โซเชียล “บลู พงศ์ทิวัตถ์” แตก อินเตอร์แฟนแห่ยินดีได้เป็นแฟนกับ “ลิซ่า” ทั้งๆ ที่ทั้งคู่ยังเงียบกริบ

เป็นหนุ่มที่แฟนคลับเองก็ทั้งรักทั้งหวงอยู่มิใช่น้อยเพราะ “บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ” ทั้งหล่อ ออร่าสะอาด นิสัยและมารยาทดี แต่พอมีภาพความสนิทสนม ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ ทั้งสองต่อสองทั้งพร้อมหน้าสองครอบครัว แฟนๆ ก็พร้อมเทใจให้พี่สาว “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ผ่านฉลุย หากคบกันจริงๆ ก็จะเชียร์มากๆ ด้วยโปรไฟล์บลู หล่อ รวย นิสัยดี ไม่น้อยหน้าหนุ่มไหนแม้จะคนละเลเวลกับหนุ่มๆ ที่ลิซ่าเคยมีข่าวมาด้วยก็ตาม
ล่าสุด บลู พงศ์ทิวัตถ์ โพสต์ภาพเดี่ยวของตัวเอง แต่แฟนๆ เอามาเชื่อมโยงว่าอาจจะเป็นภาพเซ็ตเดียวกับทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นกับลิซ่าพร้อมครอบครัวหรือเปล่า ซึ่งก็มีคอมเมนต์เสียงแตกไปหลากหลายเข้ามาพูดถึงประเด็นของ ลิซ่า-บลู โดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทำนองว่า เข้าใจลิซ่าทุกอย่างว่าทำไมถึงเป็นบลู รวมถึงอินเตอร์แฟนก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับบลู ที่ได้เป็นแฟนกับลิซ่า ทั้งๆ ที่ทั้งคู่ยังไม่เคยปริปากพูดถึงความสัมพันธ์เลยสักครั้ง