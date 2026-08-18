ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2568 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 โดยมีดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,718 คน
ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง, อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร
โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โอกาสนี้มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสาธารณะ สมควรได้รับปริญญาบัตร มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 7 คน โดยสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีมติเอกฉันท์มอบปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์แก่ พระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัตร (ยงชัย ศรีวิภาสถิตย์) รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ แก่ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด และ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจแก่ นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
-นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์แก่ นายฉัตรชัย เปล่งพานิช
-นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศาสตร์แก่ นางสินจัย เปล่งพานิช
-และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาแก่ นายหู หมิ่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป