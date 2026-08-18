ชวดมรดกก้อนโต! ศาลสั่งห้ามลูก ผกก.ฮอลลีวูดรับ 49 ล้าน หลังตกเป็นจำเลยคดีฆ่าพ่อแม่ตัวเอง

นิค ไรเนอร์ ลูกชายวัย 32 ปีของผู้กำกับชื่อดัง ร็อบ ไรเนอร์ และ มิเชล ไรเนอร์ ถูกกันไม่ให้เข้าถึงเงินมรดกมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 49.6 ล้านบาท หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแทงพ่อและแม่เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านเบรนต์วูด นครลอสแอนเจลิส เมื่อเดือนธันวาคม 2025
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง โจดี เพส มอนต์โกเมอรี ผู้ดูแลทรัสต์คนใหม่ ยื่นคัดค้านคำร้องของนิคที่ต้องการนำเงินจากกองทรัสต์ซึ่งพ่อแม่ตั้งไว้มาใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและค่าใช้จ่ายระหว่างถูกคุมขัง
ฝ่ายผู้ดูแลทรัสต์อ้างกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียที่เรียกว่า “Slayer Statute” หรือกฎหมายห้ามผู้ฆ่ารับมรดก ซึ่งกำหนดว่า บุคคลที่จงใจและกระทำความผิดอาญาจนทำให้เจ้ามรดกเสียชีวิต ไม่สามารถรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากพินัยกรรมหรือกองทรัสต์ของผู้เสียชีวิตได้
อย่างไรก็ตาม ทนายความของนิคโต้แย้งว่า กฎหมายดังกล่าวจะใช้ได้ต่อเมื่อมีการวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดจริง ไม่ใช่เพียงถูกกล่าวหา โดยย้ำว่า นิคยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายและยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด
นิคระบุในเอกสารต่อศาลว่า เงินดังกล่าวเป็นส่วนที่เขามีสิทธิได้รับตามเงื่อนไขของทรัสต์ โดยกำหนดให้ได้รับครึ่งหนึ่งเมื่ออายุครบ 30 ปี และรับส่วนที่เหลือเมื่ออายุ 35 ปี พร้อมยืนยันว่าเขาต้องการให้มีการปล่อยเงินของตัวเองออกมา
ก่อนหน้านี้ คณะลูกขุนใหญ่ได้มีคำฟ้องนิคในข้อหา ฆาตกรรมพ่อและแม่รวม 2 กระทง พร้อมข้อกล่าวหาพิเศษเรื่องการซุ่มรอฆ่าและการก่อเหตุฆาตกรรมหลายราย รวมถึงข้อกล่าวหาใช้อาวุธมีด หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจเผชิญโทษ จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิพักโทษ หรือโทษประหารชีวิต
ปัจจุบันนิคถูกควบคุมตัวโดย ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว และมีกำหนดกลับขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีก่อนการไต่สวนในวันที่ 15 กันยายน 2026
ชะตาของเงินมรดกก้อนนี้จะขึ้นอยู่กับผลของคดีอาญา หากนิคถูกตัดสินว่ามีความผิด เงินดังกล่าวอาจตกไปยังพี่น้องของเขาแทน