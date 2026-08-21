ฉุดไม่อยู่แล้ว! อนิเมชันจีนห่วยไปทุกอณู ‘Niu Lai’ กวาด 150 ล้าน ด้านสื่อจีนคาดมีแตะ 500!

จากหนังเงียบกริบ คนดูไม่ถึง 300 ชีวิต กลายเป็นไวรัล “ยิ่งห่วยยิ่งต้องดู” ถึงตอนนี้ “Niu Lai” หรือชื่อที่แปลได้ประมาณว่า “วัวมาแล้ว” แอนิเมชันทุนน้อยผลงานของสองแม่ลูกที่ถูกวิจารณ์ว่า “ห่วยแทบทุกองค์ประกอบ” กำลังทำรายได้แบบวิ่งไม่หยุดไปแตะที่ 150 ล้านบาทแล้ว
กลายเป็นปรากฏการณ์สุดประหลาดของวงการภาพยนตร์จีน เมื่อ “Niu Lai” หรือชื่อที่แปลได้ประมาณว่า “วัวมาแล้ว” แอนิเมชันทุนน้อยที่ถูกวิจารณ์ว่า “ห่วยแทบทุกองค์ประกอบ” กลับพลิกชะตาจากหนังที่แทบไม่มีใครสนใจ กลายเป็นม้ามืดทำเงินระดับหลายสิบล้านบาท เพียงเพราะคนดูอยากรู้ว่า มันจะห่วยได้ขนาดไหนกันแน่
หนังความยาวประมาณ 86 นาที เล่าเรื่องลูกวัวแรกเกิดกับนกจาบฝน ผ่านเหตุการณ์คล้ายความฝันเหนือจริง พร้อมสารว่าด้วยการเติบโต ความกล้าหาญ และความรับผิดชอบ แต่สิ่งที่เรียกเสียงฮือฮากลับไม่ใช่เนื้อเรื่อง หากเป็นงานภาพและแอนิเมชันที่ดูดิบ หยาบ และหลุดมาตรฐานภาพยนตร์เชิงพาณิชย์อย่างเห็นได้ชัด
ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ หนังเรื่องนี้แทบจะเป็นงาน “สองคนทำทั้งเรื่อง”
รายงานระบุว่า ซิน อวี่เหมิง และ ซุน ลี่ฟาง ซึ่งเป็นแม่ลูกกัน ใช้เวลาราว 5 ปีสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยรับหน้าที่ตั้งแต่เขียนบท กำกับ ผลิต ทำแอนิเมชัน ไปจนถึงพากย์เสียงด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นงานภาพเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนอยู่คนละโลกกับแอนิเมชันจีนทุนสูงยุคใหม่ และนั่นกลับกลายเป็นจุดขายแบบไม่มีใครคาดคิด
“Niu Lai” เข้าฉายในจีนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026 โดยไม่มีทัวร์ประชาสัมพันธ์ ไม่มีแคมเปญโปรโมตล่วงหน้า และแทบไม่มีแม้กระทั่งตัวอย่างหนัง
ช่วง 10 วันแรก ภาพยนตร์ทำรายได้เพียงประมาณ 7,700 หยวน หรือราวหลักสามหมื่นบาท มีผู้ซื้อตั๋วชมทั่วประเทศไม่ถึง 300 คน เรียกได้ว่าแทบจะหายไปจากโรงแบบเงียบ ๆ
แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อคลิปและภาพจากหนังเริ่มถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียจีน พร้อมเสียงวิจารณ์ถึงคุณภาพแบบ “ห่วยจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหน”
แทนที่เสียงวิจารณ์จะฝังหนังเรื่องนี้ ผู้ชมจำนวนมากกลับเกิดความอยากรู้อยากเห็น
“มันจะห่วยขนาดนั้นจริงหรือ?”
คำถามเดียวกลายเป็นแรงส่งให้คนพากันซื้อตั๋วเข้าโรงเพื่อพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง ก่อนจะนำฉากต่าง ๆ ไปทำมีมและพูดถึงต่ออย่างสนุกสนาน
จากหนังที่แทบไม่มีคนดู รายได้จึงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามรายได้ภาพยนตร์ Mao Yan ระบุว่าถึงตอนนี้หนังทำรายได้คิดเป็นเงินไทยไปกว่า 150 ล้านบาทเข้าไปแล้ว ที่สำคัญก็คือมีสื่อจีนวิเคราะห์กันว่าจากกระแสที่เป็นอยู่หนังอาจจะทำรายได้ไปถึง 500 ล้านบาทกันเลยทีเดียว
“ห่วยในทุกด้านที่หนังเรื่องหนึ่งควรจะมี”
คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนรายหนึ่งถึงกับให้คำจำกัดความกับ Niu Lai ว่า เป็นภาพยนตร์ที่ “ห่วยในแทบทุกด้านเท่าที่จะจินตนาการได้ ตั้งแต่เนื้อเรื่อง เทคนิคพิเศษ ไปจนถึงองค์ประกอบเกือบทุกอย่างที่ภาพยนตร์ควรมี”
แต่เขาก็ยอมรับด้วยว่า นั่นเองคือเหตุผลที่ทำให้คนอยากเข้าไปดู ยิ่งมีคนบอกว่าห่วย คนก็ยิ่งอยากเห็น
ยิ่งมีภาพแอนิเมชันประหลาดหลุดออกมา ก็ยิ่งกลายเป็นมีม จากคำด่าจึงกลายเป็นการตลาดที่หนังไม่ต้องจ่ายเงินสักหยวน
ความนิยมมาแบบไม่ทันตั้งตัวจนโรงภาพยนตร์หลายแห่งต้องเพิ่มรอบฉายเพื่อรองรับผู้ชม
แต่ปัญหาคือ หนังเรื่องนี้แทบไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ กระทั่งโปสเตอร์สำหรับใช้ติดหน้าโรงก็ไม่ได้กระจายไปทั่วถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นจึงยิ่งเหนือความคาดหมาย พนักงานโรงภาพยนตร์บางแห่งหยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมาวาดโปสเตอร์ “Niu Lai” กันเอง ภาพวัวลายเส้นบ้าน ๆ หน้าตาบิดเบี้ยว บ้างก็เหมือนภาพเด็กวาด กลายเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่ช่วยต่อยอดชื่อเสียงของหนังเข้าไปอีก
จากเดิมที่คนขำคุณภาพแอนิเมชันในหนัง ตอนนี้แม้แต่โปสเตอร์หน้าโรงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมุกไปด้วย
เรียกได้ว่า “ความไม่พร้อม” กลับถูกเปลี่ยนเป็นเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อ
ท่ามกลางกระแสที่วงการภาพยนตร์ทั่วโลกกำลังถกเถียงเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพและแอนิเมชัน ผู้ชมจีนบางส่วนกลับมอง Niu Lai ในอีกมุม
แม้งานภาพจะหยาบและดูไม่เป็นมืออาชีพ แต่ทุกเฟรมสะท้อนร่องรอยของ “คนทำจริง” อย่างชัดเจน
ผู้ใช้เว็บไซต์รีวิวภาพยนตร์ Douban บางรายถึงกับตั้งคำถามว่า ในยุคที่ AI สามารถสร้างภาพสวยได้ภายในไม่กี่วินาที การเลือกทำงานด้วยมือแบบหยาบ ๆ เช่นนี้อาจกลายเป็นเสน่ห์ของการ “กลับคืนสู่ความจริงแท้” อย่างประหลาด
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วย
คนในวงการภาพยนตร์จีนบางส่วนมองว่า ความสำเร็จของหนังคุณภาพต่ำอาจเบียดบังพื้นที่ของผลงานที่ลงทุนและตั้งใจสร้างอย่างจริงจัง และถึงขั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นเรื่อง “น่าอับอาย” ของอุตสาหกรรมหนังจีนกันเลยทีเดียว