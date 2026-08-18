ภาพยนตร์ไทยครองใจลาตินอเมริกา! เปิดเทศกาล “Thai Film Festival in Latin America 2026”

นครเซาเปาลู, บราซิล วงการภาพยนตร์ไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในซีกโลกใต้! บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด แท็กทีม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิล ร่วมกันจัดพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์ไทย “Thai Film Festival in Latin America 2026” อย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงภาพยนตร์ Espaço Petrobras de Cinema นครเซาเปาลู ประเทศบราซิล
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงกรี๊ดสนั่นรันเวย์พรมแดง จากการปรากฏตัวของทีมนักแสดงและผู้กำกับไทยที่บินลัดฟ้ามาร่วมงาน นำโดย มิ ภูวดล (ผู้กำกับ) พร้อมด้วยสองนักแสดงนำสุดฮอตจากภาพยนตร์เรื่อง ตาโขน "The Cursed Mask" มอส ภาณุวัฒน์ และ แบงค์ มณฑป เทศกาลครั้งนี้เรียกได้ว่าขนภาพยนตร์ไทยคุณภาพ 9 เรื่อง 9 รสชาติ ไปฉายให้ชาวต่างชาติได้ทึ่งในศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ครอบคลุมทั้งแนวดราม่า ระทึกขวัญ อาร์ตเฮาส์ และภาพยนตร์สะท้อนความหลากหลายทางสังคม (LGBTQ+) นอกจาก ตาโขน (The Cursed Mask) ยังมี อรุณกาล (Regretfully at Dawn), ทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง (Solids by the Seashore), กองกอย (Wrecked), ราคี (The Stain), โกฮัง (Gohan: Go Home), ครัวสาว (Morte Cucina), Heals และ รินรดา (The Influencer) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งสื่อมวลชนและแฟนภาพยนตร์ชาวบราซิล ที่มารอร่วมชมภาพยนตร์ พร้อมได้พูดคุยตอบคำถามอย่างเป็นกันเองหลังฉายจบ คว้าหัวใจผู้ชมไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ
“วสันต์ หอมแสงประดิษฐ์” CEO บริษัท Hollywood (Thailand) เปิดใจว่า มากกว่าการยอมรับในผลงานคนไทยคือ อนาคต! “ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์)” ปักหมุดขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆ พาบันเทิงไทยสู่เวทีโลก ความสำเร็จอย่างงดงามในบราซิลครั้งนี้ เป็นเพียงก้าวแรกของแผนยุทธศาสตร์บริษัทเรา โดย บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) ร่วมเดินหน้าเต็มกำลังในการเป็น "สะพานเชื่อม" พาสื่อบันเทิงไทยไปเติบโตในตลาดสากลอย่างยั่งยืน เตรียมพบกับโปรเจกต์และโครงการสุดตื่นตาตื่นใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นการจับมือร่วมทุนสร้างภาพยนตร์ระดับอินเตอร์ (International Co-production) การขยายตลาดคอนเทนต์ไทยสู่แพลตฟอร์มระดับโลกใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตและโอกาสให้คนเบื้องหน้า เบื้องหลังรุ่นใหม่ของไทย ได้ไปโชว์ฝีมือในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมบันเทิงไทยยุคใหม่กำลังจะไปไกลกว่าที่ทุกคนคิด!
ร่วมเกาะติดความเคลื่อนไหว และติดตามโครงการดีๆ ที่จะมาพลิกโฉมวงการบันเทิงไทยจาก บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) ได้เร็ว ๆ นี้