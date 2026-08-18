“แอนดี้” เผย “เต้ ดราก้อนไฟว์” สะกิดเตือนก่อนลอยอังคาร! ฮึ่มล่าคนฉกจักรยาน - บาปหนีไม่พ้น เสียใจโดนแซะร้องไห้โอเวอร์

“แอนดี้ เขมพิมุก” เล่าเหตุการณ์แปลก เชื่อ “เต้ ดราก้อนไฟว์” มาสะกิดเตือนก่อนไปลอยอังคาร เตือนคนฉกจักรยานให้คืนด่วน ลั่นมันบาป หนีไม่พ้น ชมรมตามล่าทุกชิ้นส่วน เสียใจโดนแซะร้องไห้ “โอเวอร์แอ็กติ้ง” ยันอินจากใจ เผยเซนซิทีฟจนไม่เล่นโซเชียล
ยังอยู่ในบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า สำหรับการจากไปของ “เต้ ดราก้อนไฟว์” ธามัน เต้พันธ์ โดยล่าสุด “แอนดี้ เขมพิมุก”หนึ่งในสมาชิกวงดราก้อนไฟว์ ได้ออกมาเปิดใจถึงพิธีลอยอังคารพร้อมอัปเดตสภาพจิตใจของครอบครัว และเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ที่เจ้าตัวเชื่อว่าเพื่อนรักมาหา
“ไปลอยอังคารเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมครับ ไปที่สัตหีบ พาพี่เต้กลับไปสู่ท้องทะเลแล้ว เพราะจริงๆ แล้วเต้เป็นคนชอบท้องทะเลมาก ก็ตามที่เห็นภาพในในโซเชียล
สภาพจิตใจคุณแม่ดีขึ้นมาก คือต้องบอกแม่แกร่งมากเลย เราก็คอยให้กำลังใจ แล้วแม่ก็ยังมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในเครือญาติมาดูแลตลอด คือไม่ปล่อยให้แกอยู่คนเดียวครับ พวกเราทิ้งคุณแม่ไม่ได้ครับ เต้เขาเป็นมากกว่าเพื่อน เพราะเขาเป็นคนที่คอยเบรกผมตลอด เฮ้ย...แอนดี้ นายต้องใจเย็น เราเป็นห่วงนะแล้วเวลาเราคุยโทรศัพท์ ก่อนทิ้งท้ายจะวาง เขาก็จะมีอะไรแบบนี้ตลอด แอนดี้ เราเป็นกำลังใจให้นายนะเว้ย ต้องสู้นะ ใจเย็น ก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่… คือบอกรักเต้ตลอดนะ คือผมเป็นคนบอกรักทุกๆ คน ที่เข้ามาในชีวิต แล้วเต้ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างบอก เฮ้ย...เต้ รักมึงนะ ดูแลตัวเองนะ ทำอะไรก็มีอะไรก็โทร.เข้ามาแล้วกัน”
เผยเจอเหตุการณ์แปลก แต่เชื่อเพื่อนมาเตือนก่อนไปลอยอังคาร
“เต้จะไม่ค่อยมาหาผมช่วงแรกๆ ปกติผมจะมีกลิ่นธูป กลิ่นหอมอะไรอย่างนี้มาตลอดอะไร แต่กลับกลายเป็นว่ากับเต้ไม่มีเลย แต่มันเกิดเรื่องราวอันเซอร์ไพรส์มาก ก็คือวันคอนเสิร์ตพี่ฟอร์ด คือวันเสาร์ แล้ววันอาทิตย์ คือเมื่อวานนี้ผมต้องไปลอยอังคาร ผมต้องขับรถไปที่สัตหีบ ไปเจอแม่ที่นั่น แล้วเมื่อวันเสาร์ที่คอนเสิร์ต เราก็กำลังเฮฮากับพี่ฟอร์ด กำลังดริ้งก์กันอยู่ แล้วอยู่ดีๆ ผมยืนอยู่กับเพื่อนผม เป็นเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง แล้วอยู่ดีๆ มีคนมาทักผม เหมือนมาสะกิดผมแรงมากเลย แล้วหันไปแล้วแบบอ้าว! ไม่มีใครเลย ก็เลยเข้าใจว่า เต้น่าจะมาบอก เฮ้ย…อย่ากินเยอะนะ พรุ่งนี้ต้องไปลอยกูนะ อะไรอย่างนี้ (หัวเราะ)
มีเพื่อนผมเป็นพยานเลยครับ เพื่อนผมถามว่าเป็นไรพี่แอนดี้ คือสะกิดแรงมาก ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเต้ เพราะตอนนี้ถามกับทางครอบครัวแล้ว หลายๆ คนที่เป็นเครือญาติ บอกว่าเต้มาหาแล้ว คือเมื่อวานนี้ผมบอกกับเต้ ตอนที่เราลอยเต้ไป ว่าเต้ไม่ต้องกลับไปอยู่พระราม 7 แล้วนะ เพราะเขามีพี่เต้ มงคล อยู่ในนั้นอยู่แล้ว (หัวเราะ)ผมก็คุยเล่น ก็บอกว่าให้มาอยู่ที่ทะเลนี่แหละ แล้วก็ลืมเรื่องราวทุกสิ่งอย่าง เพราะเต้ตอนมีชีวิตอยู่แกทำงานหนักมาก แกพยายามคิดนั่น คิดนี่ ทำนั่น ลงทุนนี่ เป็นห่วงแม่ตลอดเวลา รักภรรยาเขามาก ก็เลยบอกเขาว่าหยุดได้แล้ว ไม่ต้องคิดอะไรต่อไปละ เดินหน้าต่อไป แล้วเดี๋ยวไปเจอกันกลางทาง เพราะยังไงผมก็ต้องไปเจอเขาตรงโน้นอยู่ดี
ผมว่าเขามาเตือนครับ ว่าอย่าเมามาก (หัวเราะ) เพราะผมต้องออกจากบ้าน 6 โมงเช้า แล้วก็ไปถึงที่นั่นพอดีเลย เป๊ะเลย ตอนเขาอยู่เขาสะกิดตลอด คือเต้เป็นคนดื่มครับ แต่เต้เป็นคนไม่ดื่มเยอะ เต้เป็นคนรักสุขภาพมาก กลับกันกับแอนดี้ (หัวเราะ)”
ฟังเพลง “นายยังอยู่ตรงนี้” ทีไร ก็น้ำตาไหลทุกครั้ง
“คือเสียงเขายังก้องอยู่ในหัวผมตลอดเวลา แล้วยิ่งมันมีเพลงที่ ทางพี่เวสป้า (อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) แต่งไว้ให้ ชื่อเพลง นายยังอยู่ตรงนี้ ผมฟังทุกครั้ง น้ำตาก็ไหล ซึมทุกครั้ง อันนี้ก็อีกเรื่องนะครับ มีดรามาในโซเชียลเยอะมากเลย ว่าผมร้องไห้โอเวอร์แอ็กติ้งหรือเปล่า ผมเป็นคนอย่างนี้แหละครับ ดูแข็งแต่ข้างในอ่อนมาก ซอฟต์มาก แล้วเรื่องอะไรที่มันเซนซิทีฟแบบนี้ ผมกั๊กตัวเองไม่อยู่”
เสียใจโดนหาว่าโอเวอร์แอ็กติ้ง
“เสียใจครับ เสียใจมากด้วย ผมเสียใจที่คอมเมนต์ต่างๆ แต่ก็มีคนเข้าไปช่วยผมเยอะ จริงๆ ผมไม่เสพ แต่เพื่อนผมแคปหน้าจอมาให้ดู แล้วผมก็แบบ ตั้งแต่วันแรกแล้ว ยิ้มสัมภาษณ์ก็โดนว่า มาเอาแสง เอานั่น เอานี่พอร้องไห้ก็หาว่าโอเวอร์แอ็กติ้ง ผมก็เลยรู้สึกว่า นี่แหละ ที่ผมไม่เล่นโซเชียลเลย ผมไม่เอาเลย ที่ผมไปอยู่ TikTok เพราะผมมีความฝันคืออยากเป็นดีเจ แค่นั้นเองครับ
ตอนนี้เราไม่ดูดีกว่า เพราะผมเป็นคนที่เซนซิทีฟ อย่างที่ผมบอก เวลาผมอินอะไร จะอินมาก อินกว่าคนอื่น ติสต์ครับ เหมือนเพลงนี้ พอพี่เวสป้าแต่งมา ผมอินกับเพลง ผมอินกับทุกท่อนที่ร้อง แล้วเวลาเห็นรูปเต้ ผมก็จะ ออกมาเลย น้ำตามันกลั้นไม่อยู่”
เผย “นายยังอยู่ตรงนี้” 4 หนุ่มดราก้อนไฟว์ช่วยกันร้อง แล้วยกลิขสิทธิ์ให้ครอบครัวเต้ไม่ได้ เพราะทำเสร็จไปแล้ว เตรียมปล่อยเร็วๆ นี้
“คงไม่มีครับ เพราะว่าทำเสร็จหมดแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวคงจะปล่อย เมื่อวานนี้โทร.หา พี่อ้อย นภาพร กรีนเวฟ เดี๋ยวจะให้พี่อ้อยเป็นคนเปิดเป็นคนแรกครับ (ตอนนี้มีใครร่วมร้องบ้าง?) ผม กับ พี่เวสป้า เวอร์ชันนี้เป็นออริจินัลไปแล้วครับ โอกาสไปร้องตามคอนเสิร์ต ผมไม่ทราบเลย ถ้าจะรวมตัวกันผมไม่รู้จริงๆ ครับ เพราะว่าถ้าจะรวมตัวกัน ก็ต้องขออนุญาตทางแกรมมี่ เพราะดราก้อนไฟว์มาจากแกรมมี่ ช่องทางรับฟังถ้าตอนนี้จริงๆ แล้วผมมีคลื่นใน TikTok ห้องฟังเพลงชื่อว่า Wake Radio ก็ฝากไปฟังตรงนั้นได้นะครับ แต่ถ้าจะออนแอร์แบบวิทยุอย่างเป็นทางการ ผมจะให้พี่อ้อย นภาพร เป็นคนเปิดคนแรก”
เผยท่อนที่ฟังแล้วน้ำตาไหล
“แค่ประโยคแรก นายอาจเดินทางไปแสนไกล แค่ประโยคแรก พี่เวสป้าร้องได้แบบเยี่ยมมากเลย ตรงใจมาก ถ้าทุกคนลองฟังกันดู เพลงนี้เอาจริงๆ แล้ว ผมบอกพี่เวสป้าเลยว่า มันก็เป็นอะไรที่มันบังเอิญมากเลยนะครับ เพราะว่าปีที่แล้วเพื่อนผมก็เสีย คนที่ผมรู้จักก็เสีย แต่ผมไม่เคยมีเรื่องราวของเพลงที่มันจะไปสัมผัสกับเขาได้ เมื่อก่อนผมมีเพลงอยู่เพลงหนึ่ง ที่ผมคัฟเวอร์จาก แบงค์ วงแคลช ก็คือ เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ซึ่งก็มีบางคนก็เอาไปใช้ในงานศพ แต่พอมาเพลงนี้เสร็จปุ๊บ พอได้ร้องไป นายยังอยู่ตรงนี้ มันกลายเป็นเพลงที่แบบ… เหมือนตอนที่ผมไปเคาะโลงแล้วบอกเต้ เฮ้ย...เต้ กูมาแล้วนะ หลับฝันดีอยู่หรือเปล่าวะ
แล้วมันจะมีประโยคหนึ่งบอกว่า หลับให้สบาย ไม่ต้องห่วง นั่นคือประโยคที่ผมพูดกับแม่ผม ตอนที่แม่เข้าไปอยู่ในกล่องใหม่ๆ เลย ผมก็ไปเคาะบอกแม่ แม่หลับให้ ให้สบายนะ ไม่ต้องหันกลับมามองผมแล้วนะ แม่เดินทางไปเลยนะ แล้วเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้า เดี๋ยวผมตามแม่ไป คือพี่เวสป้าเขียนประโยคที่คนปกติที่ต้องสูญเสียใครบางคนไป หรือคนที่รักไป เขาพูดกันอย่างนี้”
ฝากเตือนคนนำจักรยานคันโปรดของเต้ไป ให้รีบนำมาคืน ชมรมจักรยานและกลุ่มเพื่อนกำลังช่วยกันตามหาอยู่ ระวังมีความผิด
“ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลย หาจักรยานก็ไม่เจอ นี่ก็ลงในโซเชียลกัน บอกว่าช่วยเอากลับมานะ มันบาปนะ เจ้าของเขาไม่อยู่แล้วนะ เอามาคืนเถอะนะ ระวังเดี๋ยวเขาไปหานะ ผมเขียนทุกช่องทาง ไม่ไม่มีใครเอามาคืนเลย แต่ผมจะบอกว่าคนที่เอาไปนะครับ ผมบอกเลย คุณหนีไม่พ้นนะครับ เพราะว่าชมรมจักรยานของเต้ทั้งหมด ตามหากันอยู่ตามหากันอย่างขมักเขม้นมาก เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะถอดออกมา ขายบอดี้ ขายเฟรม ทุกคนรู้หมด เพราะเต้เขาโพสต์คันนี้บ่อยมากในโซเชียล เพราะเขารักมาก เพราะฉะนั้นผมฝากเตือนนะครับ ใครที่เอาจักรยานเต้ไป ผิดนะครับ”
คลิปวงจรปิดและความคืบหน้าคดี ขอให้เป็นอำนาจตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ตร.และคุณแม่ของเต้แต่เพียงผู้เดียว
“อันนี้ต้องขอท่านรองสืบสวน(ตำรวจ) ต้องรอท่านรองเป็นคนอนุญาต แล้วก็คุณแม่ด้วย เพราะตอนนี้ผมไม่มีสิทธิ์ อะไรเลย คุณแม่เท่านั้นครับ
ถามว่าคุณแม่จะเปิดเผยเรื่องคดีไหม ถามคุณแม่ดีกว่าครับ คือแน่นอนครับความเป็นแม่ ลูกเสียไป ของมีค่าก็หายไป มันคิดได้หลายรูปแบบ แต่โดยภาพรวมทั้งหมดที่เราเห็น ภาพประกอบของสิ่งต่างๆ ที่เต้ถือไปด้วยมันก็บ่งบอกไปอีกทางหนึ่งได้เหมือนกัน ให้คุณแม่เป็นคนพิจารณาดีกว่าครับ กับทางพี่ๆ ตำรวจ”