “กรรชัย” สุดทน บอกฝั่งเท่ห์ลุยฟ้อง สลึงนึงก็ไม่ต้องลด!
กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมเมื่อ “เท่ห์” อบต. หนุ่ม พร้อม “ออย” น้องสาว เดินทางเข้าร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอด หลังถูก “ครูน้ำ” สาวที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ หลอกลวงให้โอนเงินรวมกว่า 5 แสนบาท โดยอ้างเป็นเงินค่าหมั้นหมาย ค่าเรียนต่อ และทองคำ แต่สุดท้ายฝ่ายชายจับได้ว่าฝ่ายหญิงมีสามีจดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว และเพิ่งแอบไปจดทะเบียนหย่าหลังจากเรื่องแตก ขอเงินคืนแต่ครอบครัวฝ่ายหญิงบอกอยากได้ไปฟ้องเอา
รายการ โหนกระแส วันที่ 18 ส.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ เท่ห์ ผู้เสียหาย มาพร้อม ออย น้องสาว , เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด, ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เผชิญหน้า ครูน้ำ มาพร้อมคุณแม่
วันนี้ครูน้ำเปิดหน้าเลยนะ?
ครูน้ำ : ค่ะ ไม่ได้หลอกค่ะ ยังรักเขาอยู่ ณ วินาทีนี้ หนูก็ไม่เคยทำร้ายเขาแม้แต่วินาทีเดียวเลยค่ะ
3 แสนล่ะ?
ครูน้ำ : ก็ยังอยู่กับหนูค่ะ
คืนได้มั้ยล่ะถ้าไม่ทำร้าย?
ครูน้ำ : แต่ตอนนี้เขาทำร้ายหนู
คุณเท่ห์ ทำงานอยู่อบต. ทำตำแหน่งอะไร?
เท่ห์ : เจ้าหน้าที่พัสดุครับ
เงินเดือนเท่าไหร่?
เท่ห์ : ตอนนี้อยู่ที่ 19,200 ครับ
การที่คนนึงจะเก็บเงินถึง 3 แสนมันยากมากนะ?
เอกภพ : เขากู้มาเต็มจำนวนครับ ตอนที่คุยก็ตกใจ น้องเขาโทรมาก็ร้องไห้ เงินเดือนพี่ไม่เหลือเลย กู้ก็หักเงินกู้ที่กู้เขามา พอได้ฟังเรื่องราวยิ่งตกใจ
ไปรู้จักครูน้ำได้ไง?
เท่ห์ : วันที่ 14 มิ.ย. 2569 ได้ไปคุยกันที่แอปฯ โอมิ แอปฯ หาคู่
เราไม่มีแฟนเหรอ?
เท่ห์: ตอนแรกเล่นเฉยๆ ครับ ทำงานเสร็จไม่มีอะไรทำ ก็เพิ่งโหลดมาเหมือนกัน
เข้าไปเล่นแล้วยังไงต่อ ก็เจอกัน?
เท่ห์ : เจอรูปครับ อยู่ใกล้กัน เผื่อถามข่าวกัน แค่นี้
เจอรูปถูกใจมั้ย?
เท่ห์ : ตอนแรกไม่ได้ถูกใจ คุยกันเฉยๆ ต่อมาคุยเรื่อยๆ สอบถามน้องว่ามีแฟนหรือยัง เขาตอบว่ายังค่ะ เพิ่งโหลดมาเหมือนกัน คุยกันต่อมาเขาก็ขอคุยอีกแอปฯ อีกช่องทางนึง ก็คุยกันเรื่อยๆ จนกระทั่งได้คบกัน
คุณเล่น 14 มิ.ย. แล้วคุยมาเรื่อย คุยผ่านอะไร?
เท่ห์ : เฟซบุ๊กครับ ตอนแรกน้องเขาวาดฝัน บอกว่าถ้าคบกันแล้ว ทางน้องจะพาสร้าง พาไปเรียน
ชอบตรงที่เขาบอกว่าถ้าคบกันจะพาไปเรียนหนังสือ?
เท่ห์ : ใช่ครับ อยากเรียนอยู่แล้ว
เคยมีแฟนมาก่อนมั้ย?
เท่ห์ : เคยครับ 3-4 คน แต่เลิกรากันหมดแล้ว ตอนคุยกับเขาผมโสด
รู้มั้ยเขาเป็นครู?
เท่ห์ : น้องบอกเป็นครูครับ
คุย 14 มิ.ย. คุยเรื่อยๆ นัดเจอครั้งแรกวันไหน?
เท่ห์ : ตอนยืมรถกระบะไปซื้อเกลือแร่ให้วัวที่ฟาร์มหน่อย น้องบอกบ้านตัวเองมีฟาร์มวัว ต่อมาก็คุยเรื่อยๆ จนได้คบกันจริงๆ วันที่ 10 ก.ค. 69
ไม่ถึงเดือน ครูมีฟาร์มวัวเหรอ?
ครูน้ำ : มีวัวค่ะ ณ ตอนนั้นแม่ก็เลี้ยงเยอะค่ะ มีเกือบ 40 ตัวได้ค่ะ เป็นฟาร์มค่ะ
ตอนนี้ล่ะ?
ครูน้ำ : เหลือประมาณ 20 กว่าตัวค่ะ ขายหมุนเวียนไปค่ะ
เขามีฟาร์มจริงเหรอ?
เท่ห์ : ไม่เคยเห็นครับ
ครูนอกจากเป็นครู ทำอะไรอีก?
ครูน้ำ : หนูเป็นครูอัตราจ้าง แล้วก็ทำธุรกิจกับแม่ เลี้ยงวัวช่วยแม่ วันนั้นที่ยืมรถ หนูไม่ได้เอาแค่รถเขานะคะ หนูเอารถหนูไปจอดไว้กับเขา ไม่ได้ยืมแค่รถเขาไป วันนั้นอยากใช้รถกระบะไป เลยเอารถเก๋งหนูไปไว้ที่เขา
จากนั้นยังไงต่อ?
เท่ห์ : ผมชวนน้องไปกินข้าว น้องบอกพ่อหวง พ่ออะไร ถ้าอยากให้ออกไปก็ทำให้ถูกต้อง คือหาเงินมาหมั้นหมายเพื่อให้ได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกัน พาไปหาครอบครัวพี่ได้
นี่แค่วันแรกที่เจอ?
เท่ห์ : หลังคบกันแล้วครับ
คำว่าคบของคุณคบกันแบบไหน?
เท่ห์ : คบกันเป็นแฟน ตกลงกันว่าเราคบกันแล้วนะ น้องเขาบอกว่าให้ผมดำเนินการกู้เงิน ผมจะกู้อยู่แล้ว เพื่อปิดหนี้เดิมของผม ปิดงวดรถผมด้วย อีกส่วนนึงจะเอาเป็นเงินหมั้นเงินหมายเงินแต่ง คราวนี้น้องบอกว่าทำเอกสารหรือยัง เซ็นเอกสารหรือยัง อีกสองวันพี่ไม่อยู่นะ จะเสียเวลาสองวัน ก็ทำเอกสารส่งไปธนาคาร ได้รับการอนุมัติวันที่ 20 ก.ค.
คุณเจอ 10 ก.ค. เขาบอกให้คุณกู้เงิน คุณกู้เท่าไหร่?
เท่ห์ : 1.57 ล้านครับ
คุณก็กู้เลยเหรอ?
เท่ห์ : ตั้งใจจะกู้อยู่แล้วครับ
20 ก.ค.ได้เงิน?
เท่ห์ : โอนให้น้องเขางวดแรก 2.8 หมื่น เป็นค่าเรียน เอาไว้เรียนหนังสือ
เอกภพ : เขาคุยกันว่าถ้าคบกันจะชวนกันเรียนต่อ น้องบอกว่าให้เอาเงินมาไว้ที่หนูสิ เดี๋ยวหนูจะบริหารเงินพี่เอง
เท่ห์ : ก้อนแรกเป็นเรียนหนังสือ เรียนที่มหาวิทยาลัย
ตอนนั้นเป็นเมียแล้วเหรอ?
เท่ห์ : ยังไม่ได้อยู่ด้วยครับ
เอกภพ : ทางนี้เขาไม่เคยมีภรรยานะ เขามีแต่แฟน ไม่เคยมีเมียมาก่อน
เท่ห์ : แม้แต่พาผู้หญิงเข้าบ้านก็ไม่เคย
โสดซิงไม่อิงนิยาย ซื้อแหวนทองให้อ้วนด้วย ผู้สาวจะได้รู้ว่ามีเมียแล้ว อ้วน พอเขาเอาเงินไปให้พ่ออ้วน เป็นเมียเขาเลยใช่มั้ย?
เท่ห์ : อันนี้คุยกันเล่นเฉยๆ ครับ
แชตคุยกันว่าอ้วนอยู่บ้านเขาไง ไม่อยากให้อยู่อบต.แล้ว ถ้าเอาสินสอดมาไว้กับพ่อ หาวันดีๆ ไปไหนด้วยกันได้มั้ยพ่อบอกว่าได้ แค่อยากทำให้ถูกต้องแค่นั้นเอง อันนี้จริงอย่างที่เขาพูดใช่มั้ย ครูขอเงินเขาเป็นค่าเล่าเรียนจริงมั้ย?
ครูน้ำ : หมายถึงให้เขาเล่าเรียนนะคะ ตอนคุยกันเราตกลงกันแบบนี้ ถ้าตอนน้ำบอกว่าให้ทำให้ถูกต้อง ก็คือน้ำเคยผิดหวังมาแล้วรอบนึง น้ำก็ไม่อยากให้มันซ้ำรอยเดิม ไม่อยากเสียใจอีกแล้ว เพราะหนูก็รักเขา ก็เลยอยากทำให้มันถูกต้อง ที่บอกว่าน้ำไม่อยากให้เขาอยู่อบต.แล้ว เขาต้องนอนหลังโต๊ะอบต.ค่ะ น้ำแค่อยากให้เขาสะดวกสบายในส่วนนั้น
ถ้าเขาเอาเงิน 3 แสนจ่ายให้พ่อครูปุ๊บ เขาไปอยู่กับครูได้เลย?
ครูน้ำ : ใช่ค่ะ
แล้วได้ไปอยู่มั้ย?
เท่ห์ : วันแรกไม่ได้อยู่ครับ เริ่มไปอยู่วันที่ 22 ครับ ก็ไปๆ มาๆ ครับ
ครูน้ำ : วันที่เขาเอาเงินมาให้ พ่อก็บอกให้อยู่นะคะ แต่หนูมองว่ามันยังใหม่อยู่ ก็บอกว่าพี่เริ่มมาพรุ่งนี้มั้ย แต่วันนั้นเราก็ออกไปกินข้าวด้วยกันนะคะ
จะกลับไปคบกันอีกหรือเปล่า?
เท่ห์ : ไม่แล้วครับ เสียความรู้สึกมาก โดนหลอก วันที่ 4 รับรู้ว่าน้องจดทะเบียนหย่า เพื่อนก็เอารูปแต่งงานมาให้ดู โคตรเสียใจเลย
ทนายตุ๋ย : ครูเขาบอกยังรักเท่อยู่นะ ทำไมเท่หมดรักเร็วจัง
เท่ห์ : สงสัยผมโง่มั้งครับ ผมใจอ่อน สงสารคนครับ
แม่ครูน้ำ รู้จักมั้ยนี่ใคร?
แม่ครูน้ำ : รู้จักค่ะ เป็นอบต. อดีตลูกเขยจ้ะ
แล้วอีกคน ทหารเรือล่ะ?
แม่ครูน้ำ : อันนั้นลูกเขยคนแรก เลิกกันไปนานแล้วค่ะ
บ้านแม่ทำฟาร์มวัวหรือเปล่า?
แม่ครูน้ำ : ทำจ้ะ ตอนนี้รื้อออกไปหมดแล้ว น้ำท่วม เหลือวัวอยู่ 20 กว่าตัว ขายไปซื้อไปจ้ะ
ยังไงต่อ หลังจากนั้นเราคบหากัน เขาบอกขอ 3 แสน ถ้าให้พ่อปุ๊บไปอยู่บ้านเขาได้เลย คุณจ่ายมั้ย?
เท่ห์ : วันที่ 21 ก.ค. โอนเงินไปอีก 7 หมื่นบาทตอนเช้า อันนี้เป็นเงินไว้เรียนอีก โอนเข้าบัญชีน้องน้ำครับ
20 ก.ค. โอน 2.8 หมื่น แค่วันเดียวโอนไป 7 หมื่น เกือบแสนแล้วนะ แล้วยังไงต่อ?
เท่ห์ : ตอน 5 โมงเช้าก็โอนอีก 3 แสน เพื่อเป็นค่าแต่งงาน วันเดียวกันครับ
คุณให้เขาไปเบ็ดเสร็จเกือบ 5 แสน?
เท่ห์ : รวมทองครับ
มีให้อีกมั้ย?
เท่ห์ : ไปซื้อบทองบาทห้าสิบ ก็ประมาณ 101,800 บาท ตอนนั้นโอนเต็มจำนวนไม่ได้ โอนได้แค่ 8 หมื่น น้องก็เอาเงินที่จะไปเรียนมาใส่ให้พอซื้อทองก่อน
เขาเป็นคนร้องขอหรือเราให้เอง?
เท่ห์ : ตอนนั้นตกลงกันครับ เป็นทองหมั้นทองแต่งนี่แหละครับ น้องบอกว่าจะเก็บไว้เพื่อหาวันดีๆ หาผู้ใหญ่มาสู่ขอ มันติดเข้าพรรษา ก็ทำไม่ได้ครับ
เบ็ดเสร็จโอนให้เขาเท่าไหร่?
เท่ห์ : มีอีกรอบ วันที่ 23 โอน 2.3 หมื่น เพื่อปิดตรงที่ไว้เรียน
เบ็ดเสร็จโอนเท่าไหร่?
เท่ห์ : 514,800 บาท
โอนคืนให้คุณ 8 พัน ค่าอะไร?
เท่ห์ : น้องเอาเงินสดให้ 8 พัน แล้วโอนให้อีก 2 พัน เป็น 1 หมื่นบาท ไปซื้อปุ๋ยทำการเกษตรครับ
จริงมั้ย?
ครูน้ำ : จริงค่ะ
เป็นค่าอะไร?
ครูน้ำ : อย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะ 2.8 หมื่นค่าเรียน ครั้งที่สอง 7 หมื่นเป็นค่าเรียน ครั้งที่สามเป็นค่าหมั้น ซื้อทอง โอนครั้งที่สี่ 2 หมื่นบาทเก็บค่ะ ครั้งที่ 5 สามพันบาทก็เก็บเช่นกัน แต่ให้คืน เขาต้องการเอาไปใช้โน่นนั่นนี่ น้ำให้ตลอด ไม่เคยขัด แต่น้ำเป็นคนเก็บเงิน แล้วฝั่งเขาทักมาหาว่าน้ำช่วยหน่อยได้มั้ย เดือดร้อน เบ็ดเสร็จวันนั้นยืมรวมกัน 9 หมื่นบาท
บ้านเขายืมเงินคุณ 9 หมื่น?
ครูน้ำ : ค่ะ
ตอนนั้นแต่งหรือยัง?
ครูน้ำ : ยังค่ะ
แต่เขาย้ายไปอยู่บ้านคุณตั้งแต่เมื่อไหร่?
ครูน้ำ : 22 ก.ค.ค่ะ
ถ้าไม่โอน 3 แสนไม่ให้เข้า?
ครูน้ำ : ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ พ่อบอกอยู่ว่าเท่ ถ้าอยากมาเล่นที่บ้านก็มาได้นะ ไม่มีเงินมาก็ไม่เป็นไร วันนั้นพี่วิดีโอคอลคุยกับพ่อใช่มั้ย พ่อบอกไม่มีเงินก็มาเถอะ มาได้ แต่ไม่สามารถนอนที่บ้านได้ พี่เท่ห์พูดให้หมดสิ
เท่ห์ : น้องบอกก่อนว่าถ้าจะให้พาไปที่บ้าน ไปไหนมาไหนด้วยกัน ต้องเอาเงินมาวางก่อน
ครูน้ำ : คือไปมาหาสู่กันค่ะ
ต้องมีเงินมาก่อน?
เท่ห์ : ตอนแรกน้องบอกพ่อหวง อยากทำให้ถูกต้อง เอาเงินมาวางก่อน แล้วเราจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน
ครูน้ำ : พ่อเห็นเขาเข้ามาหาน้ำ เป็นห่วงน้ำ ดูแลน้ำดี เขาก็อยากให้น้ำสมหวังสักทีเถอะ
ตกลงพ่อต้องเอาเงินมาวางไว้ก่อน แล้วให้ลูกไปกับเขาได้?
ครูน้ำ : ใช่ค่ะ หนูเคยเสียใจมาแล้วรอบนึง ฝั่งอดีตเขาก็เอาไปค่ะ
อยากให้เป็นหลักประกันก่อน?
ครูน้ำ : ใช่ค่ะ เขาไม่ได้มาหลอกลูกเรานะ ให้อยู่ด้วยกันเลย
ทนายตุ๋ย : เท่ห์ทำแล้วนี่ครับ แต่เมื่อกี้ที่เล่าว่าเขายืมเงิน 9 หมื่น ทำไมไม่แสดงสปิริตล่ะว่า เก็บเงินเท่ไว้แสนกว่าบาทเป็นค่าเรียน ยอด 2 หมื่นกับ 7 หมื่น คุณบอกให้เขาเอาเงินเขากลับไปก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาพูดถึงยอดนี้ นี่พูดแบบกลางๆ นะ ถ้าคุณสองคนรักกันควรเป็นรูปแบบนี้มั้ย
ครูน้ำ : ตอนนั้นน้ำกลัวมาทะเลาะกันทีหลัง ตอนคืนค่ะ น้ำก็เคยเจอเหตุการณ์นี้มา
กับใคร?
ครูน้ำ : กับอดีตสามีนั่นแหละค่ะ ในครอบครัวทหารเรือก็เคยยืมเงินอดีตสามีเราไป เราใช้เงินด้วยกัน แล้วมีปัญหาตอนที่จะคืน
คุณแต่งงานนานแค่ไหน?
ครูน้ำ : 10 พ.ค. 69 ค่ะ
แต่งงาน 10 พ.ค. กับทหารเรือ มาเจอเท่ห์ 14 มิ.ย. แล้วผัวเราล่ะ?
ครูน้ำ : หนูแยกกันอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย.แล้วค่ะ
แล้วก็คุยกับเท่ห์เลย เป็นการเยียวยาจิตใจ?
ครูน้ำ : น้ำก็คิดว่าอยากเจอคนที่เขารักเราจริงๆ นั่นแหละ
เป็นแผลใจกับผัวเก่า เลยหาคนใหม่มาสมาน?
ครูน้ำ : จะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
เจอคนนี้พอดี?
ครูน้ำ : ค่ะ ดีมากค่ะ อยู่บ้านหนู หนูไม่สบายดูแลทุกอย่าง
บอกเขามั้ยมีผัวแล้ว?
ครูน้ำ : เคยบอกว่ามีแฟนเป็นทหารเรือ แต่น้ำยอมรับว่าน้ำไม่ได้บอกว่าเคยแต่งงานและเคยจดทะเบียน ยอมรับว่าไม่ได้บอกค่ะ จริงๆ น้ำมีแชตที่อดีตสามีบอกว่าถ้าจะหย่าให้โทรมา ตอนนั้นเราตัดขาดกันแล้ว เช้าวันที่ 4 น้ำตั้งใจจะไปหย่าอยู่แล้ว แต่ตอนบ่ายวันที่ 4 เรื่องมันแตก
ทนายตุ๋ย : คุณน้ำไม่บอกความจริงตั้งแต่แชตกันแล้ว
ครูน้ำ : ค่ะ น้ำยอมรับตรงนี้
เงิน 3 แสนไม่คืนเพราะคุณก็เสียอะไรไปหลายอย่างแล้ว เสียในที่นี้คือเสียตัวนั่นแหละ มองว่าเป็นค่าสินสอด สองให้ด้วยความเสน่หา ถูกมั้ย?
ครูน้ำ : ค่ะ
แต่น้ำไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็น น้ำมีผัวแล้ว แต่เขาไม่รู้นะ?
ครูน้ำ : ค่ะ แต่ว่าหลังจากที่พี่เท่ห์รู้ พี่เท่ห์บอกว่าพี่เท่ห์ให้อภัยน้ำได้ อยู่ด้วยกันวันที่ 8
เท่ห์ : หลังวันที่ 4 ตอนเย็น ที่รู้แล้ว น้องขอไปเคลียร์ที่บ้าน ผมตัวคนเดียว ไปอยู่บ้านน้อง ผมขอเงินคืน ณ วันนั้น แต่แม่บอกว่าเอาไว้กับแม่ก่อน
คุณรู้ได้ไงว่าเขามีผัวอยู่แล้ว?
เท่ห์ : วันที่ 3 ส.ค. เพื่อนผมรู้ว่าน้องแต่งงาน
ไทม์ไลน์เดือนต่อเดือนเลยนะ เพื่อนผิดสังเกตได้ยังไง?
เท่ห์ : เพื่อนระแคะระคายอะไรสักอย่าง น้องเลยสืบหาข้อมูล จนเจอรูปแต่งงาน เพื่อนยังไม่ได้บอกครับ วันที่ 3 เพื่อนยังไม่โทร วันที่ 4 เพื่อนเลยไปเช็กว่าสามีน้องเป็นใคร แต่ยังไม่บอกเรา น้องก็ไปคุยกับผู้ชายคนนั้น เขาบอกว่าผมเพิ่งไปจดทะเบียนหย่ากับน้องตอนเช้า ซึ่งน้องน้ำบอกว่าตอนเช้าไปกินข้าวกับเพื่อนที่อำเภอ
ก็ยังโกหกอยู่ 4 ส.ค. เพื่อนคุยกับผัวเก่า ผัวเก่าบอกว่าเมื่อเช้าไปจดทะเบียนหย่ากับน้ำ ขณะเดียวกัน น้ำบอกว่าไปกินข้าวกับเพื่อนนะ แต่คุณโอนเงินไป 20 ก.ค. ก่อนเขาไปหย่าอีก?
ครูน้ำ : ที่น้ำไม่ได้บอกเพราะกลัวพี่เท่ห์จะเลิกกับน้ำ น้ำรับไม่ได้ในส่วนนั้น
รักมาก?
ครูน้ำ : ค่ะ
จะร้องแล้ว?
ครูน้ำ : ค่ะ รักค่ะ ก็เลยยอมเปิดใจคุยกันทุกอย่างวันนั้นค่ะ หลังจากนั้นพี่เท่ห์บอกว่าไม่เป็นไร รับได้ เริ่มต้นใหม่ คนเราผิดพลาดได้ แม่พี่เท่ห์ก็พูดแบบนั้น แต่มาวันนี้กลับอีกแบบนึง
เท่ห์ : วันที่ 5 นัดออกมาเจอเพื่อนเพื่อคุยให้รู้เรื่อง พอคุยไปสักพักก็แยกย้ายกัน น้องได้ขับรถออกไปหลังวัดวันนึง คราวนี้ผมก็ไปทำงาน โทรหาน้องอีกทีว่าอยู่ไหน น้องบอกอยู่หลังวัด ผมก็ออกมาหาน้ำ เห็นน้องนั่งอยู่เงียบๆ น้องบอกให้ไปทำงาน ผมก็กลับไปทำงานเหมือนเดิม ต่อมามีพี่ที่ทำงานออกมาคุยกับน้อง ว่าทำไมหนูไม่บอกตั้งแต่แรกว่าแต่งงานมาแล้ว มีทะเบียนสมรสอยู่ น้องบอกว่าถ้าพี่เท่ห์อยากได้เงินคืน น้ำให้ได้ตอนนี้เลย พี่ๆ เขาก็กลับไปที่ทำงาน ผมก็กลับไปด้วย แต่ต่อมา น้องโทรไปหาว่าน้องอยู่ไม่ได้ น้องขาดผมไม่ได้ น้องจะทำร้ายตัวเอง ถ้าน้ำไม่อยู่อโหสิกรรมให้ด้วยนะ เขาบอกแบบนี้ ด้วยตัวเองก็เป็นห่วง ไม่อยากเป็นตราบาป ก็รีบออกไป โทรหาเพื่อนอีกทีว่าให้มาที่หลังวัดหน่อย ก็ไปเคาะประตูอยู่นานพอสมควร
ประตูอะไร?
เท่ห์ : ประตูรถ น้องรมควันอยู่ในรถ
เรื่องจริงเหรอ?
ครูน้ำ : ค่ะ
เอกภพ : ตอนแรกน้องเชื่อแบบนั้น แต่ตอนหลังเขาคิดว่าหลอกเขาอีกรอบ มีคลิปตอนน้องเขาไปเจอตอนรมควันอยู่นะ
วันที่คุณรู้ว่าเพื่อนเอารูปแต่งงานมาให้คุณ คุณไม่รู้อะไรมาก่อน วินาทีที่คุณเห็นเขามีผัวอยู่แล้ว เป็นตอนไหน แล้วเป็นยังไง?
เท่ห์ : 4 โมงเย็นของวันที่ 4 ผมเห็นน้ำตาก็ไหลออกมาเลย ร้องไห้ต่อหน้าเพื่อน อาจไม่ถึงคร่ำครวญ ยังมืดแปดด้าน ทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ ผมโทรไปหาเขา ทำไมต้องโกหกกันด้วย น้องก็ขอให้กลับไปเคลียร์กันที่บ้าน ซึ่งตอนนั้นไปเคลียร์ มีแม่กับพ่ออยู่ด้วย แม่ถามว่าจะเอายังไง ผมบอกว่าผมขอเงินคืนได้มั้ย แม่บอกว่าเอาไว้กับแม่นี่แหละ วันที่มาขอ เดี๋ยวแม่จะเอาออกมาให้
คุณบอกว่าไง?
เท่ห์ : ด้วยความกดดันตัวเองก็ต้องยอมก่อนครับ ตอนที่น้องรมควันอยู่ในรถก็ให้คุยกับแม่ แม่บอกว่าเดี๋ยวจะมาที่บ้านน้อง เพื่อมาทำความรู้จัก ต้องทำให้น้องไม่คิดทำร้ายตัวเองครับ
3 แสนคืนเขามั้ย?
แม่ครูน้ำ : เป็นเงินหมั้นค่ะ
ลูกแม่มีผัวแล้วไง
แม่ครูน้ำ : ตอนคบเท่ห์ ไม่มีนะ เขาเลิกกันแล้ว เขาจะหย่ากันตั้งนานแล้ว แต่เขาไม่ว่างมา
ครูน้ำ : ตอนแรกพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าน้ำไปจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงานด้วยซ้ำ
เอกภพ : แต่แม่เรียกว่าเป็นลูกเขยอยู่นะ
ครูน้ำ : หนูคบมา 4 ปี แต่งงาน 10 พ.ค.
เอกภพ : แล้วแม่ไม่รู้เหรอว่าแต่งงาน
ครูน้ำ : รู้ว่าแต่งงาน แต่ไม่รู้ว่าจดทะเบียน
เอกภพ : แต่แต่งงาน ก็ชัดแล้ว
แม่ครูน้ำ : เขาอยู่กินที่บ้าน นานๆ มาที แต่จดทะเบียนไม่รู้
ครูน้ำ : หลังๆ เขาไม่ได้มา เพราะแตกแยกกัน
แม่ครูน้ำ : หลังแต่งงานเขาไม่ได้มาจ้ะ เขาไปพักบ้านแม่เขา
ใครขอเลิก?
ครูน้ำ : มันไม่ได้มีคำว่าขอเลิก
ใครขอหย่า?
ครูน้ำ : เขาค่ะ
เอกภพ : ตอนแต่งงานน้องบอกน้องตั้งครรภ์ ถูกมั้ย
ครูน้ำ : ค่ะ ตั้งครรภ์จริงค่ะ หนูหลุดแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนั้น เขาก็รู้นะ
มีหลักฐานไปฝากครรภ์?
ครูน้ำ : ก็เขานั่นแหละค่ะ ที่พาหนูไป
ทนายตุ๋ย : หลุดธรรมชาติ ไม่ได้หลุดที่รพ.
ครูน้ำ : ค่ะ
แสดงว่าไม่เคยฝากครรภ์มาก่อน?
ครูน้ำ : มีค่ะ เขาก็ให้ยามาทาน
เราเช็กได้ว่าคุณตั้งครรภ์จริงหรือเปล่า คุณฝากครรภ์หรือเปล่า?
ครูน้ำ : ไปค่ะ ที่รพ.หนองสองห้องค่ะ
แสดงว่าที่นั่นต้องประวัติ คุณเคยตั้งครรภ์ จากนั้นหลุด คุณตั้งครรภ์กี่เดือน?
ครูน้ำ : น่าจะ 2 เดือนมั้ยคะ
ผมไม่รู้ ผมไม่ใช่ผัวคุณนี่ ผมตอบไม่ได้?
ครูน้ำ : (หัวเราะ) ตั้งครรภ์แล้วก็หลุดค่ะ ไม่ได้ไปหาหมอค่ะ ตอนนั้นหนูบอกเขาว่าเลือดออกเยอะมาก เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
ฝ่ายชายไม่ไหว ที่บ้านก็ไม่ให้คบ ฝ่ายหญิงบอกว่าแล้วแต่พี ถ้าพี่ไม่กลับมาจะทำร้ายตัวเอง ขังตัวเองอยู่ในรถ รมควันเหรอ?
ครูน้ำ : เป็นเตาถ่านนี่แหละค่ะ
ที่บ้านว่าไง?
ออย : ที่บ้านยังไม่ทราบเรื่องที่พี่ชายไปกู้เงินมาค่ะ ขอย้อนกลับไปนิดนึง เรื่องที่ตัวน้องได้มีการเล่าสตอรี่ส่งบัญชีนี้มา เป็นเงิน 1.65 ล้าน แล้วอ้างว่าบัญชีขึ้นแบบนี้จะทำยังไงดี ให้พี่ชายหนูมายืมเงินหนู เป็นจำนวน 4 พันบาท หนูไม่ทราบเขาต้องการเอาไปทำอะไร เขาบอกบัญชีล็อก เดี๋ยวจะไปปลดล็อกบัญชีธนาคาร เพื่อเอาเงินมาคืนให้หนู เขาบอกบัญชีแม่ค่ะ
ล้านหกของใคร?
ครูน้ำ : ไม่มีของใครค่ะ หนูทำขึ้นมาลองใจพี่เท่ห์ ณ ตอนนั้น หนูบอกพี่เท่ห์ตลอดว่าหนูอยากลองใจพี่เท่ห์
บัญชีแม่ เพื่อให้พี่เท่ห์เห็นว่าแม่มีเงินล้านหก?
เอกภพ : เพื่อให้สอดรับว่าคุณเอาเงิน 3 แสนมาวางที่ฉัน ไม่หายนะ เพราะบ้านฉันมีฐานะ
ครูน้ำ : บ้านหนูก็ไม่ได้จนขนาดนั้นนะคะ
ออย : เข้าใจว่าที่บ้านมีเงิน พี่ชายยืมเงินจริงค่ะ 4 พัน หนูตั้งใจจะเอาไปจ่ายค่าห้อง ทำให้หนูเสียหายเหมือนกัน ทำให้หนูต้องไปผัดผ่อนเขา ทำให้หนูจ่ายไม่ตรงค่ะ หนูก็รีบโอนให้เลยค่ะ หนูก็เป็นห่วงพี่ พี่บอกยืมแป๊บเดียว วันเดียว เขาเดินทางไปธนาคารเพื่อปลดล็อก มีการเร่งรัดให้กู้เงินเร็วขึ้นค่ะ เพื่อมาอยู่ด้วยกันเร็วๆ
ครูน้ำ : อันนี้พี่เท่ห์ตั้งใจกู้อยู่แล้วนะคะ พี่เท่ห์พูดไม่หมดหรือเปล่า
ออย : บอกไปแล้วว่าตั้งใจจะกู้อยู่แล้ว
แต่คุณเป็นเชื้อไปเติม?
ออย :ในการปิดหนี้รถอะไรต่างๆ ไม่ได้รีบเร่งในการกู้ค่ะ
สองเรื่องต้องตอบให้ได้ เรื่องแรกท้องจริงหรือเปล่า สองจะโทรหาทหารเรือ จะคุยกับเขานะ ยินดีมั้ย?
ครูน้ำ : ค่ะ หนูไม่อยากเกี่ยวข้องกับทหาร เพราะเขาโพสต์แล้วว่าอย่าไปล้ำเส้นทางเขา
ทางนี้เขาอยากขอเงินเขาคืน แต่ทางหนูไม่ให้จะให้ต่อเมื่อ?
ครูน้ำ : สิ่งที่หนูเสียไปจะแก้ไขยังไง หนูอับอายคน เขาไปโวยวายที่บ้านหนู
โวยวายว่า?
ครูน้ำ : จะฟ้องหนู ทำไมตอนรักหนู รักจังเลยล่ะ
เท่ห์ : ก็โดนหลอกครับ
ออย : จะให้รัก 100 เปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้ค่ะ จำนวนเงินเยอะมาก กว่าพี่ชายจะมีเงินตรงนี้ มันไม่มีทางหาได้อยู่แล้ว ทางบ้านหนูไม่มีฐานะที่จะหาเงินได้ขนาดนั้น
เงินอยู่มั้ย?
ครูน้ำ : อยู่ครบค่ะ 5 แสน ทองก็อยู่ที่บ้านค่ะ
ทองทิ้งไว้ที่บ้าน ไม่กลัวโดนปล้นเหรอ?
ครูน้ำ : ที่บ้านมีกล้องค่ะ
เงินอยู่ไหน?
ครูน้ำ : อยู่ในธนาคารของแม่ค่ะ แม่ไม่มีแอปฯ แม่ใช้วิธีถอนค่ะ
เอกภพ : คุณแม่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่
ครูน้ำ : ประมาณ 3 แสนมั้ย
แม่ครูน้ำ : 3 แสนค่ะ
ประเด็นหลักๆ ไม่มีอะไรเลย ทางนี้ขอเงินเขาคืน 5 แสน เขาจบเลย ได้มั้ย?
ครูน้ำ : ไม่ค่ะ เพราะเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านหนู ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะ สิ่งที่หนูเสียหายไป ศักดิ์ศรีของหนูเหมือนกัน
คุณพูดจริงว่าเคยตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์เมื่อไหร่?
ครูน้ำ : ช่วงธ.ค. ม.ค. คบกับเขา 4 ปีค่ะ มันคบๆ เลิกๆ ค่ะกับคนนี้ ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ มีหลายเรื่องราว น้ำก็ไม่อยากพาดพิงถึงเขาว่าเขาทำอะไร
จริงหรือเปล่า คุณจะไปหย่าฝ่ายชายแต่ขอแสนนึง ถ้าได้แสนนึงจะยอมหย่าให้?
ครูน้ำ : ไม่มีการจ่ายเงินใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ไม่เคยขอค่ะ ยืนยันค่ะ เราไปหย่ากันด้วยดีค่ะ
ทนายตุ๋ย : คุณคบเขาตั้ง 4 ปี ทำไมเพิ่งแต่งงาน พ.ค. 69
ครูน้ำ : เรามีการหมั้นกันปี 68 แล้วค่ะ ก็คุยไว้ว่าหมั้นไว้ 1 ปีแล้วค่อยมาแต่งกันค่ะ
ทนายตุ๋ย : ผมรู้สึกเองนะ วันที่คุณจดทะเบียน ก่อนมาเจอเท่ห์ แค่เดือนเดียวเอง
ครูน้ำ : หนูจดทะเบียนกับเขาก่อนหน้านั้นแล้ค่ะ แต่พ่อแม่หนูไม่รู้ว่าหนูจด
เอกภพ : ครูสอนที่ไหน
ครูน้ำ : ปัจจุบันไม่ได้เป็นคุณครูค่ะ น้ำบอกพี่เท่ห์แล้ว แต่ตอนที่คบบอกเขาว่าหนูเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนแห่งนึง
คุณเคยสอนจริงมั้ย?
ครูน้ำ : สอนจริงค่ะ ขอไม่เอ่ยนามโรงเรียน เป็นครูอยู่โรงเรียนขอนแก่น เป็นครูโรงเรียนเอกชน เป็นครูพี่เลี้ยงค่ะตอนนั้น ครูพี่เลี้ยงก็เหมือนทำหน้าที่ครูประจำชั้นด้วย ได้เงินเดือนประจำค่ะ แต่ไม่ใช่ครูในระบบราชการค่ะ
เอกภพ : ทางนี้เขาคาดฝันว่าเขาเป็นข้าราชการอบต. กับครูก็สามารถสร้างครอบครัวกันได้ นี่คือความเข้าใจของเขา
ตกลงเป็นครู?
ครูน้ำ : ณ ปัจจุบันไม่ได้เป็นครู
แล้วคุณทำอะไร?
ครูน้ำ : ทำงานค่ะ พนักงานขายอยู่แห่งนึง เซลล์นี่แหละค่ะ พี่เท่ห์ก็รู้
เขาขายอะไร?
เท่ห์ : ขายรถครับ รถจักรยานยนต์
ไม่ใช่ครู?
ครูน้ำ : ตอนนั้นเป็นค่ะ แล้วลาออกมา
เอกภพ : แล้วปกติชุดข้าราชการสีขาวที่ครูน้ำใส่ ใช้สิทธิ์ใส่ถูกต้องมั้ย
ครูน้ำ : ไม่ค่ะ ตอนนั้นน้ำทำผิด น้ำเลยเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเป็นกำลังใจตัวเอง รูปนั้นอยู่ในบ้านของน้ำนะคะ มันเป็นชุดเอกชน หนูไม่เคยหลอกว่าเป็นครูราชการนะคะ ชุดข้าราชการขาวตอนนั้นไปทำแล้วทำผิด เอาไปตั้งไว้ในบ้านเป็นกำลังใจเพื่อตัวเองนี่แหละค่ะ ไม่ได้เอาไปให้ใครดูนะคะ
เอกภพ : มันจะแปลกนะ ถ้าผมอยากเป็นอัยการ ก็ใส่ชุดอัยการถ่ายรูปเก็บไว้ที่บ้าน ใครมาหาที่บ้านเขาก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะ
ออย : ไปที่บ้านก็เจอที่ผนังบ้าน
ครูน้ำ : ใช่ หนูติดเพื่อเป็นกำลังใจของหนู มันสามารถทำได้นะคะ
ทนายตุ๋ย : แต่คนที่เห็นเขาเข้าใจผิด
ครูน้ำ : อยู่ในบ้านของน้ำนะคะรูปนั้น
ออย : ไม่ใช่รูปที่อยู่ที่บ้านค่ะ อยากรู้เหมือนกันเขาส่งให้ใคร รูปที่ได้มา
ครูน้ำ : ความฝันของน้ำ ก็ถ่ายเอาไว้ปลุกใจตัวเอง
คุณรับปริญญาอะไร?
ครูน้ำ : หนูเรียนอยู่ที่ม.แห่งนึงในขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ค่ะ
จบมานานหรือยัง จบปุ๊บคุณเป็นชุดขาวเลยเพราะหน้าเดียวกัน?
ครูน้ำ : ใช่ค่ะ มันเป็นรูปจากชุดมหาวิทยาลัยค่ะ
เอกภพ : ครูบอกเป็นครูโรงเรียนเอกชน ทำไมไม่ใส่ชุดครูโรงเรียนเอกชน ครูเอกชนเขามีแบบฟอร์มของเขา
ครูน้ำ : มีค่ะ น้ำก็ได้ใส่
ทนายตุ๋ย : ถ้าน้ำไม่ใช่ครูหรือข้าราชการที่มีสิทธิ์ใส่ชุด คุณจะไม่มีสิทธิ์ใส่ เท่านั้นแหละ
ครูน้ำ : น้ำทำขึ้นมาเป็นกำลังใจให้ตัวเองค่ะ
ทนายตุ๋ย : แต่รูปดูเหมือนเอาหน้าเข้าไปใส่ ถูกมั้ย
ครูน้ำ : ใช่ค่ะ
แม่ ลูกแม่เป็นครูมั้ย?
แม่ครูน้ำ : เป็นครูเอกชน สอนนานแล้วค่ะ
เป็นพี่เลี้ยงเด็กมั้ย?
ครูน้ำ : ครูพี่เลี้ยงค่ะ
แต่คุณไม่ได้จบครู?
ครูน้ำ : ก็เรียนครูมาค่ะ จบครู
ออย : มีใบประกอบวิชาชีพมั้ย
ครูน้ำ : ไม่ค่ะ ง่ายๆ เป็นพี่เลี้ยงค่ะ
ตกลงเป็นพี่เลี้ยง ไม่ได้เป็นครู?
ครูน้ำ : ค่ะ แต่ผู้ปกครองเรียกครูๆ ก็เลยติดปาก
เอกภพ : แต่ตอนแชตคุยกัน น้องบอกน้องสอนอยู่โรงเรียนอะไร เราระบุชื่อโรงเรียนชัดเจนหมดนะ แต่จะไม่เปิดเผยตรงนี้ เพราะเดี๋ยวโรงเรียนจะฟ้องเรา เนื่องจากไม่ตรงกันครับ ตอนเขาคุย น้องบอกเองว่าสอนอยู่โรงเรียนอะไร แต่ไม่ใช่โรงเรียนนี้
ครูน้ำ : ตอนนั้นคุยกันในแอปฯ ไม่ได้บอกข้อเท็จจริงค่ะ
ทนายตุ๋ย : น้ำต้องตอบตามจริง น้ำเลี่ยงไปเลี่ยงมา
ครูน้ำ : น้ำมาวันนี้ก็อยากมาใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งของน้ำแค่นั้น ว่าน้ำไม่ได้หลอกพี่เท่ห์นะ
น้ำเอ้ย อะไรก็ตามแต่ ใช่คือใช่ ไม่ใช่คือไม่ใช่ ถ้าพยายามบิดไปบิดมา ก็ต้องพยายามถามข้อเท็จจริงให้ได้ จะกลายเป็นว่าพวกพี่ไปรุมน้อง จริงๆ เจตนาไม่ได้อยากรุมน้องเลย เพียงแต่เราต้องถามข้อเท็จจริงให้ได้ เพราะมีผู้เสียหาย คือคนนี้ จริงๆ จะไม่มีอะไรเลย ถ้าคืน 5 แสนเขาไป เท่านั้นเลย ไม่งั้นจะโดนขุดคุ้ย อันไหนไม่ใช่ก็ต้องถาม เพราะสุดท้ายแล้ว ที่ถามเพื่อให้ข้อเท็จจริงออกมา เพื่อเป็นเหตุเจือสมน้องไปทำกับเขาแบบนี้?
เอกภพ : ตกลงน้องชื่อน้ำหรือทิพย์
ครูน้ำ : น้ำทิพย์ค่ะคนเรียกสองชื่อ
ทนายตุ๋ย : ผมไม่พูดคดีอาญานะ เอาของหมั้นก่อน ถ้าเกิดคุณตกลงหมั้นกันแล้ว มีเหตุอื่นที่สำคัญที่เขาไม่สมควรจะสมรสกับคุณ หมายถึงตัวน้ำมีอะไรก็ตามแต่ที่ไม่สมควรสมรส เขาบอกเลิกสัญญาหมั้นคุณต้องคืนเงินเขา กฎหมายบอกแบบนี้ ไม่แปลกที่เท่ห์เขาไปร้องพี่เอกเพื่อใช้สิทธิ์ตรงนี้ ส่วนพฤติกรรมคุณตั้งแต่เริ่มต้น คุณปกปิดอะไรหรือเปล่า เพื่อให้ได้ซึ่งทรัพย์สิน มันก็เข้าข้อกฎหมายอีก ทางเท่ห์สามารถดำเนินคดีกับน้ำได้ 2 ส่วน กรณีน้ำบอกน้ำเสียหาย คบเท่ห์ไปแล้ว เป็นอีกเรื่องนึง น้ำใช้สิทธิ์ได้มั้ย มันเป็นการพูดต่อรองกัน เป็นเรื่องศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง แต่ถ้าพูดตามกฎหมาย น้ำผิดสัญญาหมั้น เงินต้องคืน ถ้าไม่ไปเรื่องฟ้องร้อง คุยจบได้ที่รายการพี่หนุ่มก็เป็นเรื่องดี คุณไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าทนายความ
ก่อนหน้านี้คุณคบทหารบก คุณเคยบอกให้เขาออกรถให้คุณใช่มั้ย?
ครูน้ำ : หนูคืนเขาไปแล้วค่ะ
คุณเคยบอกให้หนุ่มไทยคนนึงไปทำงานอิสราเอลจริงมั้ย คุณไปหลอกเขาใช่มั้ย?
ครูน้ำ : ไม่ได้หลอกค่ะ
แต่ผู้ชายคนนั้นบอกคุณหลอกเขาให้ไปทำงานอิสราเอลค่ะ?
ครูน้ำ : หนูไม่ได้หลอก เขาทำงานที่นั่นอยู่แล้ว ทหารบกน้ำคืนรถไปแล้วค่ะ ไม่มีอะไรต่อกัน เขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว
มีคดีความติดตัวมั้ย?
ครูน้ำ : เคยมีค่ะ
เชื่อพี่นะ วันนี้เอาเงินคืนเขาไปเถอะ ไม่งั้นมันจะเดือดร้อนนะ บอกเลย จากนี้ไป ถ้าไม่คืนเงินเขา ไม่ได้ขู่นะ หนูตัดสินใจเอาเองเลย?
แม่ครูน้ำ : เท่ห์เอาเงินมาจะขอแต่งงานกับลูกแม่ เอาเงินมาหมั้นไว้ ลูกแม่ก็เสียหายไปแล้ว จะทำยังไง มันอยู่ด้วยกันแล้ว สมมติลูกสาวแม่ได้เสียกับเท่ห์แล้ว ลูกสาวแม่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเหรอ
ทนายตุ๋ย : ก็อย่างที่ผมพูดสักครู่ว่ามีคุณค่า แต่ถ้ากฎหมายการนำเงินมาหมั้น เงินหมั้นเขายกให้น้ำ ซึ่งตกลงกันว่าจะไปแต่งงาน แต่พอมีเหตุสำคัญที่มันเห็นสมควร เท่ห์แต่งงานด้วยไม่ได้ ของหมั้นต้องคืน นี่ผมพูดตามกฎหมาย ถ้าน้ำจะเสียหายร่างกายความเป็นลูกผู้หญิงต้องคุยกับเท่ห์ เท่ห์เขามีสิทธิ์เรียกคืนเท่านั้นเอง
แม่ครูน้ำ : เท่ห์มาขอแม่แล้ว แม่ตกลงปลงใจให้ลูกอยู่ด้วยกัน เท่ห์มาขอเงินหมั้นหมายคืนไปแล้ว เกิดเท่ห์ไม่มาขอ แม่ก็เสียลูกสาวไปเปล่า
ทนายตุ๋ย : ถ้าเท่ห์ไม่มาขอ แม่ยึดของหมั้นได้เลย กฎหมายบอกว่าถ้าเท่ห์ผิดสัญญาหรือทำอะไรมีเหตุสมควรไม่ต้องแต่งงาน ยึดของแต่งงานได้เลย กฎหมายบอกแบบนี้ แต่นี่เรื่องราวเกิดจากใคร ลองพิจารณาดู ถ้าเป็นเพราะน้ำ น้ำคิดเองได้ โตแล้วใช่มั้ยครับ อธิบายให้แม่เข้าใจ แต่ถ้าน้ำคิดว่าไม่ผิด เขาฟ้องก็ไปสู้บนศาล แต่ถ้าคืนได้แล้วจบได้ มันดีกว่ามั้ย คุณจะได้ไม่ต้องโดนคดีอื่น ไม่รู้พี่เอกอาจตั้งคดีอาญาก็ได้ ระบบกล่าวหาเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้หมด น้ำลองพิจารณาดู
จริงๆ คุณควรคืนเงินเขา ตกลงลูกชื่ออะไร?
แม่ครูน้ำ : ชื่อน้ำทิพย์ชื่อเล่น ชื่อจริงคือเกสร
รู้จักต้นมั้ย น้ำไปเอาเงินเขามา 5 แสนจริงมั้ย?
ครูน้ำ : ไม่จริงค่ะ
เขากล่าวหาเรา?
ครูน้ำ : ค่ะ
เอาเงินคืนเขาไปดีกว่า เชื่อพี่ เรื่องไอแพด 3 เครื่อง เอาไปขายคน 3 คนจริงมั้ย?
ครูน้ำ : ไม่จริงค่ะ มันตีกลับมา หนูได้คืนเงิเนขาไปแล้ว ไม่มีเรื่องอะไรแล้ว
หนูเอาเงินคืนเขาไปเหอะ เชื่อพี่ 5 แสนคืนเขาได้มั้ย?
ครูน้ำ : ได้ค่ะ
วันนี้เลยได้มั้ย?
แม่ครูน้ำ : ไม่ค่ะ
ครูน้ำ : น่าจะไม่วันนี้ค่ะ
แม่ไม่นี่เรื่องใหญ่นะ?
ทนายตุ๋ย : เงินของหมั้นไม่ใช่เงินของแม่นะ เป็นของน้ำ น้ำต้องตัดสินใจเพราะบรรลุนิติภาวะแล้ว
สิ่งที่คุณควรทำ คือคืนเงินเขาไป ไม่งั้นเรื่องคุณในอดีตจะหลุดออกมาหมด ไม่คุ้มหรอก แทนที่จะคืนไป 5 แสน คุณอาจต้องไปคืนคนอื่นเพิ่มด้วยซ้ำ มันไม่ไหวหรอก?
ออย : ตอนแรกหนูพยายามติดต่อกับตัวน้องเพื่อขอเงินคืนบางส่วน ไม่ได้จะขอคืนทั้งหมด ทางบ้านหนูก็เห็นใจว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกัน แต่ทางเขาก็มีการปฏิเสธ บ่ายเบี่ยงมาตลอด หนูติดต่อไปหลายรอบมากค่ะ เขาบอกจะคืน แต่ขอคุยกับพี่ชายก่อน ก่อนมาเมื่อคืนนี้ ก็คุยอยู่ว่าจะคืนมั้ย จะได้ไม่ต้องมาออกรายการ ถ้าคืนก็ไม่มาร้องพี่เอกค่ะ เขาบอกจะคืนแต่ไม่คืนค่ะ
เงินโอนก่อนมีการหย่าถือว่าเป็นสินสมรส หรือให้โดยเสน่หา หรือฉ้อโกงหรือเปล่า?
ทนายตุ๋ย : เข้าข่ายฉ้อโกงจากการปกปิดข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้น คุณไม่บอกความจริงเขา คุณได้ไปซึ่งทรัพย์สิน เงินที่บอกว่าเรียน 7 หมื่นกับ 2.8 หมื่น เป็นเงินที่เขาฝากไว้เรื่องเรียน คุณไม่คืนเขา คุณก็ยักยอกอีก สองข้อหา ถ้ากลับมาดูเรื่องทางแพ่ง น้ำก็ผิดเรื่องสัญญาทางแพ่ง เงิน 3 แสน เป็นของหมั้น แล้วเท่ห์มองว่าเขาไม่ควรแต่งงานกับน้ำ เขาบอกเลิกสัญญาหมั้น น้ำก็ต้องคืนเงินเขา แยกกันทั้งแพงและอาญา
ครูน้ำ : แล้วสิ่งที่หนูเสียไปล่ะคะ
เอกภพ : อะไรที่เสียไป
ครูน้ำ : เราอยู่บ้านด้วยกัน
เอกภพ : แหม ไม่อยากพูด ถ้าเราไม่ได้มีสามี ไม่ได้มีผัวอยู่ เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินก้อนนี้เลย แต่หนูไปหลอกเขาตั้งแต่ต้น แล้วแม่เราพูดเอง ตอนแรกเราบอกแฟนไม่เคยมาอยู่ แต่แม่พูดว่าก่อนหน้านี้แฟนเราไปมาหาสู่ที่บ้านตลอดเวลา
ครูน้ำ : ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ
เอกภพ : คุณแม่เคยบอกลูกสาวมั้ยอย่าทำอะไรแบบนี้ เรามีสามี เพิ่งแต่งงานเดือนพ.ค. เดือนก.ค. ไปเอาเงินผู้ชายอีกคนมาได้ยังไง แม่ได้บอกลูกสาวมั้ย
ครูน้ำ : แม่ไม่เกี่ยวค่ะ
แม่ครูน้ำ : แม่ไม่เกี่ยวอะไรเลย แม่อยู่แต่ส่วนแม่
เอกภพ : แม่ไม่รู้ว่าลูกสาวแต่งงานเหรอครับ
แม่ครูน้ำ : รู้
เอกภพ : แล้วได้บอกเท่ห์มั้ย ว่าลูกสาวเพิ่งแต่งงาน หรือได้บอกลูกสาวมั้ยว่าเขาเพิ่งแต่งงาน
แม่ครูน้ำ : เท่ห์เขาไม่เคยถามเลย
ทนายตุ๋ย : บางเรื่องเขาถามแล้ว ทางนี้บอกไม่เคยมีแฟน ไม่เคยแต่งงาน
ครูน้ำ : ในนามคิดของน้ำ เราเจอพี่เขา แค่อยากมีครอบครัวที่ดีเท่านั้น
เอกภพ : คุณจะอยากมีครอบครัวไม่ได้ไง เพราะคุณเพิ่งแต่งงาน คุณพ่อคุณแม่ต้องบอกลูกสาวว่าเพิ่งแต่งงานเดือนพ.ค. แล้วผู้ชายอีกคนจะมาวันนี้ได้ยังไง คุณแม่ต้องบอกลูกสาวแบบนี้ แต่ถ้าคุณแม่ยังเป็นแบบนี้อยู่ ผมว่าเหมือนพ่อแม่รังแกฉัน
ทนายตุ๋ย : ที่พี่เอกพูดคือศีลธรรมอันดีที่ควรทำหรือไม่ควรทำ
เอกภพ : ถ้าเป็นลูกผม โดนไปแล้ว ผมจะพูดว่าทำแบบนี้ได้ไง เพิ่งแต่งงานเดือนพ.ค. มันต้องเตือนกันครับ พ่อแม่ต้องเตือนลูกในเรื่องศีลธรรมอันดี
แม่ต้องเข้าใจ เขาคบหากับคนโน้น 4 ปี แล้วมาคบคนนี้เดือนเดียว แล้วค่อยมาหย่า “คุณเอ” ทหารเรืออยู่ในสาย คุณคบหาคุณน้ำนานแค่ไหน?
เอ : 4 ปีได้ครับที่รู้จักกัน
คุณแต่งงานกับเขาเมื่อไหร่?
เอ : 10 พ.ค. 69 ครับ
ระหว่างนั้นไปมาหาสู่อยู่บ้านฝ่ายหญิงมั้ย?
เอ : ตอนแต่งเสร็จอยู่ช่วงนึงครับ เพราะผมทำงานไม่ได้อยู่บ้านครับ
แต่ก็ไปมาหาสู่อยู่ที่บ้านเขา?
เอ : อยู่ที่บ้านแรกๆ แต่หลังๆ ไม่ค่อยได้ไป
ทำไมเพิ่งแต่ง 10 พ.ค.?
เอ : พอดีน้องบอกว่าท้องครับ เลยทำให้ถูกต้องครับ
แต่งได้เดือนเดียว ทำไมถึงหย่า?
เอ : เหมือนผมไปทำงานแล้วห่างกัน ติดต่อกันยาก แทบไม่ได้คุยกันครับ
ใครขอหย่า?
เอ : ผมเองครับ เหมือนอยู่กันยาก อึดอัดครับ ผมจะขอหย่านานแล้ว แต่ผมไม่ได้กลับบ้านครับ
ตอนหย่าให้ค่าใช้จ่ายกันมั้ย?
เอ : ไม่มีครับ
1 แสนมีมั้ย?
เอ : ไม่มีครับ
ตอนท้องเขาแท้งมั้ย?
เอ : เขาท้องปกติครับ แต่ตอนหลังติดต่อไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับลูก ผมพาเขาไปฝากครรภ์เองครับ
หมอบอกต่อหน้าคุณมั้ยว่าเขาท้อง?
เอ : บอกอยู่นะครับ ผมก็ได้เจาะเลือด ไปอะไรกับเขา
เอกภพ : คุณคุยกับคุณหมอเองมั้ย
เอ : ไม่ครับ แยกกัน หมออีกคนเอาผมไปตรวจ
ทนายตุ๋ย : จดทะเบียนกันเมื่อไหร่
เอ : ผมจำไม่ได้ครับ
จดก่อนแต่ง หรือแต่งก่อนจด?
เอ : จดก่อนแต่ง ประมาณอาทิตย์หรือไม่ถึงเดือนครับ
เอกภพ : ครูบอกจดก่อนหน้านี้นานแล้ว
ครูน้ำ : มันจด แล้วก็หย่า แล้วก็จดอีกค่ะ
จริงมั้ย?
เอ : ผมเคยจดกันไปแล้วรอบนึง แต่หย่าไปรอบนึง พอรอบที่มาจดใหม่ เห็นน้องเขาท้องครับ
ในช่วงคบหากัน 4 ปี น้ำเคยคุยกับทหารบก คุณรู้มั้ย?
เอ : รู้มาก่อนครับ แต่ตอนนั้นคบหากันเฉยๆ ผมก็ยังไม่ได้คบหาจริงจังครับ
ทนายตุ๋ย : 4 ปีไม่จริงจังเหรอ
เอ : เขามีเรื่องผู้ชายบ้างก็เลิกรากันไป แล้วก็กลับมาคุยกัน คบๆ เลิกๆ ครับ
ทนายตุ๋ย : นอกจากทหาร มีพฤติกรรมอื่นที่น้ำคบผู้ชายอื่นซ้อนมั้ย
เอ : ผมไม่รู้ครับ ผมไม่เอะใจ ผมจดทะเบียนหย่าก่อนรู้ด้วยครับ อบต.ผมก็ไม่รู้ครับ ผมยังงงอยู่ครับ
มีอะไรอยากบอกเขามั้ย?
เอ : ไม่มีครับ
ครูน้ำ : ไม่มีค่ะ เราจบกันด้วยดี
เท่ห์อยากรู้เรื่องอะไรมั้ย?
ออย : หนูอยากขอบคุณเขาที่มายืนยันวันนี้ ก็อาจมีผลกระทบต่อเขา ก็ขอโทษด้วยค่ะถ้ากระทบอะไรกับพี่ผู้ชาย แล้วก็ขอบคุณที่เขาให้ข้อมูลค่ะ
ทนายตุ๋ย : สงสัยว่า 4 พ.ค. จดทะเบียนหย่า บอกมั้ยว่าหย่าเพราะอะไร
เอ : ไม่ได้บอกอะไร เพราะผมเป็นคนที่ตั้งใจหย่าอยู่แล้ว มันอยู่ห่างกัน อึดอัด เหมือนไปต่อกันยากครับ ผมเป็นคนสารคาม
เงินคืนเขามั้ย?
เอภภพ : เงินยังมีอยู่มั้ย แล้วพร้อมคืนเขามั้ย ส่งมอบต่อหน้าพนักงานสอบสวน แล้วจะไม่ติดใจดำเนินคดี
ครูน้ำ : ณ ตอนนี้หนูอยากมองในสิทธิ์ของหนูบ้าง
ทนายตุ๋ย : น้ำพูดเลย เป็นการเจรจานี่แหละ
ครูน้ำ : หนูก็ไม่ได้หลอกเขา สามีจะหย่ากันอยู่แล้ว
เอกภพ : หนูหลอกเขา
หนูหลอกเขา ตอนหนูคุยกับเขา การไม่หลอกคือต้องบอกตั้งแต่แรก ว่าคุณมีสามีแล้ว กำลังจะหย่ากัน รับได้หรือเปล่า นี่คือการไม่หลอก แต่การที่คุณไปได้เสียกัน โอนเงินให้กัน คุณไปแอบหย่า ไม่หลอกตรงไหน นี่คือการหลอก ไม่ได้ยัดคดีให้นะ เรื่องราวมันฟ้องแบบนี้เลย ใครฟังก็บอกว่าหลอก?
เอกภพ : เขาเสียหายนะ ถ้าเท่ห์รู้ว่าเขามีสามี จดทะเบียน คุณจะไปอยู่บ้านเขามั้ย
เท่ห์ : ไม่ครับ
เอกภพ : จะคบเขาต่อมั้ย
เท่ห์ : ไม่ครับ
เอกภพ : ถ้าเขารู้แล้วเขาไปอยู่โอเคทางน้ำต้องได้ในสัดส่วนที่เขาเสียหาย แต่เขาไม่รู้เลย เขาไปอยู่ตรงนั้น
ทนายตุ๋ย : มันเป็นเรื่องไปสู่สำนวนศาล สู่พนักงานสอบสวน น้ำต้องคิดเยอะๆ แนะนำเจอกันตรงกลาง คืนเขา แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียหาย คุณก็บอกเขา น้องของเท่ห์เขาก็พูดอยู่ว่าเขายอม เพราะเห็นในความเป็นลูกผู้หญิง ถ้าน้ำยังแข็งอยู่แบบนี้ ไม่ใช่เรื่องดี สุดท้ายปลายทางภาระตกที่น้ำที่ต้องถูกดำเนินคดี วันนั้นคุณจะรู้สึกมันไม่สนุก
บอกเลยไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้า คุณต้องคืนเขาอยู่ดี แต่ที่ให้คืนวันนี้เพราะจะได้จบ ไม่มีคดี ถ้าจะมีคดีเกิดขึ้น ผมจะบอกให้นะ ตอนนี้คนส่งข้อความหาผมเยอะมาก หลังบ้าน ในคดีของคุณ เขาพร้อมเป็นพยานให้ฝั่งนี้หมดเลยว่าคุณเคยมีพฤติกรรมยังไงมาก่อน วันนั้นพฤติกรรมคุณจะถูกเปิดเผยต่อสังคมเยอะแยะมากมาย นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกคุณ คุณคืนเขาไปเถอะ คุณตัดสินใจเอาเองนะ?
ทนายตุ๋ย : แก้ปัญหาวันนี้มันง่าย ดีกว่าแก้ปัญหาวันหน้า
ครูน้ำ : น้ำขอจ่ายครึ่งนึง
เอกภพ : ใครเขาจะยอม คุณยอมเหรอ
ออย : ณ วันนี้ไม่ยอมค่ะ เพราะหนูเพิ่งรู้หลักฐานหลายๆ อย่างพร้อมพี่ในวันนี้ด้วยหลายๆ ส่วน ว่าเขาจะทำร้ายตัวเองเพื่อให้พี่หนูกลับไป
ครูน้ำ : ไม่ได้เรียกร้องความสนใจค่ะ
ต่อสายหา “มายด์” คุณมีข้อเท็จจริงอะไร?
มายด์ : หนูเป็นแฟนเก่าทหารเรือ ตอนเราเลิกกันไป ผู้ชายคนนี้มีทักมาปรึกษาเรื่องคุณครูคนนี้บ่อยครั้ง พูดเรื่องเขาท้อง เหมือนผู้หญิงคนนี้เห็นหนูคุยกับทหารก็จะฟ้อง ส่วนตรงนี้หนูกับทหารก็จบไปแล้ว มีพี่คนนึงชื่อสันต์ ที่มีปัญหากับผู้หญิงคนนี้ แกทำงานอยู่อิสราเอล แกทักมาว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้มั้ย โดนหลอกเอาเงินไปเกือบ 5 แสน หลอกให้โอนเงินไปเก็บ หลอกให้ซื้อทอง พี่เขาไม่ได้มีเวลาออกมาพูด เขาอยู่ต่างประเทศ อยากให้คืนเงินเขาเถอะ เพราะเขาเองก็ลำบาก
ครูน้ำ : ไม่ใช่ค่ะ
มายด์ : สันต์โอนเงินมาเก็บกับเขาเพื่อแต่งงาน แล้วผู้ชายเขาค่อนข้างขยัน ไม่เคยมีแฟนมาก่อน เขาเจอครูด้วย อาชีพที่มั่นคงด้วย ก็โอนเงินมาให้เก็บ พอได้เงินมาจำนวนเยอะ เขาก็เอ๊ะอะไรไม่รู้ น้องสาวเขาที่เป็นทอมก็ทักมาหาหนู ว่ารู้จักเขามั้ย ก็บอกว่ารู้จัก ขณะที่น้องสาวเขาปรึกษากับหนู ทิพย์ก็ยังใช้ชีวิตกับเอด้วยกัน แต่หลอกเอาเงินคนนั้นมา
ครูน้ำ : แต่มายด์อย่าลืมว่ามายด์ก็ยังติดต่อกับเอ
เอกภพ : คนละเรื่อง คุณสันต์โอนเงินให้คุณกี่บาท
มายด์ : ขณะที่ฉันคุยกับเอ ฉันไม่เคยมีเรื่องชู้สาว เขามาปรึกษาเรื่องคุณด้วยซ้ำ
แม่ครูน้ำ : เรื่องมันจบไปแล้ว
ทนายตุ๋ย : เหมือนแม่รู้เรื่องตลอดเลย
ครูน้ำ : แม่รู้ค่ะ
เอกภพ : แล้วแม่ไม่บอกลูกเหรอ ไปเอาเงินเขามาทำไม
แม่ครูน้ำ : ตอนเขาไปเอาแม่ก็ไม่รู้
คนสงสารน้ำก็เข้าใจนะ ขอเก็บไว้นะคนนั้นจะได้ติดต่อไป เอาเงินให้น้ำยืมหน่อย น้ำจะได้เอามาใช้ ถ้าสงสารน้ำนะ เอาไงดี เชื่อพี่นะ คืนเงินเขาไปเหอะ ไม่งั้นจะไหลมาอีกเยอะแยะมากมาย?
ทนายตุ๋ย : น้ำจะขอเขาครึ่ง น้องเขาบอกไม่ได้ แต่จริงๆ ควรคุยหลังโต๊ะจากนี้ด้วยซ้ำไป เพียงแต่ตอบว่าจะคืนมั้ย
เอกภพ : คุยจบตรงนี้เลยก็ได้ เพราะพรุ่งนี้ผมจะให้เขาแจ้งความ ผมจะประสานโรงพัก
ออย : กลับไปก็ไม่จบค่ะ เดี๋ยวเขาก็บ่ายเบี่ยง มาสร้างเรื่องทำร้ายตัวเองอีก มันก็จะไม่จบ
ทนายตุ๋ย : แก้ปัญหาตอนนี้ดีกว่าแล้วทุกอย่างจบหมดเลย ไม่เป็นภาระด้วย คุณคุยเลยจะคืนเท่าไหร่
ครูน้ำ : น้ำขอคืนครึ่งนึง เพราะน้ำก็เสียหายในการใช้ชีวิตเหมือนกัน น้ำไม่กล้าอยู่บ้านเพราะอับอาย ในการทำงานของน้ำก็ไม่รู้จะไปต่อยังไง
ออย : ไม่ได้ค่ะ เพราะพี่ชายก็เสียหายเหมือนกัน
ครูน้ำ : แล้วน้ำไม่เสียหายเหรอคะ
ออย : ตอนแรกไม่ได้จะมาเปิดเผยชื่อด้วยซ้ำ แต่คุณเป็นคนพูดเอง พี่ชายหนูจะไปทำงานก็อับอายเหมือนกัน
ครูน้ำ : แล้วหนูไม่อับอายเหรอพี่ออย
ออย : ทุกคนเสียหายเหมือนกัน ฝั่งนี้ก็เสียหายที่หนูมาหลอก ถูกมั้ยคะ
ครูน้ำ : ตอนอยากได้ทำไมถึงอยากไปโรงแรม รีสอร์ตล่ะ ตอนนี้มีแต่ศาล มีแต่สน.
ออย : มันเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะ หนูก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ไม่คิดว่าจะไปหลอกใครแบบนี้
ครูน้ำ : ตอนอยู่ด้วยกัน น้ำไม่ดีกับพี่ตรงไหน น้ำบอกแล้วน้ำขอเริ่มใหม่นะพี่เท่ห์ พี่บอกว่าได้
เท่ห์ : พี่ใจอ่อนไง หนูบีบน้ำตากับพี่
ออย : แล้วทำร้ายตัวเอง ใครจะไม่ใจอ่อน
ครูน้ำ : ตอนอยู่กันสองคน ทำไมไม่พูดแบบนี้
ทนายตุ๋ย : คุณยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส คุณเริ่มต้นจากการให้ของหมั้น แล้วน้ำอาจมีพฤติกรรมผิดสัญญาหมั้น เขาเลยเรียกของหมั้นคืน ฉะนั้นเชื่อพี่หนุ่มเถอะ เอาให้จบวันนี้ คดีพี่เอกเขาไปต่ออยู่แล้วครับ
ไม่อยากจะบอก สันต์ส่งเบอร์มาแล้วนะ แต่ไม่เป็นไร เอาตรงนี้ให้จบ คืนเขาไปเถอะ เชื่อพี่ แม่เชื่อผมนะ แม่อาจมองว่าพูดตรงนี้โง้นงี้ แต่เวลาไปขึ้นศาลไม่สนุกนะ แล้วมาเจอกับสายไหมฯ แม่ต้องเสียค่าทนายอีก คืนเขาไปเหอะ พี่เข้าใจน้ำนะ หนูพยายามจะบอกว่าหนูก็เสียตัวให้พี่ไปแล้ว พี่จะไม่อะไรหนูสักหน่อยเหรอ หนูต้องเข้าใจนะ ถ้าเขารู้ว่าหนูมีผัวอยู่แล้ว เขาไม่เอา เขาไม่ยุ่ง?
ครูน้ำ : น้ำแค่อยากตั้งคำถามว่าทำไมคนนึงที่ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองแล้วจริงๆ ในอดีตน้ำอาจเคยไม่ดีมา หนูก็ดีใจ ยังถามกับพี่เท่ห์ว่ามีคนแบบนี้ในโลกเหรอ ถึงให้โอกาสน้ำพิสูจน์ตัวเองอยู่ตรงนี้
หนูต้องเข้าใจอย่างนึง ในอดีตของหนู หนูทำอะไรมา คนรักหนูเขารับได้ แต่ที่เขารับไม่ได้ หนูไม่ได้ทำกับคนอื่นอย่างเดียว หนูทำกับเขาด้วยไง นี่คือสิ่งที่เขารับไม่ได้?
ครูน้ำ : หนูถึงถามพี่เท่ห์ว่า ณ ปัจจุบัน หนูทำอะไรไม่ดีกับพี่เท่ห์มั้ย
เอกภพ : ก็ที่หนูทำอยู่ตอนนี้ไม่ดีสักอย่างเลยครับ ไอ้นี่มันมึน พี่คุยกับเขากว่าจะตอบได้แต่ละคำมันช้า
ทนายตุ๋ย : น้ำอยากแต่งงานกับเท่ห์เหรอ
ครูน้ำ : ครับ
ทนายตุ๋ย : แต่งไม่ได้ครับ กฎหมายไม่ได้เปิดช่อง เพราะเขาเลิกสัญญาหมั้นกับคุณไปแล้ว คุณไม่สามารถฟ้องบังคับให้เขาแต่งงานกับคุณได้ สมมติเขายอมจะแต่ง ใครจะเป็นคนจ่ายเงินในการจัดงาน
ครูน้ำ : น้ำค่ะ จากเงิน 5 แสนค่ะ
ทนายตุ๋ย : แต่คุณบังคับเขาแต่งงานกับคุณไม่ได้ไง กฎหมายไม่ได้เปิดช่อง
เอกภพ : มันไม่ได้เริ่มจากความรักด้วยซ้ำ ที่เขากับคุณได้คบกันเพราะเงิน 5 แสนที่วางไป ถ้านี่ไม่หาเงิน 5 แสนมา จะได้คบคุณมั้ย ก็ไม่ได้คบ เพราะคุณตั้งเรื่องมา 5 แสนก่อน ถ้าคุณจะบอกว่าอยู่ด้วยกันหนูไม่ดีตรงไหน มันคือความรัก มันไม่ใช่ มันสตาร์ทจาก 5 แสนก่อน
ครูน้ำ ; หนูอยากคบเขาจริงๆ หลังพี่เท่ห์รู้ เรายังวางแผนอนาคตด้วยกันอยู่เลย
เราคุยตอนปลายดีกว่า ตอนนี้น้ำอยากได้เงินเท่าไหร่ 2.5 แสนเขาไม่ให้แล้ว เขาบอกว่าไม่ได้ สัก 5 หมื่นได้มั้ย?
ออย : ได้ค่ะ
ครูน้ำ : 5 หมื่นไม่โอเคค่ะ เพราะสิ่งที่หนูเสียไป
หนูเสียตัว ถามหน่อย ถ้าเป็นพี่นี่จะบอกว่าคุณมาหลอกผมทำไม คุณได้ผมไปแล้ว ผู้หญิงผู้ชายสิทธิเท่าเทียมนะ หนูอย่ามองว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะเสียตัวนะ ผู้ชายก็เสียตัวให้ผู้หญิงได้นะ พี่เสียน้ำให้น้องไปแล้ว น้องเอาเงินพี่คืนมาสิ แล้วน้องมาโกหกด้วยว่าไม่มีผัว มีทะเบียนสมรสด้วย เอาเงินพี่ไปอีก ตัวพี่มีค่านะ หนูเพิ่มจาก 5 แสน เป็น 8 แสนได้มั้ย นี่สิทธิเท่าทียมของมนุษย์นะ?
ทนายตุ๋ย : อันนี้ไม่ได้ดูถูกอะไรนะ
ทางนี้ก็เสียตัว เสียเงิน โดนหลอกด้วย 5 หมื่นเขายอมจบ แล้วคืนเขา 4.5 แสน?
ครูน้ำ : แล้วหนูจะอยู่ในสังคมได้ไงพี่
เอกภพ : ผมถามก่อนคุณเสียอะไร เมื่อวานไม่มีใครเปิดหน้าคุณเลย แต่วันนี้คุณอยากเปิดเอง แสดงตนในรายการเอง คุณมาเองเลย ความเสียหายเกิดจากตัวคุณ ไม่ใช่ตัวเขา เมื่อวานไม่มีใครเปิดหน้าคุณสักครั้ง แล้วคุณบอกคุณเสียหาย แล้วคุณเปิดหน้าทำไม
ครูน้ำ : หนูก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เอกภพ : แล้วบริสุทธิ์มั้ยล่ะ มาเป็นหางว่าวเลยตอนนี้ สันต์ก็จะโทรให้ได้ แต่พี่หนุ่มไม่ให้โทร เพราะถ้าโทรคุณก็จะโดนอีก
ทนายตุ๋ย : คุณมีประสบการณ์ขึ้นศาลมาแล้วใช่มั้ย ถึงได้ขาแข็งแบบนี้ มันสนุกมั้ย ถ้าไม่สนุกก็จบซะ ศาลจะได้ทำคดีอื่น หรือมีทนายอยู่แล้ว
ครูน้ำ : ไม่มีค่ะ
ผมบอกแม่อย่างนี้ แม่นับจากตรงนี้ วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ผมไม่ได้เป็นศาล แค่ผมฟังจากตรงนี้ สิ่งที่ลูกแม่พูดมาทั้งหมดต่อหน้าสาธารณชน มันรับสารภาพไปหมดแล้ว ว่าใช่หนูโกหกเขา ไม่ได้บอกเขา ฉะนั้นเงิน 5 แสนที่บอกว่าจะเป็นของหมั้น มันไม่ใช่แล้ว กระดุมเม็ดแรกมันผิดไง เพราะเราไปโกหกเขา ว่าไม่มีผัวมาก่อน ไม่มีทะเบียนสมรส สุดท้ายเขาโดนหลอก คิดดีๆ นะ ขึ้นศาล หนึ่งเสียเวลา สองเงินจ้างทนาย สามจากที่ได้ห้าหมื่น แม่ต้องคืนเขา 5 แสนอย่างเดิมด้วย?
ทนายตุ๋ย : ถ้าเรื่องเกิดจากเรา แล้วจบตอนนี้ มันดีกับทุกฝ่าย
เอกภพ : แม่ว่ายังไง อยากคืนมั้ย
ครูน้ำ : น้ำยังยืนยันว่าครึ่งนึงค่ะ
ออย : ให้ไม่ได้ค่ะ อย่างที่พูดไปว่าเสียหายมากตอนนี้
ครูน้ำ : หนูก็เสียหายเหมือนกัน ไม่รู้จะยืนในสังคมยังไงตอนนี้
ออย : เหมือนกันเลยค่ะ พี่หนูเขาดีใจมากที่มีแฟนแล้ว เพราะเขาไม่เคยคิดจะมีครอบครัวเลย ทางบ้านก็ดีใจที่จะมีคนมาดูแลพี่ มีการตกลงจะแต่งงาน แต่ฝั่งครอบครัวหนูไม่รู้ว่าพี่ชายไปกู้เงินมา เพราะมันยังไม่ถึงกระบวนการนั้นเลยค่ะ เขาก็คบกันระยะสั้นๆ ฝั่งพี่หนูก็เสียหายที่บอกว่าจะแต่งงานกับคนนี้ แต่สุดท้ายก็โดนหลอก
กลับไปที่ข้อหนึ่ง กระดุมเม็ดแรก ลูกแม่ดา?
เอกภพ : ที่คุณทำอยู่ตอนนี้เหมือนเงินไม่มีแล้ว
ครูน้ำ : มีค่ะ เงินอยู่ในบัญชีแม่ค่ะ แต่น้ำมองว่าถ้าน้ำคืนไปแล้วน้ำจะอยู่ในสังคมยังไงต่อ
เอกภพ : ผมว่าถ้าคุณประกาศคืนเขาตอนนี้ คุณจะดูดีกว่าไม่คืนเงินเขามากเลย
เขาอาจให้อภัยคุณด้วยซ้ำ อย่างน้อยใจๆ?
ครูน้ำ : น้ำเคยถามเขาแล้วว่าถ้าคืนแล้วจะเหมือนเดิมมั้ย พี่เท่ห์บอกว่าไม่
เอกภพ : คุณจะเอาเขาทำผัวเหมือนเดิม เขาจะเอาคุณมั้ยล่ะ มันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว ต้องเข้าใจตรงนี้ พี่ตุ๋ยเจอแบบนี้จะเอามั้ย
ทนายตุ๋ย : ผมตัดสินใจไม่ได้ครับ (หัวเราะ) แต่เท่ห์เขาแสดงเจตนารมณ์แล้ว ว่าเขากลับมาคบกับน้ำไม่ได้ไง ขยับครับ เขาไม่ให้ครึ่ง เขาเสนอ 5 หมื่นก็ขยับ ให้เจอกันที่พอใจแล้วจบ อย่าคิดจะเอาเงินนี้ไปสู้คดีนะ คิดผิดนะ บอกก่อน
เอกภพ : มันไม่ใช่แพ่งนะ ที่บ้านท้าอยากได้ไปฟ้องเอา อันนั้นในหนังนะ ไม่มีใครนะ ที่เอาเงินเขาไป แล้วไปท้าทายเขาฟ้อง
ติดคุกติดตะรางไม่คุ้มหรอก นี่มันยักยอกนะ?
ทนายตุ๋ย : คนเก็บจะโดนด้วย สมรู้ร่วมคิด พี่เอกก็จัดไปให้ครบทั้งยวงเลยครับ
เท่ห์ขอ 4.5 แสน จบๆ กันไป เชื่อพี่ไม่คุ้มหรอก สุดท้ายคุณได้เงินตรงนี้ไป ไม่มีคดี ดีกว่าคุณต้องเสียเต็มจำนวน แล้วเสียค่าทนายอีก แล้วติดคุกด้วยฉ้อโกงไม่คุ้มหรอก คดีเก่าหนูยังมีอยู่นะ เดี๋ยวเขาไปนับโทษจะยุ่งอีก อันเก่าฉ้อโกงมั้ย?
ครูน้ำ : แพ่งค่ะ เขาให้คืน
เอกภพ : คุณเห็นเขาฟ้องแพ่งคุณในการชดใช้ คุณเลยคิดว่าอันนี้เป็นแพ่งด้วย
ครูน้ำ : ไม่ค่ะ น้ำไม่ได้คิดแบบนั้น ตอนแรกน้ำจะคืนพี่เท่ห์ด้วยซ้ำ แต่ว่าการที่เขาไปโวยวายที่บ้านน้ำ มาขู่ว่าเป็นสารวัตรอย่างนั้นอย่างนี้
เอกภพ : เขาก็ต้องโวยเพราะคุณหลอกเขาไงคุณน้ำ
กลับไปที่ข้อหนึ่ง กระดุมเม็ดแรก?
ออย : ไม่ใช่การข่มขู่ค่ะ แต่เป็นการที่พ่อเขาบอกว่าถ้าอยากได้ไปฟ้องเอา ทางญาติหนูก็เลยพูดแค่ว่าพอรู้อยู่ว่าต้องทำยังไงต่อ เพราะลูกทำงานอยู่ที่ศาล แล้วลูกเป็นสารวัตร เดี๋ยวไปปรึกษา เขาพูดแค่นี้เองค่ะไม่ใช่การข่มขู่ค่ะ
ทนายตุ๋ย : การข่มขู่ ถ้าเขาไม่มีสิทธิ์ในการทำอะไร อย่างนี้เรียกว่าขู่ แต่ถ้าเขามีสิทธิ์ในการปกป้อง เขาไม่ได้ขู่ อยู่ที่เหตุการณ์ เรื่องราวด้วย พี่ว่าสุดท้ายก็ต้องคืน
ครูน้ำ : น้ำยืนยันว่าคืนครึ่งนึงค่ะ
เอกภพ : พรุ่งนี้ไปแจ้งความที่ขอนแก่น คุณก็เอาคืนให้เต็มจำนวน อดทนหน่อย ไม่นอน ถ้าหักจากผ่อนเหลือ 5 พัน เดี๋ยวศาลสั่งดำเนินคดีคุณก็ได้คืน
เป็นไปตามนั้นนะ?
ครูน้ำ : น้ำก็อยากรักษาสิทธิ์ของน้ำเหมือนกัน
สิทธิ์อะไร คุณไปโกหกเขาว่าคุณไม่มีผัว คุณหลอกเขา ผมไม่เข้าใจว่าจะทวงสิทธิ์อะไร สิทธิ์ที่เสียตัวไปใช่มั้ย แล้วไอ้นี่ก็เสียตัวนะ?
ทนายตุ๋ย : คุณหมั้นแล้วคุณสมัครใจมีอะไรกัน ก็เป็นเรื่องของคนสองคน ไม่ได้เกิดจากการกระทำละเมิด ที่น้ำบอกว่าเสียหหาย ถ้าเสียหายเรื่องสังคมชื่อเสียง หน้าตา วันนี้น้ำมาเปิดเอง
เอกภพ : ไม่มีใครให้คุณเปิดนะคุณอยากมาเปิดเอง
ทนายตุ๋ย : มันจะจบได้ง่าย เวลาคิดอย่าคิดเข้าข้างเราฝ่ายเดียว คิดฝ่ายเขาฝ่ายเราด้วย
คิดดีๆ นะ คราวนี้ไมได้เดือดร้อนคนเดียว พ่วงแม่ไปด้วยนะ เงินอยู่ในบัญชีแม่มั้ย แน่ใจนะว่าอยู่?
ออย : ถ้าอย่างนั้นเพิ่มให้อีกแสนนึงเอามั้ยคะ
ครูน้ำ : น้ำก็ยืนยันว่าครึ่งนึงค่ะ
งั้นไม่ต้องคุยแล้ว ไม่ต้องต่อรองแล้ว แสนนึงไม่ให้ด้วย เต็มที่คืออ 5 หมื่น ถ้าคุณไม่เอาวันนี้ พรุ่งนี้ไปแจ้งความเลย จบเลย แล้วคุณจะได้รู้ว่าข้อกฎหมายตรงไปตรงมาเหมือนกัน คุณจะได้รู้ว่าที่คุณตีมึนแบบนี้ คุณทวงสิทธิ์แบบนี้ มันไม่ใช่นะ?
ทนายตุ๋ย : คุณโดนดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งนะ ในทางกฎหมายเข้าใจว่าน้ำฟ้องแย้งเท่ห์ไม่ได้นะ แต่ถ้าทนายคนไหนบอกว่าฟ้องแย้งได้ ในความเสียหายในความเป็นลูกผู้หญิงก็ลองดู
เอกภพ : ผมว่าเขากำลังทำเหมือนคนที่ชื่อสันต์ ถ้าเขายอมคืนเงินดีๆ เขาคงไม่ถูกฟ้อง แต่วันนี้เขามองว่าเขาไม่จำเป็นต้องคืน เพราะสันต์ฟ้องแพ่ง แต่นี่อาญา ไม่เหมือนกันนะ
หนูติดคุกได้ แล้วแม่ติดคุกด้วยนะ?
เอกภพ : สันต์ก็ฟ้องอาญาได้นะ ต้องไปดูแชตว่าคุณคุยกับเขายังไง ถ้าคุณบอกโสด ไม่มีแฟน เขาฟ้องอาญาหนูได้นะ
หนูทำแบบนี้มากี่คนแล้ว ถามจริงๆ?
ครูน้ำ : กับพี่เท่ห์หนูไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ หนูแค่อยากมีครอบครัวที่ดี แค่นั้น หนูอยากเริ่มใหม่ แค่นั้นเลยค่ะ
เอกภพ : แล้วได้ถามเขามั้ย สภาพแบบนี้อยากเริ่มต้นใหม่มั้ย
น้ำทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรอก น้ำคบกับผู้ชายคนนึง แล้วน้ำไปก็คบอีกคนนึง น้ำไปหลอกเขาว่าจะแต่งงานให้โอนเงินมา เขาโอนเงินมา น้ำเก็บเงินเป็นค่าสินสอด พอเขารู้ความจริง เขาทวงคืน น้ำหารครึ่ง หรือไม่คืนเลย สันต์เป็นหนึ่งในนั้น นี่ยังไม่รวมต้นอีกนะ?
ครูน้ำ : ต้นไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร แล้วยังมีโฟมอีก เมื่อกี้ มีทหารบอกอีก?
ครูน้ำ : ทหารบอกคืนไปแล้วค่ะ เราออกรถร่วมกัน ก็คืนรถเขาไป
ตอนแรกคุณจะไม่คืนรถด้วย คุณทำแบบนี้กับผู้ชายหลายคนแล้วคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะ คุณติดคุกได้นะ ที่คุณยังไม่ติดคุก อาจเป็นเพราะโชคช่วยเหอรอ หรืออะไรก็ไม่รู้?
เอกภพ : คุณพ่อคุณแม่เคยบอกอะไรคุณบ้างมั้ย ว่าอย่าทำ
ครูน้ำ : น้ำทำเองทุกอย่าง เขาไม่รู้ค่ะ
เอกภพ : ไม่รู้ยังไง แฟนเก่าหลังแต่งงานก็ไปอยู่ในบ้านคุณ
ครูน้ำ : หนูบอกว่าเลิกกันแล้วค่ะ หนูตั้งใจจะเริ่มใหม่กับพี่เท่ห์นะ บางสิ่งบางอย่างพ่อแม่หนูไม่รู้เลย
เอกภพ : วันนี้ที่คุณตั้งใจจะคบกับเท่ห์ เพราะมันโง่ มันซื่อ ถูกมั้ย คุณคุยกันไม่กี่วัน เขาเบิกเงินให้คุณตั้งกี่แสน แต่ต้องถามเขาว่าเขาไหวมั้ย เขาจะคบกับคุณต่อมั้ย ตอนนี้เขาหมดตัวแล้วนะ เขากู้มา แม่ก็ทำไรทำนา
ทนายตุ๋ย : ออยใจดีให้คุณแสนนึง คุณยังยืนขาแข็งอยู่อีกเหรอ
ครูน้ำ : ค่ะ
เอกภพ : ผมว่าเขาไม่ได้สำนึกการกระทำ เขาไม่ควรได้เงิน ถ้าเขาบอกว่าสำนึกกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมว่าแสนนึงยังพอได้นะ แต่เขาไม่ได้สำนึกอะไร พรุ่งนี้ไปแจ้งความเดี๋ยวประสานให้
ตามนั้น ตกลงคุณไม่คืนนะ?
ครูน้ำ : หนูคืนครึ่งนึงค่ะ
เขาไม่เอา เพราะมันเงินของเขา ให้ตัดสินใจอีกครั้ง ตกลงเอา 5 หมื่น แล้วเขาไม่แจ้งความ แม่ไม่โดน แต่ถ้าไม่เอา ทางนี้เขาสู้เต็มที่ ต้องคืนเงินเขาเต็ม โทษคือฉ้อโกง ยักยอกด้วย ไม่เข้าใจทำไมไม่เลือกทางนี้ เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะ?
ครูน้ำ : หนูคิดว่ายังไงหนูก็ยืนอยู่ในสังคมไม่ได้
ถ้าหนูมีเงิน 5 แสนอยู่กับตัว หนูยืนอยู่ในสังคมนี้ได้เหรอ?
ครูน้ำ : ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
ทนายตุ๋ย : ทำไมไม่หาทางให้ตัวเองรอด ทำไมยอมรับไว้พร้อมกันทั้งหมด มันจะไหวมั้ย
เอกภพ : น้องคิดมาแล้วตั้งแต่ต้น ว่าถ้าจุดจบเป็นแบบนี้ น้องจะทำแบบนี้
ครูน้ำ : ค่ะ หมายถึงยังไงคะ หนูเบลออยู่ค่ะ (หัวเราะ) ตอนแรกก็ไม่ค่ะแต่คิดว่าหนูเคยเจ็บมาแบบเดิม ก็ไม่อยากทำแบบเดิม
เอกภพ : แล้วเขาเคยทำคุณเจ็บมั้ย คุณบอกเองว่าตลอดเวลาเขาอยู่กับคุณ เขาดีกับคุณมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมา เขามีความดีกับคุณมากมาย แต่วันนี้คุณหลอกเขา คุณโกหกเขา ทำไมไม่ชดเชยสิ่งนั้นด้วยการคืนเงินให้เขาไป ในเมื่อบอกเขาดีกับคุณ คุณควรทอนเขาไปบ้างนะ ไม่ใช่เอาเปรียบเขาจนนาทีสุดท้าย มันไม่ได้นะ คุณพูดเองว่าเขาดีกับคุณมาก
ครูน้ำ : หนูก็ดีกับเขาเหมือนกัน
เอกภพ : คุณไม่ครับ คุณหลอกเขา
ออย : การทำแบบนี้ไม่ใช่ความหวังดีที่มีต่อกันค่ะ
หนูคิดไม่หมด พี่บอกเลย อันนี้ยังไม่ได้ไปตรวจสอบการตั้งครรภ์ เรื่องครูด้วย หนูอายุ 23 ไม่ได้จบครูหรอก มันชัดเจน ก็ว่ากันไปตามกระบวนการ ดูแล้วคงจบไม่ลง พยายามเปิดทางให้ดีที่สุดแล้ว น้องบอกจะเปิดหน้าเพราะบริสุทธิ์ใจ?
ครูน้ำ : หนูบริสุทธิ์กับพี่เท่ห์
บริสุทธิ์ใจกับเขาตรงไหน ผมยังไม่เข้าใจคุณเลย?
ครูน้ำ : หนูอยากให้สังคมให้โอกาสหนูบ้าง
เขาจะให้โอกาสหนู ต่อเมื่อคืนเงิน สังคมให้โอกาสทันที?
เอกภพ : คุณต้องสำนึกผิด คุณต้องคืนเงินเขา
ครูน้ำ : แล้วสิ่งที่หนูเสียไปล่ะพี่เอก
เอกภพ : เขาเสียมากกว่าคุณ
คุณเสียอะไร พี่ยังงงอยู่เลย?
เอกภพ : ถ้าเขามีเมียอยู่ที่บ้านก็เจ๊ากันคนละครึ่งได้ แต่เขาไม่มีไงครับ คุณมีสามีไง เขาให้ 6 หมื่นกว่าด้วยมั้ง เขาเอาคืน 4.5 แสน
ออย : แล้วจะให้พี่หนูคบคุณต่อได้ไง ในเมื่อคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาเลย เขาเดือดร้อน แล้วมาขอยืมเงินพี่ แล้วคุณจะให้เราอยู่กับคนที่ใจร้ายกับครอบครัวเราแบบนั้นได้ไง เพราะครอบครัวเราไม่มีเงินเลยในการดำเนินคดี เราถึงมาขอร้องพี่เอกให้ช่วยดำเนินคดีในวันนี้
เท่ห์ : คบต่อไม่ได้ครับ แต่ให้อภัยได้ ตอนนี้ขอแค่เงินคืน ถ้าจะให้ชดเชย ผมแค่ 3.5 แสนพอ แค่นั้นจบ
ลดอีกแล้วเหรอ จะเอามั้ย?
ครูน้ำ : ครึ่งนึงได้มั้ยพี่เท่ห์
ออย : มันจะครึ่งนึงได้ยังไงคะ เงินเรียนมันต้องเต็มจำนวน เพราะเขาฝากไว้
ทนายตุ๋ย : เงินแสนนึงที่เขาฝากเรียน คุณต้องคืนเขาเต็มจำนวน มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินหมั้น เงินหมั้นคือ 3 แสน แยกแยะให้ออก
จะคืนเขามั้ย 3.5 แสน?
ครูน้ำ : ก็ยืนยันว่าครึ่งนึงค่ะ
บ้าไปแล้วเนี่ย ขอร้องอย่างได้มั้ย พรุ่งนี้แจ้งความ ไม่ต้องลดสักบาทนึง สลึงนึงก็ไม่ต้องลด อย่าให้ได้ยินว่าลดนะ?
เท่ห์ : ค่ะ
ออย : นี่ลดให้สุดๆ เห็นอกเห็นใจเหมือนกัน พี่หนูก็อยากรับผิดชอบเขาเหมือนกันในสิ่งที่พยายามทำมาตลอด
ไม่รู้ อะไรก็ตามแต่ อย่าได้ยินว่าลดนะ ถ้าจบจากตรงนี้ สลึงนึงก็ไม่เอา ให้เอาเต็มจำนวน เพราะวันนี้พี่เชื่อว่าโอกาสมีไม่มากนักสำหรับคนๆ นึง โอกาสที่ดีบางครั้งควรต้องหยิบเอาไว้ และใช้ให้มันถูก แต่บางคนไม่คิดคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ แล้วปล่อยมันออกไป สุดท้ายคนๆ นั้นควรได้รับการเรียนรู้ด้วยว่าโอกาสไม่ได้มีมาเสมอไป ไม่ใช่ว่าวันนี้มีโอกาส รอโอกาสพรุ่งนี้อีก ไปรอมะรืน มะเรื่องอีก ไม่เอา คนนึงเจอโอกาสที่ดีก็ต้องคว้าไว้ แต่ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องได้เลย ฝากเอกด้วย แล้วจะได้รู้ว่าข้อกฎหมายไม่ได้มีอะไรง่ายๆ เหมือนบนโต๊ะนี้ กฎหมายเวลาคุณไปอยู่บนศาล เป็นอีกแบบนึงนะ ไม่มีคำว่าหนุ่ม กรรชัย เอก สายไหม ทนายตุ๋ย?
ทนายตุ๋ย : มันเข้าระบบหมด
พรุ่งนี้ไปแจ้งที่ไหน?
เอกภพ : แจ้งที่ขอนแก่นครับ