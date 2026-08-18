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ชวดมรดกก้อนโต! ศาลสั่งห้ามลูก ผกก.ฮอลลีวูดรับ 49 ล้าน หลังตกเป็นจำเลยคดีฆ่าพ่อแม่ตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นิค ไรเนอร์ วัย 32 ปี ยื่นคำร้องขอเข้าถึงกองทรัสต์มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ที่พ่อแม่ ร็อบ ไรเนอร์ และมิเชล ซิงเกอร์ ไรเนอร์ ตั้งไว้ เพื่อนำเงินมาใช้ต่อสู้คดีและจ้างทนายส่วนตัว. ผู้ดูแลทรัสต์ระงับการจ่ายโดยอ้างกฎหมาย “Slayer Statute” ของแคลิฟอร์เนีย ขณะที่ฝ่ายนิคยืนยันว่าเขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและควรได้รับเงินตามเงื่อนไขของทรัสต์.
นิค ไรเนอร์ ลูกชายวัย 32 ปีของผู้กำกับชื่อดัง ร็อบ ไรเนอร์ และ มิเชล ไรเนอร์ ถูกกันไม่ให้เข้าถึงเงินมรดกมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 49.6 ล้านบาท หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแทงพ่อและแม่เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านเบรนต์วูด นครลอสแอนเจลิส เมื่อเดือนธันวาคม 2025

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง โจดี เพส มอนต์โกเมอรี ผู้ดูแลทรัสต์คนใหม่ ยื่นคัดค้านคำร้องของนิคที่ต้องการนำเงินจากกองทรัสต์ซึ่งพ่อแม่ตั้งไว้มาใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและค่าใช้จ่ายระหว่างถูกคุมขัง

ฝ่ายผู้ดูแลทรัสต์อ้างกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียที่เรียกว่า “Slayer Statute” หรือกฎหมายห้ามผู้ฆ่ารับมรดก ซึ่งกำหนดว่า บุคคลที่จงใจและกระทำความผิดอาญาจนทำให้เจ้ามรดกเสียชีวิต ไม่สามารถรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากพินัยกรรมหรือกองทรัสต์ของผู้เสียชีวิตได้

2. รายละเอียดคดี นิค ไรเนอร์ ถูกฟ้องในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับหนึ่ง 2 กระทง จากเหตุที่ร็อบ ไรเนอร์ และมิเชล ซิงเกอร์ ไรเนอร์ ถูกพบเสียชีวิตจากบาดแผลถูกแทงในบ้านย่านเบรนต์วูด ลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2025. คณะลูกขุนใหญ่ยังเพิ่มข้อกล่าวหาเรื่องการซุ่มรอและการใช้อาวุธมีด โดยนิคให้การปฏิเสธทุกข้อหา และอัยการยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขอโทษประหารชีวิตหรือไม่.
อย่างไรก็ตาม ทนายความของนิคโต้แย้งว่า กฎหมายดังกล่าวจะใช้ได้ต่อเมื่อมีการวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดจริง ไม่ใช่เพียงถูกกล่าวหา โดยย้ำว่า นิคยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายและยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด

นิคระบุในเอกสารต่อศาลว่า เงินดังกล่าวเป็นส่วนที่เขามีสิทธิได้รับตามเงื่อนไขของทรัสต์ โดยกำหนดให้ได้รับครึ่งหนึ่งเมื่ออายุครบ 30 ปี และรับส่วนที่เหลือเมื่ออายุ 35 ปี พร้อมยืนยันว่าเขาต้องการให้มีการปล่อยเงินของตัวเองออกมา

ก่อนหน้านี้ คณะลูกขุนใหญ่ได้มีคำฟ้องนิคในข้อหา ฆาตกรรมพ่อและแม่รวม 2 กระทง พร้อมข้อกล่าวหาพิเศษเรื่องการซุ่มรอฆ่าและการก่อเหตุฆาตกรรมหลายราย รวมถึงข้อกล่าวหาใช้อาวุธมีด หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจเผชิญโทษ จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิพักโทษ หรือโทษประหารชีวิต

ปัจจุบันนิคถูกควบคุมตัวโดย ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว และมีกำหนดกลับขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีก่อนการไต่สวนในวันที่ 15 กันยายน 2026

ชะตาของเงินมรดกก้อนนี้จะขึ้นอยู่กับผลของคดีอาญา หากนิคถูกตัดสินว่ามีความผิด เงินดังกล่าวอาจตกไปยังพี่น้องของเขาแทน

3. ร็อบ ไรเนอร์ คือใคร ร็อบ ไรเนอร์ เป็นนักแสดง ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกัน ผู้โด่งดังจากซีรีส์ All in the Family ก่อนสร้างชื่อในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ระดับคลาสสิกหลายเรื่อง. ผลงานสำคัญของเขา ได้แก่ This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally..., Misery และ A Few Good Men รวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Castle Rock Entertainment.