“หลิงหลิง คอง” สร้างประวัติศาสตร์ คว้าอันดับ 1 ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 จากคะแนนโหวตทั่วโลก 22 ล้านโหวต

เป็นชื่อเสียงให้กับผู้หญิงไทย เมื่อทาง Netizens Choice Magazine สื่อบันเทิงที่จัดทำโพลสำรวจความนิยมและจัดอันดับจากการโหวตจากแฟนๆ ทั่วโลก ได้ประกาศชื่อ “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ดาราสาวลูกครึ่งไทย-ฮ่องกง คว้าอันดับ 1 ตำแหน่ง ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ในปี 2026 ด้วยเสียงโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง จากการสำรวจ Most Beautiful Woman Alive 2026 และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตำแหน่ง นักแสดงหญิงไทยที่สวยที่สุดประจำปี 2026 (Most Beautiful Thai Actress of 2026) ควบคู่กันไปในฤดูกาลเดียวกันแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อน จากผลโหวตของชาวเน็ตทั่วโลก
ที่ผ่านมา หลิงหลิง เคยคว้าอันดับที่ 17 จากการจัดอันดับ The 100 Most Beautiful Faces of 2025 โดย TC Candler
ทั้งนี้ Netizens Choice Magazine เตรียมจัดแคมเปญฉลอง ให้หลิงหลิงผู้หญิงที่สวยที่สุดผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาพของหลิงบนป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์ , การแห่เฉลิมฉลองด้วยขบวนรถบรรทุกในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงคอนเทนต์พิเศษในนิตยสารฉบับสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
นอกจาก หลิงหลิง แล้ว ยังมีดาราสาวไทยถูกจัดอันดับ 20 ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ในปี 2026 ได้แก่ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” คว้าอันดับ 4 ผู้หญิงที่สวยที่สุดของโลก ด้วยคะแนนโหวตกว่า 11 ล้านเสียง และอันดับ 2 ในการจัดอันดับนักแสดงหญิงไทย “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ”คว้าอันดับ 15 , “เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” คว้าอันดับ 17 และ “โยโกะ อาภัสรา เลิศประเสริฐ” คว้าอันดับ 18 จากการสำรวจในครั้งนี้
จะเห็นได้ว่านักแสดงสาวไทยที่ติดอันดับทั้งหมดล้วนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากผลงานซีรีส์เกิร์ลเลิฟแทบทั้งสิ้น ที่ทำให้พวกเธอเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก