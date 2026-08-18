“ลูกเกด เมทินี” ไม่สนคนด่าลดเกรด ร่วมงาน “นารา เครปกะเทย” ลั่นค่าตัวถึงก็มา ประสาทเสียแต่ไม่ต้องพึ่งจิตแพทย์

“ลูกเกด เมทินี” ฟาดกลับทุกดรามา The Take Hormones ไม่สนคนด่าลดเกรด ค่าตัวถึงก็มา ลั่นใครว่าเซ็ตไปดูรายการอื่น เผย “จั๊กจั่น” เครียดจนพบจิตแพทย์แต่ฉันไปฮอลลิเดย์ ภูมิใจสุดขีด “น้องสกาย” ติดว่ายน้ำทีมชาติ ตั้งเป้าลุยโอลิมปิก
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์สำหรับดรามารายการเรียลลิตี้ The Take Hormones Thailandของ “นารา เครปกะเทย” อนิวัติ ประทุมถิ่น ที่ถูกชาวเน็ตมองว่าเซ็ตเกินไป ลดศักดิ์ศรีดารารุ่นใหญ่ ล่าสุด “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงทุกประเด็นดรามา รวมถึงกรณี “จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข” เครียดถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ และออกจากรายการ ภูมิใจ “น้องสกาย”ฝันเป็นจริงติดว่ายน้ำทีมชาติ ตั้งเป้าลุยโอลิมปิก
“ลูกชายตอนนี้ซ้อมหนักอยู่ หลังไปแข่ง Asian Age ( 12th Asian Age Group Championships 2026) มาแล้วไม่สบายหนัก ก็พาไปพักผ่อนแป๊บนึง ไปเที่ยวมัลดีฟส์กัน ตอนนี้กลับมาฝึกหนัก ซ้อมอย่างหนักแล้วค่ะ ไปมัลดีฟส์เป็นทริปแม่ลูก
ก็รู้สึกภูมิใจ เป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำ แต่พอทำได้แล้วก็เป็นเรื่องดีค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจ จริงๆ น้องเขาก็แข่งมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ในฐานะที่เป็นคุณแม่ก็ใฝ่ฝันว่าวันนึงเขาจะติดทีมชาติ ก็ไม่คิดว่าวันนั้นจะมาเร็วในอายุ 17 ก็ภูมิใจ อยากให้เขาเพอร์ฟอร์มให้ดีที่สุดเราขอได้แค่นี้แหละ เพราะกีฬาว่ายน้ำมันก็หนัก ทุกกีฬาก็หนักอยู่แล้วแต่ว่ายน้ำเขาจะไปแข่งกับคนที่มีสถิติของโลกจากหลายประเทศ เราก็เป็นห่วงเขาแหละ ว่าจิตใจเขาจะเป็นยังไง แต่ก็พยายามซัปพอร์ตเขาให้เต็มที่ค่ะ
ตอนนี้น่าจะเริ่มเครียดแล้ว เพราะว่าซ้อม แล้วก็คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะอยู่ เขาเริ่มกังวลว่าจะเป็นยังไง เขาก็ตื่นเต้น จะเป็นอย่างนี้ก่อนหลายๆ รายการเวลาเขาลงแข่ง ส่วนแม่ก็ตื่นเต้น เพราะเป็นความฝันของคุณแม่ (หัวเราะ) เขาทำลายสถิติ แน่นอนเราภูมิใจ หลายครั้งเขาคิดว่าคนจะรู้จักเขาในฐานะเป็นลูกของลูกเกด เมทินี ตอนนี้เขาทำด้วยตัวเองแล้ว เกดพยายามบอกเขาว่าหนูต้องภูมิใจในตัวเองนะทุกอย่างที่หนูทำ หนูทำด้วยตัวเอง”
เป้าหมายไปให้ถึงโอลิมปิก
“เขาตั้งเป้าว่าวันนึงอยากไปโอลิมปิกแน่นอน แล้วก็ไปด้วยเพอร์ฟอร์มของเขาเลย ก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆ หวังว่าเขาจะไม่ทิ้งกีฬานี้ ต่อไปคนจับตามองเยอะกว่านี้ก็พยายามบอกเขาว่าต้องหาบาลานซ์ของนักกีฬาและเป็นคนของประชาชน พยายามบอกเขาว่าทุกคนรักหนู เชียร์หนูเพราะเห็นสกายมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้สกายโตแล้ว พอสกายทำสถิติได้แล้ว ติดทีมชาติแล้ว ทุกคนจะจับตามอง หนูพยายามทำให้ดีที่สุด เราก็บอกเขาได้แค่นี้แหละ”
เผย The Take Hormones Thailand คนอื่นเดือด แต่ตนทำตามเนื้องาน
“คนอื่นเขาเดือด ดิฉันทำตามเนื้องานค่ะ ไม่รู้นะคะ สิ่งที่ทุกคนเห็น ก็ต้องเข้าใจว่ารายการเรียลลิตี้ คนตัดต่อ คนคุมงาน เขาอยากให้ภาพออกมาแบบไหน เขาก็จะตัดต่อตามนั้น ฉะนั้นทุกคนต้องดูที่เนื้องาน อันล่าสุดเอ็มวี ดูสิของใครขายโปรดักส์ได้ดีชัดเจนและครีเอต แค่นั้น ในเนื้อรายการเขาจะด่าจะว่ากติกาอะไร ก็ตามรายการ แต่ผลงานบอกเลยว่าทีมเกดทำได้ดี
จะบอกว่าไม่ได้ล็อกค่ะ ถ้าล็อกผลงานต้องออกมาดีกว่านี้ แต่นี่ผลงานที่เราทำ ภายใน 20 นาที ทุกคนไม่เห็นหรอกว่าทำงานแล้วเครียดแค่ไหน ถ้าล็อก มะเดี่ยว ((อภิเชษฐ์ เอติรัตน์) งานเขาไม่ออกมาเละเทะขนาดนั้นหรอก ก็ตามเนื้องาน”
ส่วนที่บอกว่านาราไม่กล้ากับพี่เกด โอ้ย รอดูไปเรื่อยๆ ค่ะ ไอ้เกรงใจมันไม่มีหรอก เพราะนาราอยากทำอะไรเขาก็ทำ อย่างที่ทุกคนเห็น ถ้า ไม่งั้นคงไม่ออกมาโวยวายขนาดนั้นหรอก มันเป็นจังหวะเท่านั้นเอง จะบอกว่าเกดรู้สึกตลก เพราะทุกคนก็เคยทำรายการเรียลลิตี้มาแล้ว ยังไม่ชินอีกเหรอ กติกาก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา”
เผยกรณีคอมเมนต์ชาวเน็ตเห็นใจ “บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์” ลดเกรด เอาศักดิ์ศรีมาเหยียบย่ำ ถามงงอะไร ไล่ไปประเทศอื่น
“เกดจะบอกว่าที่เกดมารายการ Take Hormones เกดไม่ได้มองว่าเกดลดตัวเองมา ไม่ว่าเกดทำงานอะไรก็ตาม เกดให้ 150 เปอร์เซ็นต์เกดทุ่มเททุกอย่าง เวลาแข่งขัน เกดแข่งจริง ฉะนั้นใครจะคิดว่าลดตัวเองอันนั้นก็เรื่องของคุณแต่เกดรู้สึกว่าที่นาราอยากให้เกดมารายการ Take Hormones เพราะเขาต้องการกระแส และต้องการการถูกพูดถึง ต้องการความเป็นเกด แล้วไงล่ะ นาราต้องการบี น้ำทิพย์ไง อย่างที่บี น้ำทิพย์เป็น แล้วงงอะไร ไม่พอใจอะไร วงการนี้รู้จักทุกคน มีใครบ้างไม่รู้จัก มันเป็นวงแคบ จะเอาอะไร อยากเจอแบบรายการที่ไม่รู้จักใครเลยเหรอ ไปประเทศอื่นค่ะ
นาราหิวแสงจริง ทุกคนอยากเป็นไวรัล
“แน่นอน ถ้าไม่หิวแสงเขาจะทำรายการทำไม จะเอา บี น้ำทิพย์ มาทำไม จะเอาลูกเกดมาทำไม เอาพี่หมู - ป้าตือมาทำไม เราอยู่ในยุคที่ทุกคนอยากเป็นไวรัล แล้วไงคะ ก็โวยวายทุกสัปดาห์ว่ากติกาไม่แฟร์ แล้วก็หาว่านาราเอาใจเกด รีเซ็ตสมองใหม่ค่ะ รายการเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันมาเป็นหุ่นเชิดของนารา ก็โอเค เปลี่ยนมายด์เซ็ตแค่นั้นเอง”
จั๊กจั่นพบจิตแพทย์ แต่ตัวเองไปฮอลลิเดย์ ถ้ามองรายการเซ็ตเกินไป ไล่ไปดูรายการอื่น
“ฉันไม่ต้องพบจิตแพทย์ค่ะ ฉันไปฮอลลิเดย์ค่ะ บอกให้เลยว่าอะไรในโซเชียลมีเดีย เกดไม่อะไรมาก นี่คือรายการที่ทุกคนต้องการ นี่คือสิ่งที่เขาต้องการ ถ้าคุณตกลงมารายการแบบนี้ คุณก็ต้องเตรียมใจว่าจะเจอแบบนี้ ก็แค่นั้นเอง
ถ้าบอกว่ารายการเซ็ตมากเกินไป ก็ไปดูรายการอื่น ทุกรายการก็เซ็ตมาหมดแหละ ไอบอกตรงๆ ว่าไอเหนื่อย แต่เรารับมาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ เกดก็หวังว่ามันไม่ถูกล็อก แอบคิดไหม ก็แอบคิดแน่นอนว่าวันไฟนอล นาราล็อกเอาไว้หรือยัง เราก็ได้แต่หวังและภาวนาว่านางไม่ได้ล็อก ส่วนไอ้พวกที่บอกว่าตัดคนเก่งออก เป็นอะไร มันเป็นการแข่งขัน ฉันชนะฉันก็ตัดคนเก่งออกสิ เพราะฉันอยากให้เด็กฉันชนะ ถ้าเด็กฉันไม่เก่ง ฉันก็ตัดคนอื่นออก มันคือการแข่งขัน คุณมาดูอะไรกัน ทุกคนเซ็ตระบบการคิดใหม่ก่อน ถามว่าไฟนอลจะได้เจอซิสเตอร์ทุกคนไหม ก็ต้องเจอสิ อย่างที่จั๊กจั่นพูด เขาบอกว่าเขาจะมาไฟนอล เขาก็มามั้ง”
ยอมรับประสาทเสีย แต่ไม่เอากลับบ้าน ไม่คิดมาก ปล่อยมันไป
“ถ่ายแบบนี้ประสาทก็เสียอยู่ แต่สามารถกลับบ้านแล้วปล่อยมันไป ไม่ได้คิดมากหรอก เพราะเรารู้ว่ารายการมันเป็นแบบนี้ ตอนที่รู้ว่าจั๊กจั่นไม่อยู่แล้วก็โทร.ไป ถามว่าโอเคไหม เขาบอกไม่ค่อยโอเคก็เป็นกำลังใจให้ พวกเราก็งง ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆ เกิดอะไรขึ้น ไม่คิดว่าเป็นแบบนี้ เราก็ตกใจเหมือนกัน ก็บอกน้องว่าอย่าคิดมาก (นาราบอกจะมีซีซั่น 4?) ไหนบอกซีซั่น 3 สุดท้ายแล้วไง เห็นไหม นาราตอแหล”
เมินดรามาค่าตัวไม่เท่ากัน จนทำให้จั๊กจั่นน้อยใจ
“อันนี้ก็เรื่องของเขา อันนี้ก็ไม่รู้ แต่นาราบอกว่าแม่มารายการให้หนูหน่อย แม่เอาเท่าไหร่ ฉันบอกเท่านี้ ให้ ก็ไป ไม่ให้ ก็ไม่ไป นางให้ก็ไปไงคนอื่นจะได้เท่าไหร่ก็เรื่องของเขา ไม่เกี่ยวกับเกด เดี๋ยวซีซั่น 4 ไปคุยใหม่ แต่เอาซีซั่น 3 ให้จบก่อนเถอะ ฉันเหนื่อยมาก”
เชิ่ดใส่คนด่าลดเกรด โวคนดูทั้งประเทศ
“คนด่าเหรอ ฉันเห็นว่าคนดูกันทั้งประเทศ มีรายการไหนล่ะที่คนไม่ด่า เกดลดตัวเองตรงไหนเหรอ มันคืองานไหม ถูกต้องค่ะ (ไม่คิดเหมือน บี น้ำทิพย์?) อันนั้นเรื่องของน้องสาวค่ะ แล้วแต่ค่ะหลังฉากรักกันอยู่แล้วค่ะ นาราก็รักค่ะ รักทุกคน ยกเว้น มะเดี่ยวค่ะ รวยกว่าเลยไม่ชอบนาง อิจฉานาง”