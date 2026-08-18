ภาพสุดซึ้ง! ‘บรูซ วิลลิส’ ป่วยสมองเสื่อม ร่วมงานแต่งลูกสาวคนเล็ก กอดบ่าวสาวแน่นในวันสำคัญ

บรูซ วิลลิส พระเอกฮอลลีวูดชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันมีอาการป่วยจากภาวะสมองเสื่อมและแทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะ ได้เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของ ทัลลูลาห์ วิลลิส ลูกสาวคนเล็กวัย 32 ปี ที่เกิดกับอดีตภรรยา เดมี มัวร์ สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ หลังมีการเผยภาพพ่อลูกและเจ้าบ่าวอยู่เคียงข้างกันอย่างอบอุ่น
ทัลลูลาห์เข้าพิธีวิวาห์กับ จัสติน เอซี นักดนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โดยจัดพิธีขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านพักในรัฐไอดาโฮ ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน
เจ้าสาวเผยว่า เหตุผลที่เลือกจัดงานในไอดาโฮ เป็นเพราะสถานที่แห่งนี้มีความหมายเป็นพิเศษต่อเธอและจัสติน
ก่อนหน้านี้ ทัลลูลาห์เคยเปิดใจว่า ในปี 2021 เธอไปร่วมงานแต่งงานแห่งหนึ่ง และเมื่อเห็นพ่อของเจ้าสาวขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวที เธอก็อดคิดถึงอาการป่วยของบรูซไม่ได้ และตระหนักว่า วันหนึ่งเธออาจไม่มีโอกาสได้สัมผัสช่วงเวลาแบบเดียวกันในงานแต่งของตัวเอง
แม้ในวันแต่งงานของทัลลูลาห์ บรูซจะไม่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ให้ลูกสาว แต่การที่เขาสามารถมาร่วมงานและอยู่เคียงข้างเธอในหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดของชีวิต ก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ทัลลูลาห์บอกว่า อ่อนโยนและล้ำค่าที่สุดในงานแต่งงาน
นิตยสาร Vogue ยังเผยภาพจากพิธี โดยหนึ่งในภาพที่สร้างความประทับใจอย่างมาก เป็นภาพขาวดำของบรูซ วัย 71 ปี ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคู่บ่าวสาว เขาใช้แขนข้างหนึ่งโอบลูกสาว ขณะที่อีกข้างจับมือกับลูกเขย พร้อมรอยยิ้มอบอุ่น
หลังภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟน ๆ จำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความยินดีและบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจที่ได้เห็นบรูซอยู่ร่วมในวันสำคัญของลูกสาว
หลายคนแสดงความคิดเห็นในทำนองว่า “เป็นภาพที่งดงามมาก แค่ได้เห็นบรูซอยู่ตรงนั้นก็น้ำตาไหลแล้ว” และ “ดีใจที่บรูซได้เห็นทัลลูลาห์แต่งงานและมีความสุข”
ทัลลูลาห์ถือเป็นลูกสาวคนเล็กของบรูซ วิลลิส และเดมี มัวร์ ขณะที่งานวิวาห์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว ที่ยิ่งมีความหมายมากขึ้นท่ามกลางภาวะสุขภาพของพระเอกคนดัง