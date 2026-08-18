เปิดสูตรฟิตวัย 64! “โป่ง หิน เหล็ก ไฟ” งดเหล้า-นอนเยอะ-ซ้อมไม่ขาด ลั่น “ยังไม่ตาย” โต้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ทิ้งทวน

“โป่ง หิน เหล็ก ไฟ” จัดใหญ่คอนเสิร์ต PONG ROCK LEGACY ดึง “อิงฟ้า” ร่วมสร้างเซอร์ไพรส์ ขนเพลงฮิต-เพลงลึก ดักทางสาวกร็อกสยบข่าวทิ้งทวน ยัน “ยังไม่ตาย” พร้อมลุยต่อวัย 64 ปี จะร้องจนกว่าจะไม่มีคนดู
ร็อกสตาร์ระดับตำนาน “โป่ง หิน เหล็ก ไฟ” ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ แถลงข่าวเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบในชื่อ PONG ROCK LEGACY “ตั้งแต่จำความได้...จนไม่มีวันลืม” ขนลิสต์เพลงฮิตตลอดชีวิตการทำงานจากทุกวง ทั้ง ดิ โอฬาร โปรเจกต์, หิน เหล็ก ไฟ และ เดอะ ซัน มาเอาใจแฟนเพลงแบบจัดเต็ม ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี พร้อมเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญ “อิงฟ้า วราหะ” ปัดทิ้งทวนคอนเสิร์ต สู้ไม่ถอยในวัย 64 ปี
“คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ รวมทุกวงที่เคยร้อง ที่เคยแต่งเพลงมานะ เริ่มตั้งแต่ ดิ โอฬาร, หิน เหล็ก ไฟ แล้วก็ เดอะ ซัน ก็จะ คัดเพลงทั้งหมดในหลายๆ อัลบั้ม มาเล่นในคอนเสิร์ตนี้ เพลงฮิต เพลงดัง เล่นอยู่แล้วแน่นอน เพราะมันขาดไม่ได้ แต่จะเพิ่มเข้าไปก็คือส่วนของเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่น แล้วหลายคนอยากฟัง อย่างเพลงที่มีเนื้อหาลึกๆ บ้าง เพลงโหดๆ แบบเฮฟวี่เมทัลบ้าง ก็จะนำมาเล่นให้หมด”
เผยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ปีละครั้ง แต่ครั้งนี้ใหญ่กว่า
“ถ้านับจริงๆ ผมว่าประมาณปีละครั้งนะ ครั้งที่แล้วจัดไป ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกัน ครั้งนี้ก็ใหญ่กว่าหน่อย แต่คนละรูปแบบ คุยกันแล้วก็ทีมงานเขา โปรดักชันเขาก็เตรียมไว้เต็มที่ ฟังก็ชื่นใจว่าโอเค ถึงแม้ว่าพีท (พีท พีระ วงพีซเมเกอร์ ในฐานะผู้จัด) เขาเพิ่งเริ่มจัด ก็ตั้งใจทำงาน ก็ไว้ใจกัน เป็นน้อง เป็นดนตรีด้วย คิดว่าคุยกันก็เข้าใจกันได้ง่าย คลิกกันได้ง่ายขึ้น”
เซอร์ไพรส์ “อิงฟ้า วราหะ” แขกรับเชิญ
“(หัวเราะ) ผมยังเซอร์ไพรส์เลย เดี๋ยวต้องไปเลือกเพลง ต้องดูเรื่องคีย์ แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงน่าจะร้องได้ เพราะว่าคีย์ที่เล่นอยู่มันสูงอยู่แล้ว ผู้หญิงจะร้องสบาย ร้องสบาย (ก่อนหน้านี้มีได้ติดตามงานน้องบ้างไหม เขาก็มีความสามารถในเรื่องของการร้อง?) คงไม่ต้องไปตามหรอกครับ มาเต็มสื่อ (หัวเราะ) เต็มฟีดอยู่แล้วนะ ก็ดีใจที่คุย แล้วเขาก็ให้เกียรติมา ก็ถือว่าให้เกียรติมากครับผม ยังไม่มีโอกาสคุยกัน แต่พีทอาจจะได้คุยแล้วนะ ผมอาจจะเจอโน่นเลยมั้ง วันซ้อม”
ตื่นเต้นอยากเจอนางงามตัวท็อปของวงการบันเทิง
“ตื่นเต้นอยากเจอไง อยากเห็น ผมคิดว่าน่าจะสวยเหมือนในรูปแหละ เพราะเขาไม่ได้เป็นกระแสนิดหน่อย มันมีกระแสของจริง”
เผยลิสต์เพลงฮิต-เพลงลึก เตรียมขนลงคอนเสิร์ตใหญ่จัดเต็มเอาใจแฟนเพลง
“ส่วนใหญ่ในร้านทั่วไปจะเล่นเพลงหนักมากไม่ได้ อันนี้อย่างน้อยก็คงเล่น ร็อกเกอร์, Are You Ready To Rock อะไรพวกนี้นะ แล้วเพลงลึกๆ บางทีเขาก็ขอให้เล่น อย่างพวก ก่อนจะสาย, รักเป็นบาป, อโหสิกรรม, เสือ สิงห์ กระทิง แรด ก็ไม่ค่อยได้เล่น ก็จะเอามาเล่น อย่างเพลงชุดแรกของ หิน เหล็ก ไฟ ก็มีหลายเพลงที่ ที่ยังไม่ค่อยได้เล่น ก็ต้องเอามาเล่น เพราะว่าเราเช็กดูแล้ว เขาเขียนขอมาเนี่ย ก็ยาวเฟื้อย (หัวเราะ) บางคนก็อยากฟัง
ถามว่ากระแสการเรียกร้องมากน้อยแค่ไหน กับเพลงที่ในร้านเล่นไม่ได้ คือในร้านเนี่ย บางทีเขาจะฟังเพลงฮิตส่วนใหญ่ เขาจะไปปาร์ตี้กัน มันคนละรูปแบบ เราจะเล่นสนุกๆ ไป ดื่มไป กินไป เล่นไป สนุกสนานเหมือนปาร์ตี้ แต่อันนี้เป็นคอนเสิร์ต มันเป็นสเกลใหญ่ เครื่องเสียงกระหึ่ม คนหลายพันคนเข้าไปดูคอนเสิร์ต มันจะไม่มีเพลงแบบ ก็เล่นนั่นแหละ แต่ว่าเขาจะมองข้ามไปหาเพลงที่มันมันๆ ดุๆ ถ้าเกิดเล่นในผับบางทีสั่งอาหารมา อาจจะหม้อไฟกระเด็น (หัวเราะ) มันสนุกเกินไป ส่วนใหญ่ ในผับก็จะเล่นเพลงเหมือนจังหวะเต้นรำได้ มีจังหวะกลางๆ แล้วเพลงช้า ส่วนเพลงที่เป็นเฮฟวี่หนักๆ เลย มันต้องอยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่ เพลงที่ได้เล่นในผับ ก็จะปล่อยที่คอนเสิร์ตนี้เลย ร้องจนลูกกระเดือกหลุดออกมาข้างนอก (หัวเราะ)”
สยบข่าวทิ้งทวน ลั่นยังไม่ตาย-พร้อมปล่อยอัลบั้มใหม่ ขนโชว์พิเศษลุยคอนเสิร์ตใหญ่
“จริงๆ วงก็พร้อมอยู่แล้ว เพราะว่าเล่นด้วยกันบ่อย เวลาไปเล่นตามในที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มันก็เหมือนการซ้อมนั่นแหละ ได้เล่นอยู่นี้แล้ว แต่ตอนนี้ก็จะเพิ่มเพลงเข้าไปเท่านั้นเอง แล้วก็มาเรียบเรียงเพลง ว่าเพลงไหนก่อน เพลงไหนหลัง เพลงไหนจะเมดเล่ย์ไหม เพลงไหนจะเชื่อมต่อให้มันมีอย่างอื่น ถ้าเล่นแค่ขึ้นเพลง จบเพลง มันจะเหมือนในแผ่นเทปไป อันนี้เล่นแบบดัดแปลงบ้าง มีโชว์บ้าง เพลงนี้โชว์กีตาร์ เพลงนี้โชว์กลอง ทำการบ้านยังไม่เสร็จ แต่เค้าโครงเตรียมมาแล้ว”
ไม่ใช่คอนเสิร์ตทิ้งทวน โอ้ย ยังไม่ตายๆ (หัวเราะ) อัลบั้มใหม่จะออก ต้องเดินหน้าต่อไป ก็จัดคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆ ถ้าตราบใดที่ยังมีพวกเราสนับสนุน คอยดู เราก็จัดไปเลย แล้วนี่ถ้าอัลบั้มใหม่เกิดฮิตขึ้นมาทำยังไง โอ้โห ก็ไปได้อีกนะ ไปได้อีก คือทิ้งทวนเนี่ย หมายถึงเลิกเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แบบว่าเป็นครั้งสุดท้าย แต่คงยังไม่ถึง เร็วไปๆ”
จะร้องเพลงจนกว่าจะไม่มีคนดู ยันหัวใจรักดนตรี จะมากหรือน้อยก็ไม่ถอย
“(หัวเราะ) ก็จนกว่าเขาไม่ดู คือสิ่งที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นสิ่งที่เรารัก เราไม่ท้อ มันเป็นความสุขที่เราได้ เล่นดนตรี ได้แต่งเพลง แล้วคนเข้าใจเนื้อหาเรา อินไปกับเพลงเรา แค่นี้เราก็ดีใจแล้ว แล้วถ้าเราเล่นคอนเสิร์ต แล้วมีคนดู คอยสนับสนุนต่อไป เราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆ จะน้อย จะมาก ก็ว่ากันไปตาม สถานการณ์ แต่เราก็ยังเล่นอยู่ เพราะเรารักที่จะร้องเพลง เล่นดนตรี แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิด ให้คนฟังได้รับ”
เคล็ดลับฟิตในวัย 64 พร้อมเล่าฮา! ป่วยจนเสียงแหบ แต่คนดูหันไปด่าซาวด์เอ็นจิเนียร์
“หลักๆ ทั่วไป นักร้องก็คือต้องพักผ่อนเยอะ ต้องนอนเยอะ แล้วจริงๆ ต้องงดเหล้า บุหรี่ แอลกอฮอล์ ผมนี่ไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว งดแอลกอฮอล์ได้ก็จะดี แล้วก็ออกกำลังกาย สำคัญที่สุดก็คือฝึกซ้อมนั่นแหละ ถ้าวงดนตรีไม่ค่อยได้เล่น ความชำนาญ ทักษะ มันก็จะหด หายไปเรื่อยๆ ถ้าเราเล่นบ่อยๆ มันก็ได้ใช้งาน มันก็เหมือนฝึกไปในตัว ก็สำคัญข้อนี้
ก็มีช่วงไม่สบาย เป็นหวัด เสียงแหบ ไม่มีเสียง ก็จะร้องไม่ได้ ก็ต้องแคนเซิลงานบ้าง เลื่อนวัน บางงานเขาก็บอกว่าไปเถอะ เดี๋ยวคนช่วยร้องเอง แต่เรามันไม่เต็มที่ มีอยู่งานหนึ่ง คือเล่าสนุกๆ นะ ร้องไป เสียงแหบไง คนเขายืนฟัง เขาก็ไปตีมือซาวด์เอ็นจิเนียร์ ปรับเสียงยังไงเนี่ย (หัวเราะ) เขาไม่ได้โทษเรา ไปโทษคนปรับเสียง บอกปรับเสียงยังไงเนี่ย เสียงพี่โป่งแหบเชียว ก็บอกเขาว่าเราเป็นหวัด (หัวเราะ)
คือถ้าเป็นคอนเสิร์ตทั่วไป ถ้าเขาขยับงานได้ ก็เปลี่ยน แต่ถ้าไม่ได้ก็ไปร้อง แต่เราก็จะบอกล่วงหน้า ว่าเสียงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ส่วนใหญ่คนเขาก็บอกมาเถอะ ไม่เป็นไร เขาก็ไม่อยากจะเลื่อน แต่จริงๆ แล้วมันก็ค่อนข้างอันตราย เพราะถ้าเสียงมันแย่อยู่ แล้วใช้ไป เพลงร็อกส่วนใหญ่มันเสียงสูง ใช้เสียงเยอะ แล้วมันจะเรื้อรังได้ ต้องระวัง”
ชวนสาวกร็อกร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ลั่นไม่ผิดหวังแน่นอน เปิดจำหน่ายบัตร 20 สิงหาคม นี้ ทาง Ticketmelon
“ก็อยากเชิญชวนอีกครั้งนะ ขอบคุณทุกคนนะครับ ก็อยากให้มาสนับสนุนกันต่อไป จริงๆ ไม่ใช่เฉพาะวงนี้หรอก หลายคนที่ชอบเพลงร็อก ก็ไปสนับสนุนศิลปินร็อกที่คุณชื่นชอบ ทำให้คำว่า ร็อกไม่มีวันตาย มันเดินทางได้ต่อไป แต่สำหรับคอนเสิร์ต PONG ROCK LEGACY ก็เชิญชวนทุกคนครับ มากันเยอะๆ มันแน่นอน ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”