ลือไม่เลิก ‘ลิซ่า-เฟรเดริก อาร์โนลต์’ เลิกกัน!? ล่าสุดสาวนักสกีโอลิมปิกถูกโยงมือที่สาม ก่อนออกโรงปฏิเสธ

กระแสความสัมพันธ์ของ ลิซ่า BLACKPINK กับ เฟรเดริก อาร์โนลต์ ทายาทอาณาจักรแบรนด์หรู กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังสื่อจีนรายงานว่าทั้งคู่อาจยุติความสัมพันธ์ที่ถูกจับตามานานเกือบ 3 ปี พร้อมเกิดข่าวลือว่าอาจมี “บุคคลที่สาม” เข้ามาเกี่ยวข้อง
หญิงสาวที่ถูกชาวเน็ตพุ่งเป้าคือ ไอลีน กู่ (Eileen Gu) นักสกีฟรีสไตล์เหรียญทองโอลิมปิกและนางแบบสาวชื่อดัง อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้ว
ตามรายงานของสื่อบันเทิงจีน มีการอ้างว่า ความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟรเดริกอาจสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนเมษายน หลังแฟน ๆ สังเกตว่าเฟรเดริกหยุดกดไลก์โพสต์ของลิซ่าบนโซเชียลมีเดีย ขณะที่สมาชิกบางคนในครอบครัวอาร์โนลต์ก็ถูกกล่าวว่าเลิกติดตามบัญชีของนักร้องสาว
รายงานบางแห่งยังอ้างว่า ลิซ่าอาจพบว่าเฟรเดริกมีท่าทีสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่น และเคยพยายามประคองความสัมพันธ์ไว้ ก่อนจะตัดสินใจเดินออกมาเมื่อรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการคืนดี
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเหล่านี้ ยังไม่มีการยืนยันจากลิซ่าหรือเฟรเดริกโดยตรง
หลังข่าวลือเรื่องการเลิกราแพร่สะพัด ชาวเน็ตจีนเริ่มตามหาว่า หญิงสาวที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็น “บุคคลที่สาม” คือใคร ก่อนที่ชื่อของ ไอลีน กู่ นักกีฬาสาวซึ่งเกิดในปี 2003 จะถูกนำมาเชื่อมโยงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
สาเหตุสำคัญมาจากการที่ไอลีนปรากฏตัวร่วมงานเดียวกับเฟรเดริกและครอบครัวอาร์โนลต์อยู่หลายครั้ง ทั้งงานแฟชั่นวีค งานเลี้ยงของแบรนด์ และนิทรรศการศิลปะ รวมถึงมีภาพที่ทั้งคู่พูดคุยและร่วมโต๊ะอาหารในงานหลังปาร์ตี้ของแบรนด์ต่าง ๆ
ภาพเหล่านี้ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า ไอลีนอาจเป็นหญิงสาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟรเดริก
แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าไอลีนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเฟรเดริก หรือมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟรเดริกยุติลง
อีกทั้งการที่ไอลีนปรากฏตัวกับครอบครัวอาร์โนลต์บ่อยครั้งก็มีคำอธิบายในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเธอทำงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรธุรกิจของครอบครัวนี้ ทำให้การพบกันตามงานแฟชั่น ศิลปะ และอีเวนต์หรูถือเป็นเรื่องปกติในสายงาน
จนช่วงค่ำวันที่ 16 สิงหาคม ไอลีนโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการตอบโต้ข่าวลือโดยตรงว่า
“มีความสัมพันธ์ใหม่อีกแล้วเหรอ?? ทำไมฉันถึงเป็นคนสุดท้ายที่รู้ทุกที เลิกมโนกันได้แล้ว”
ข้อความดังกล่าวถูกชาวเน็ตมองว่าเป็นการปฏิเสธว่าเธอกำลังคบหากับเฟรเดริก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกราที่ถูกกล่าวอ้าง
ลิซ่าและเฟรเดริกเริ่มตกเป็นข่าวเดตกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 หลังมีผู้พบเห็นทั้งคู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีคลิปที่ดูเหมือนลิซ่าเอนศีรษะพิงไหล่ของเฟรเดริก
หลังจากนั้นทั้งคู่ถูกพบเห็นด้วยกันหลายครั้งในหลายประเทศ รวมถึงการพบปะและเดินทางร่วมกับครอบครัวของแต่ละฝ่าย จนเกิดกระแสคาดเดาไปไกลถึงขั้นแต่งงาน
กระนั้น ทั้งลิซ่าและเฟรเดริก ไม่เคยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่เป็นแฟนกัน