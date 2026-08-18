ทุกอย่างคือการปั่น! “นารา เครปกะทย” ภูมิใจทำสำเร็จ คน 6 พันยอมจ่ายเงินเข้ากลุ่มปิด ฝันเป็นจริงดังเปรี้ยงทำเรียลลิตี้คนทะเลาะกัน

“นารา เครปกะเทย” ปลื้มปั่นจนรายการ TAKE HORMONES THAILAND ดังเปรี้ยง อึ้งคน 6 พันยอมจ่ายเงินเข้ากลุ่มปิด ฝันเป็นจริง อยากทำเรียลลิตี้คนทะเลาะกัน ภูมิใจถูกเทียบรายการดัง ไม่ผิดใจ “บี น้ำทิพย์” เดี๋ยวให้พรีเซ็นเตอร์ แจงถอด “จั๊กจั่น” ทำไมหักค่าตัว
ดรามาต่อเนื่อง แถมถูกมองว่าไม่ใช่เรียลลิตี้จริง แต่ถูกเซ็ตขึ้นโดยเจ้าของรายการอย่าง “นารา เครปกะเทย” อนุวัติ ประทุมถิ่น สำหรับ TAKE HORMONES THAILAND ล่าสุดเจอได้เจอตัวนาราที่มาพร้อม “มิกซ์ เฉลิมศรี” และ “ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช”ในงาน Gala Night ละครเวที “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ นาราเปิดใจทุกดรามา
นารา : “อย่างที่บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะ ที่ซื้อบัตรเดินไฟนอล ขอบคุณทุกคนละกันที่ดูชื่นชมน้อง ตอนนี้มีทั้งคนด่าเพราะคนอิน ชื่นชมบ้างเล็กน้อย รู้สึกว่าวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้ว เพราะว่าไม่ว่ายอดคนดูในยูทิวบก็เป็นล้าน แล้วก็ยอดคนดูสดก็เป็นแสนถือว่ามันทำมาตรฐานดีเหมือนซีซั่น 2 หนูรู้สึกว่าชอบแล้วก็แฮปปี้มากจริงๆ”
มิกซ์ : “จริงๆ ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องดรามา เพราะว่าอยากให้โฟกัสว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวของน้อง หรือว่าตัวของซิสเตอร์ หรือว่าตัวของเด็กทุกคน เขาตั้งใจทำงานจริงๆ แล้วก็อยากให้ทุกคนซัปพอร์ต ไม่ว่าจะเป็นซิสเตอร์ และผู้เข้าแข่งขัน ด้วยการซื้อกลุ่มปิด และก็บัตรมาเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซิสเตอร์ทุกคนด้วยค่ะ”
ยอมรับทุกอย่างคือปั่นในรายการ ลั่นเป็นการตลาด และสร้างมาตรฐานได้ดี
นารา : “ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ที่ทุกคนเห็นทั้งหมด ก็คือการปั่นทั้งหมดแหละค่ะ เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราผ่านมา 3-4 อาทิตย์เนี่ย คนพูดถึงรายการเทคฮอร์โมนมาตลอด ถึงแม้ว่าจะมีข่าวอะไรมากลบก็ตาม เราก็ยังมีเรียกเทคฮอร์โมนแทรกมาตลอดแม่ลองสังเกตดีๆ ว่าถ้าคนทำรายการเนี่ย 2 วันเป็นกระแส พอมีข่าวอื่นกลบมาเนี่ย รายการเขาเงียบไปแล้วนะ แต่เทคฮอร์โมนครองมาตลอด เราสร้างมาตรฐานได้ดี นี่แหละคือการตลาดของเรา ขอบคุณค่ะ”
ไม่กลัวผิดใจ “บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์”
นารา : “ไม่ จะบอกว่าพี่บีถ่ายจบไปแล้ว อารมณ์ที่พี่บีออกมาไลฟ์สดวันนั้น หนูก็ว่าน่าจะเป็นอารมณ์ที่เขาโกรธจริงๆ แต่หลังบ้านทุกอย่างเราคุยกันแฮปปี้ เพราะว่าเราไม่ได้มีงานแค่เทคฮอร์โมนทำอย่างเดียว เรายังมีอีกหลายงานที่ร่วมงานกับพี่บี แล้วก็ในตัวซิสเตอร์คนอื่นด้วย เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแฮปปี้หมดแล้ว หลังบ้านเนี่ยเราคุยกันจบเรียบร้อยแล้ว”
ป้าตือ : “แต่จะบอกว่าวันนั้นจริงๆ แล้ว พูดตรงๆ 2 คนแม่ลูกก็ยังงงว่าอีลูกคนเล็กนี่มันเป็นอะไร แต่เรา 2 คนก็หันมามองหน้าพร้อมกันแล้วบอกว่า เออ ทำอย่างนี้ก็ได้ด้วย ทิ้งขี้ให้เรา 2 คน (มิกซ์คุมเกม ป้าตือคือลาสบอส?) ไม่ใช่ ตือไม่ได้ทำอะไร ไม่รู้จักรายการนี้เลย”
โต้รายการถูกเซ็ต
นารา: “เรื่องการให้คะแนน ต้องถาม มิกซ์ เฉลิมศรี”
มิกซ์ : “ดิฉันไม่ได้ตัดสินอะไรเลย แต่คุณนินิวเนี่ย เขาเป็นคนตัดสินเอง ดิฉันก็งงว่าแล้วดิฉันโดนด่าอีกแล้ว เพราะดิฉันไม่ได้ตัดสินด้วย”
นารา : “หลายคนถามว่าเซ็ตไหม เซ็ตยังไง เรื่องอะไรที่มันเซ็ต”
ป้าตือ : “จะบอกว่าความจริงเลยไม่ได้เซ็ตนะคะ แต่วันนั้นนินิวมี 6 ตา เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาของนินิว นินิวคือคนที่ 6 ตา”
มิกซ์ : “นินิวเขาบอกว่าจริงๆ ที่พูด เอาวิดีโอที่ตัดต่อมา ไม่มีเสียง แต่เด็กที่พูดครบ คีย์เวิร์ดที่สุด มันจะต้องมีกลั้วอะไร เหมือนทีมพี่เกด”
แจงดรามาล็อกมงฯ และถอด “จักจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข” ออกจากรายการ
นารา : “คือตอนนี้มันยังพูดอะไรเยอะไม่ได้ เพราะว่า 8-9-10 มันเป็นอะไรที่สนุกมาก หนูอยากให้ทุกคนรอดู EP 8 ว่า EP 8 มันเกิดอะไรขึ้น อย่างที่ข่าวบอกพี่จั๊กจั่นออก แล้วใครมาแทนพี่จั๊กจั่นล่ะแล้วมีใครกลับมาบ้าง หรือจั๊กจั่นไม่ออกไม่รู้ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ให้รอดู”
มิกซ์ : “แต่จริงๆ เราก็ไม่อยากให้มีใช่ไหมล่ะ เวลาเราดูละคร เราก็ยังไม่อยากให้ตัดสินหรอกว่าใครตัวร้าย”
นารา : “ไฟนอลจั๊กจั่นมาไหม อันนี้ต้องรอดู ยังพูดไม่ได้ ถ้าอยากรู้ทำไงคะ เข้ากลุ่มปิดค่ะ (แพรขวัญ - คริส หอวัง ใครจะมา?) หนูพูดไปแล้วว่าคริส หอวัง ไม่ได้มา แพรขวัญไม่ได้มาหรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่รู้ ไปรอดู หนูกล้าพูดเลยว่าในฐานะที่หนูทำรายการเรียลลิตี้แรก หนูชอบรายการเรียลลิตี้ EP 8 ยังไงคนก็ชอบและคนสะใจแน่นอน”
ยันไม่กล้าด่า “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” เพราะเกรงใจ รวมทั้งไม่ด่าใครด้วย
นารา : “หนูไม่กล้าด่าทุกคนที่เป็นซิสเตอร์ แม่สังเกตหนูเคยด่าใครไหมล่ะ (แต่คนบอกว่าจั๊กจั่นโดนจัดหนักเยอะมาก?) ฟังนะแม่ คนอย่างหนูจะไปทำอะไรเขาได้ นอกจากการเล่นเกม การด่ามันคือด่าอีเหี้xอีสัxว์หรือเปล่า แต่เราไม่เคยพูดจาแบบั้นออกมาถูกต้องไหมแม่ เราก็มีการปั่น อย่างที่บอก 3 ทีมเราก็จะเป็นตัวเก็งหมดเลยไม่ได้ก็จะต้องมีคนที่เป็นนางเอกบ้าง โดนกลั่นแกล้งบ้าง โดนใส่ร้ายบ้าง มันก็ต้องสนุกแบบนี้
แล้วแต่ตอน ถ้าดูจริงๆ อย่าง EP 6 ที่ผ่านมาเนี่ย คนชอบคนสะใจ เพราะบี น้ำทิพย์ชนะ บีน้ำทิพย์โดนทุบมาตลอด แฟนคลับเขาก็เยอะ เขาก็เลยรู้สึกว่า พอแฟนคลับเยอะ คนชอบ รายการ EP นี้สนุก แต่ไปย้อนดู EP 3 สิ พี่มะเดี่ยวชนะ EP นี้สนุกที่สุดแล้ว พอ EP 6 สนุกที่สุด เดี๋ยวพอ EP 8 ดูนะ EP 7 โดนด่าเดี๋ยว EP 8 นี้สนุกมาก เพราะฉะนั้นคนดูมันสนุกอยู่แล้ว แต่แค่ว่าไม่พูดความจริงแค่นั้นเอง”
มิกซ์ : “รายการชื่อว่าเทคฮอร์โมน มีขึ้นมีลง”
ไม่ยกพานไปขอโทษ “บี น้ำทิพย์” แต่จะให้เป็นพรีเซ็นเตอร์แทน
นารา: “เดี๋ยวบอกพี่บีว่าไม่ได้ขอโทษแต่พี่บีจะไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับครีมพอกนาราที่กำลังจะออกมาแม่ก็ยิ้ม แฮปปี้”
“เอแคลร์ จือปาก” โพสต์เซ็ต แค่ขายบัตรงานตัวเอง
มิกซ์ : “สังเกตเอแคลร์ขายบัตรงานตัวเองตลอดนะ คือเอาง่ายๆ ก็คือทำมาหากิน”
นารา : “ส่วนเรื่องปิงลี่ให้แม่เล่าเรื่องปิงลี่”
ป้าตือ : “เอาพูดตรงๆ นะ ระหว่างเราเมื่อวานก็ได้คุยกับปิงลี่ไปเหมือนกัน บอกว่าปิงลี่เรื่องอะไรต่างๆ เวลาเกิดขึ้นให้มาคุยกันเอง เป็นเรื่องในบ้าน แต่ว่าปิงลี่มันเป็นลูกชายคนเดียว หัวร้อน เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ พูดตรงๆ นะ เพราะว่าเขาพี่น้องกัน เราคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าพอเขาพูด คนจะไปตีความแล้วคนจะไม่เอาความทั้งหมดมา จะเอาเฉพาะแค่ประเด็นสั้นๆ มาแล้วก็มาแค่นี้ ทุกอย่างคุยกันรู้เรื่อง ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย”
ยอมรับมีน้อยใจจริง เกือบหลุด “ม้า อรนภา กฤษฎี” มาทำอะไรสิ้นปี
นารา : “สำหรับตัวหนูนะ ณ วันนั้นหนูน้อยใจ น้อยใจในที่นี้ว่า ไม่ได้แค่น้อยใจซิสเตอร์นะ เราน้อยใจเราเหนื่อยกับทีมงานหลายอย่าง อย่างที่บอกว่าในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ใหญ่สำหรับหนู ไม่ว่าในเรื่องการทำงานเราเสี่ยงโดยการที่เราถ่ายไปแล้วเราออนไปนะ มันมีปัญหาในเรื่องของการตัดต่อ เราเสี่ยงในเรื่องของการที่ว่าทำงานเสร็จปึ้ง ทีมงานบางอย่างก็ไม่ได้ดั่งใจเรา หรือว่าไม่ได้ทำตามใจเรา แล้วมันเหนื่อย มันเกิดอาการสะสมหลายๆ อย่าง
ก็ถึงบอกว่าซีซั่นนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก แต่อย่างที่บอกว่าปลายปี เราจะเอาทุกอย่างที่ทุกคนพูด ทุกคนด่า มาเป็นบทเรียน แล้วก็มาพัฒนาในรายการใหม่ ซึ่งเมื่อกี้เจอพี่ม้า (อรนภา กฤษฎี) อยากให้พี่ม้ามามากเลยเมื่อกี้นี้ เพราะว่าเดี๋ยวจะจับพี่ม้าไปเป็นไอ้นี่ อุ้ย ยังพูดไม่ได้ (รายการใหม่?) ใช่ สนุกมากเดี๋ยวรอดูสิ้นปีนี้เตรียมได้เลย (ซีซั่น 4 พี่ม้าเป็นซิสเตอร์?) ไม่ใช่ๆ”
ซีเรียสเรื่องค่าตัวไม่เท่ากัน ยันทุกคนรู้ค่าตัวตั้งแต่แรก แจงหักอะไรจั๊กจั่น
นารา : “คือเรื่องค่าตัว ทุกคนโฟกัสผิดจุด เรื่องค่าตัวทุกคนรู้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วว่าใครได้เท่าไหร่ ยังไง แล้วหนูบอกเลยว่าเรื่องค่าตัวหนูซีเรียสมาก หนูถึงบอกมะเดี่ยว ถึงบอกซิสเตอร์ทุกคนว่า ทุกคนจะได้ค่าตัวเท่านี้ๆ ทุกคนโอเคไหม ซึ่งทุกคนโอเคหมดเลย แต่ในเรื่องของพาร์ตหลังที่มันได้แค่ 550,000 หรือ 500,000 เนี่ย เพราะว่าพาร์ตหลังพี่จั๊กจั่นไม่ได้มาแล้ว เราก็เลยต้องหักส่วนนั้นไป แต่ถ้าวันไฟนอลหรือวันอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าแม่จะมาไหม ถ้าแม่มาเดี๋ยวเราก็จะแบ่งงบในการทำวันไฟนอล ซึ่งวันไฟนอลแม่ตือทำออร์แกไนซ์ให้อลังการ แม่บอกสิ ธีมอะไรแม่บอกหน่อย”
ป้าตือ : “ธีมเราก็เป็นแบบ Queen of Justice ค่ะ เราคือควีนแห่งความยุติธรรมค่ะ ซึ่งรายการเราไม่มีความยุติธรรมค่ะ”
ฝันเป็นจริง ทำรายการเรียลลิตี้ให้คนตีกัน วันนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
นารา : “เอาตามหลักความเป็นจริงก่อนนะแม่ การทำงานครั้งนี้ ถูกใจหนูมากที่สุด มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กที่หนูชอบรายการเรียลลิตี้ และหนูอยากให้ภาพมันออกมาแบบนี้เพราะตอนที่เป็นเด็กย้อนกลับไปหนูชอบรายการเรียลลิตี้ เพราะหนูชอบตอนที่เขาทะเลาะกัน หนูไม่ค่อยดูหรอกตอนที่เขาแข่งขันอะไรกัน แต่หนูชอบตอนที่คนทะเลาะกัน
ถ้าวันใดเรามีโอกาสเราจะทำให้เขาทะเลาะกัน ซึ่งวันนี้หนูมีโอกาสได้กลับมาทำแล้ว หนูชื่นชอบมาก และหนูรู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จ เพราะหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทำรายการนี้ เริ่มจากศูนย์ หนูไม่มีอะไรเลยที่สามารถวัดได้ว่าอีเด็กคนนี้จะทำได้หรือเปล่า ณ วันนี้หนูทำได้แล้ว หนูถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำรายการทีวี ไปเปรียบเทียบกับรายการใหญ่ๆ จากเด็กตัวเล็กอายุ 26 และไม่มีอะไรเลย มีแค่สองมือ เคยติดคุกมาก่อน คนเอาไปชื่นชมกับคนโต หนูรู้สึกว่าหนูขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆ ที่ให้เกียรติหนูขนาดนี้ แล้วส่วนใครที่ไม่ชอบหรือใครที่ชอบ หนูเชื่อว่าอะไรรู้ไหม 80% คนชอบเทคฮอร์โมน แล้วคนก็สนุกกับมัน แต่แค่ไม่ได้ดั่งใจเขาแค่นั้นเอง”
ป้าตือ: “จริงๆ แล้วเราก็ต้องให้เครดิตซิสเตอร์ด้วยนะ ต้องให้เครดิตคนที่เข้าประกวดด้วยเหมือนกันว่า คือเวลาทำงานทุกคนก็เป็นมืออาชีพกันหมดทุกคน เราก็รู้สึกว่าทุกคนก็ช่วยกันทำงาน แล้วก็คืองานมันถึงออกมาเป็นแบบนี้”
ภูมิใจ 6 คนกว่าคนยอมเข้ากลุ่มปิดเอาเงินมาให้
นารา : “คือหนูเป็นรายการออนไลน์ สำหรับตัวนาราคิดว่าอะไรที่ได้เงินหนูต้องทำหมดเพราะว่าหนูก็ต้องหาเงินใช้หนี้ แต่ไม่ว่าจะเป็นรายการคนอื่น ไม่ว่าเขาจะทำอะไร มันมีการตัดสินใจของเขาอยู่แล้ว อันนี้คือการตัดสินใจว่าหนูรู้สึกว่าคนเข้าตอนนี้ 6,000 กว่าคน เป็นไปได้ยังไงที่เขาเอาเงินมาให้เรา โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายเลย เราเอาชุดที่เราตั้งใจทำมาลงให้เขาดู ซึ่งอันนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นกำไรคืนกับคนดู แล้วตอนนี้ 6,000 กว่าคนดูที่เขายอมเสียเงินมาแสดงว่าเขาชอบรายการเราจริงๆ ถ้าไม่ชอบเขาจะเสียเงินมาให้กับรายการเราทำไม ถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นรายการไหนใครจะทำยังไง เราก็เคารพการตัดสินใจของเขาทั้งหมดเลย”
เมินดรามาไม่จ่ายหนี้ คุยกับเจ้าหนี้เคลียร์แล้ว
นารา : “คืออย่างที่บอกว่า เราไม่จ่ายเพราะว่าเดือนนี้เราจ่ายภาษีทุกอย่างถูกต้อง และเดือนหน้าเราก็เอาของเดือนนี้ไปทบให้กับเดือนหน้า ซึ่งเจ้าหนี้โอเค เจ้าหนี้นาราเขาโอเค แค่นี้หนูก็สบายใจแล้ว แต่ส่วนคนอื่นที่หนูไม่ได้เป็นหนี้เขาแล้วเขาไม่โอเค อันนี้ก็ปล่อยของเขาไป แล้วแต่เขาอยากจะคอมเมนต์อะไรก็เรื่องของเขาได้เลย แต่ถ้าวันนี้เจ้าหนี้เราโอเค คนที่เราต้องใช้หนี้เขาเราโอเค เราก็แฮปปี้แล้ว”
มิกซ์ : “ใช่ ซึ่งจะบอกว่า บอกน้องตลอดว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิด หรือเราไม่ได้ไปโกงเงินใคร หรือไม่ได้ทำอะไรผิด เราไม่ต้องซีเรียสเลย เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในเกม แล้วตอนนี้ความน่ารักคือทุกคนเขาอินกันมากๆ วันนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รายการปูออกมาให้เห็น แต่วันหนึ่ง รู้เลยว่ามันอาจจะเป็นป๊อปคัลเจอร์เล็กๆ ที่มันเคยเป็นว่า คอมมูนิตี้เราเคยทำผลงานชิ้นนี้ไว้”
ยัน “มิกซ์ เฉลิมศรี” ไม่มีตำแหน่งอะไรใน เดอะ เทค ฮอร์โมน แต่เป็นที่ปรึกษาเหมือนแม่ตนคนหนึ่ง
นารา : “ไม่มีเลย อย่างที่บอกว่าเขาสองคนคือเป็นพี่สาว เป็นแม่เราทั้งสองคน ถ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องอะไร วันไหนที่แม่หนูอยากได้แขกรับเชิญคนนี้มา หนูอยากได้คนนี้มา แม่คุยให้หนูหน่อยได้ เพราะบารมีหนูไม่ถึง แม่ก็จะเป็นคนตัดสินใจตลอด พี่มิกซ์ หนูคิดไม่ออกเลยว่ามิชชั่นนี้จะทำยังไงดี นาราต้องทำอย่างนี้ๆ มันถึงจะสนุก ก็เป็นที่ปรึกษาของเราได้ดีมาก เรารู้สึกว่าเหมือนแม่คนหนึ่งที่คอยสั่งสอนเรา อย่างที่บอกว่าหนูทำรายการ หนูเริ่มจากศูนย์ หนูทำรายการนี้ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของวิชาการแต่หนูมีความรู้ในเรื่องประสบการณ์และความชื่นชอบ มันเลยทำผลงานนี้ได้ออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดที่เกิดขึ้น”
มิกซ์ : “ถามว่าซีซั่นหน้าจะมาเป็นซิสเตอร์ไหม จริงๆ เราไม่ถนัดค่ะ คิดว่าถ้าเราไปเล่นแล้วใครจะคิดมิชชั่นเริ่ดๆ ได้เท่าเราอีกก็ไม่มีแล้ว”
นารา: “อย่างที่บอกว่า ใครจะไปรู้ว่าวันนี้เรามาที่ละครเรื่องเมืองมารยา เมืองมารยาอาจจะไปอยู่รายการเทคฮอร์โมนก็เป็นไปได้ คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ อาจจะไปอยู่ในรายการเทคฮอร์โมนก็เป็นไปได้ ทุกอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้มันอาจเป็นไปได้ก็ได้ (รอบไฟนอลมีจริงไหม?) ตรงกับวันที่ 13 กันยายน คือวันอาทิตย์ ก็เรียนเชิญพี่สื่อข่าวทุกคนนะ เรียนเชิญแม่ๆ ทุกคนนะ แล้วก็ขอบคุณที่ตัดคลิปตัดอะไร แล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะไปไหนก็นึกถึงรายการเทคฮอร์โมน ขอบคุณมาก และเวลาแม่สัมภาษณ์ใครก็ถามถึงเทคฮอร์โมนเยอะๆ นะ ดีใจมากเลย ขอบคุณมากนะคะ”