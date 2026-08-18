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ลือไม่เลิก ‘ลิซ่า-เฟรเดริก อาร์โนลต์’ เลิกกัน!? ล่าสุดสาวนักสกีโอลิมปิกถูกโยงมือที่สาม ก่อนออกโรงปฏิเสธ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ข่าวลือรักร้าวยังไม่จบ ลิซ่า–เฟรเดริก อาร์โนลต์ ถูกจับตาอีกครั้ง หลังมีชื่อของ “ไอลีน กู่” เข้ามาเชื่อมโยง ท่ามกลางกระแสลือเรื่องความสัมพันธ์
กระแสความสัมพันธ์ของ ลิซ่า BLACKPINK กับ เฟรเดริก อาร์โนลต์ ทายาทอาณาจักรแบรนด์หรู กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังสื่อจีนรายงานว่าทั้งคู่อาจยุติความสัมพันธ์ที่ถูกจับตามานานเกือบ 3 ปี พร้อมเกิดข่าวลือว่าอาจมี “บุคคลที่สาม” เข้ามาเกี่ยวข้อง

หญิงสาวที่ถูกชาวเน็ตพุ่งเป้าคือ ไอลีน กู่ (Eileen Gu) นักสกีฟรีสไตล์เหรียญทองโอลิมปิกและนางแบบสาวชื่อดัง อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้ว

ตามรายงานของสื่อบันเทิงจีน มีการอ้างว่า ความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟรเดริกอาจสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนเมษายน หลังแฟน ๆ สังเกตว่าเฟรเดริกหยุดกดไลก์โพสต์ของลิซ่าบนโซเชียลมีเดีย ขณะที่สมาชิกบางคนในครอบครัวอาร์โนลต์ก็ถูกกล่าวว่าเลิกติดตามบัญชีของนักร้องสาว

รายงานบางแห่งยังอ้างว่า ลิซ่าอาจพบว่าเฟรเดริกมีท่าทีสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่น และเคยพยายามประคองความสัมพันธ์ไว้ ก่อนจะตัดสินใจเดินออกมาเมื่อรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการคืนดี

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเหล่านี้ ยังไม่มีการยืนยันจากลิซ่าหรือเฟรเดริกโดยตรง

ไอลีน กู่ นักกีฬาทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทอง กลายเป็นที่สนใจ หลังปรากฏตัวใกล้ชิดกับครอบครัวอาร์โนลต์ ยิ่งทำให้โลกออนไลน์จับตาความสัมพันธ์ของเธอกับครอบครัวดัง
หลังข่าวลือเรื่องการเลิกราแพร่สะพัด ชาวเน็ตจีนเริ่มตามหาว่า หญิงสาวที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็น “บุคคลที่สาม” คือใคร ก่อนที่ชื่อของ ไอลีน กู่ นักกีฬาสาวซึ่งเกิดในปี 2003 จะถูกนำมาเชื่อมโยงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม

สาเหตุสำคัญมาจากการที่ไอลีนปรากฏตัวร่วมงานเดียวกับเฟรเดริกและครอบครัวอาร์โนลต์อยู่หลายครั้ง ทั้งงานแฟชั่นวีค งานเลี้ยงของแบรนด์ และนิทรรศการศิลปะ รวมถึงมีภาพที่ทั้งคู่พูดคุยและร่วมโต๊ะอาหารในงานหลังปาร์ตี้ของแบรนด์ต่าง ๆ

ภาพเหล่านี้ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า ไอลีนอาจเป็นหญิงสาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟรเดริก

แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าไอลีนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเฟรเดริก หรือมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟรเดริกยุติลง

อีกทั้งการที่ไอลีนปรากฏตัวกับครอบครัวอาร์โนลต์บ่อยครั้งก็มีคำอธิบายในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเธอทำงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรธุรกิจของครอบครัวนี้ ทำให้การพบกันตามงานแฟชั่น ศิลปะ และอีเวนต์หรูถือเป็นเรื่องปกติในสายงาน

นักกีฬาสกีฟรีสไตล์ชื่อดังทีมชาติจีน เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก และเป็นหนึ่งในนักกีฬาหญิงที่ได้รับความสนใจทั้งในวงการกีฬา แฟชั่น และสื่อระดับโลก
จนช่วงค่ำวันที่ 16 สิงหาคม ไอลีนโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการตอบโต้ข่าวลือโดยตรงว่า

“มีความสัมพันธ์ใหม่อีกแล้วเหรอ?? ทำไมฉันถึงเป็นคนสุดท้ายที่รู้ทุกที เลิกมโนกันได้แล้ว”

ข้อความดังกล่าวถูกชาวเน็ตมองว่าเป็นการปฏิเสธว่าเธอกำลังคบหากับเฟรเดริก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกราที่ถูกกล่าวอ้าง

ลิซ่าและเฟรเดริกเริ่มตกเป็นข่าวเดตกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 หลังมีผู้พบเห็นทั้งคู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีคลิปที่ดูเหมือนลิซ่าเอนศีรษะพิงไหล่ของเฟรเดริก

หลังจากนั้นทั้งคู่ถูกพบเห็นด้วยกันหลายครั้งในหลายประเทศ รวมถึงการพบปะและเดินทางร่วมกับครอบครัวของแต่ละฝ่าย จนเกิดกระแสคาดเดาไปไกลถึงขั้นแต่งงาน

กระนั้น ทั้งลิซ่าและเฟรเดริก ไม่เคยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่เป็นแฟนกัน