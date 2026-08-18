โปสเตอร์ใหม่มาแล้ว! “เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่ ตอน ขนลุกซู่! วันหยุดพิศวงกับภูตผีกุ๊กกู๋” ที่สุดแห่งตำนานความสนุกสุดป่วนที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมทุกเจน กลับมาสร้างเสียงหัวเราะอีกครั้ง พร้อมชวนแฟนๆ และครอบครัวเตรียมออกเดินทางสู่การผจญภัยสุดพิศวงของ “ชินจัง” 24 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
งานนี้ ADK Emotions Bangkok และ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เผยโฉมโปสเตอร์หลักอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดประตูสู่อาณาจักรภูตผีกุ๊กกู๋ กับภาพยนตร์ “เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่ ตอน ขนลุกซู่! วันหยุดพิศวงกับภูตผีกุ๊กกู๋” เมื่อ “ชินจัง” เผลอหลงเข้าไปในดินแดนสุดพิศวง งานนี้ครอบครัวโนฮาระจะเอาตัวรอดออกมาได้ หรือจะป่วนจนเหล่าภูตผีต้องร้องขอชีวิต
และทันทีที่โปสเตอร์ถูกเผยออกมาก็ชวนให้เริ่มนับถอยหลังสู่วันหยุดพิศวงครั้งใหม่ของ “ชินจัง” ผ่านบรรยากาศป่าลึกลับ พร้อมคำถามจากชินจังว่า “นั่นมัน กุ๊กกู๋ งั้นเหรอ?” เพราะด้านหลังเหมือนมีบางสิ่งแอบปรากฏตัวอยู่ ยิ่งทำให้อยากรู้ว่า การเดินทางครั้งนี้จะพาไปพบกับความสนุกและความป่วนแบบไหนกันแน่
เตรียมเปิดโหมดขนลุกซู่ พร้อมพบกับความป่วนครั้งใหม่ของ “ชินจัง” ไปพร้อมกันในโรงภาพยนตร์
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