“กุ๊บกิ๊บ” เปิดใจข่าวลือ “ดิว อริสรา” แต่งงาน ลั่นมีทั้งจริงและไม่จริง ให้เพื่อนพูดเอง ไม่ชอบตัดสินชีวิตใคร

“กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์” เผยถึงข่าวลือรักใหม่เพื่อนซี้ “ดิว อริสรา” ยอมรับมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริง แต่ไม่ใช่เรื่องที่ตนจะพูด ให้เพื่อนพร้อมพูดเอง ย้ำหน้าที่แค่ซัปพอร์ตอยู่ข้างๆ เสมอ ไม่ชอบเอาตัวเองไปอยู่ในดรามา หรือตัดสินชีวิตใคร พร้อมเปิดใจยังขี้เกียจเล่นละคร ขอบคุณผู้จัดติดต่อทุกปี
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ สำหรับข่าวลือเรื่องความรักและการแต่งงานของดาราสาว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ล่าสุดเพื่อนสนิทอย่าง “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ หลังควงสามี “บี้ ธรรศภาคย์ ชี”และลูกสาว น้องเป่าเปามาร่วมงาน เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล ยืนยันตนเองยินดีกับเพื่อนในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่ช่วงที่เพื่อนมีปัญหา ตนไม่เคยออกมาพูดอะไรเพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ตนควรพูด เมื่อทุกคนมีครอบครัว เรื่องของใครก็เป็นเรื่องของคนนั้น ตนมีหน้าที่แค่คอยซัปพอร์ตเพื่อนเท่านั้น อะไรที่เพื่อนตัดสินใจก็ว่าไปตามนั้น
“ก็ยินดีกับเพื่อนทุกอย่าง ตั้งแต่เพื่อนมีปัญหากิ๊บไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่กิ๊บควรจะพูด เวลาเราแต่งงาน มีครอบครัวแล้ว เรื่องครอบครัวใครของใครก็เป็นเรื่องของคนนั้น กิ๊บมีหน้าที่ซัปพอร์ตเพื่อนแค่นั้น อะไรที่เพื่อนตัดสินใจก็ตามนั้น ผิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้น ตอนนี้เขามีความสุข กิ๊บก็ไม่ต้องห่วง แค่นั้นเอง
(เขาบอกเป็นเพื่อนที่ไม่เคยทิ้ง?) เป็นเพื่อนกันมานานมากแล้ว ไม่รู้จะทิ้งกันไปเพราะอะไร เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรกับกิ๊บ คนเรามีช่วงจังหวะชีวิตตัวเอง คิดว่าเขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปบอกเขาว่าต้องทำอะไร โตแล้ว แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ทุกอย่างที่เขาทำ เขาต้องรู้ด้วยตัวเอง เพื่อนมีหน้าที่แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหันมาอยู่ตรงนี้ กิ๊บเป็นคนไม่ชอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ดรามาของใคร หรือตัดสินใคร มีหน้าที่แค่ใครมีปัญหา กิ๊บทำหน้าที่ซัปพอร์ต หิวก็แวะมา เครียดก็โทร.มา มีความสุขเราก็ยินดี กิ๊บไม่ค่อยถามไถ่นะเวลาเพื่อนมีความสุข แต่ถ้าเพื่อนมีความทุกข์ก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี้”
เผยที่มาจ้าง “ดิว อริสรา” ไลฟ์งาน เพราะอยากช่วยเพื่อนให้มีรายได้
“จริงๆ ไม่ใช่ วันนั้นดิวโทร.มา ว่าเขาจะมีไลฟ์นะ กิ๊บมีพรีเซ็นเตอร์หรือลูกค้าไหมที่จะแนะนำ กิ๊บบอกว่ากิ๊บมีพรีเซ็นเตอร์อยู่เดี๋ยวกิ๊บคุยให้ กิ๊บก็อยากช่วยเพื่อนเนอะให้เพื่อนมีรายได้ด้วย เราก็เลยโทร.บอกให้น้องผู้จัดการบอกแบรนด์ให้ไปซื้อ แล้วเราก็ได้เจอเขา ได้รู้ว่าเขาทำงานเหนื่อย ก็ไม่ได้นัดเจอกันนอกรอบ เพราะไม่มีเวลา เวลาเขามาเขาก็ทำงาน กิ๊บแค่ทำอะไรให้เขากิน ด้วยความเป็นกิ๊บ คำว่าห่วงใย คำว่ารักของกิ๊บจะผ่านการดูแล อาหารการกิน กิ๊บไม่ใช่คนพูดเยอะ โพสต์เยอะ ไม่ใช่สไตล์กิ๊บ เจอล่าสุดก็ไลฟ์ตอนนั้น แต่คุยกันตลอด แต่ไม่ได้เจอ เพราะเวลาไม่ตรงกัน”
รักใหม่และสารพัดข่าวลือเพื่อนรัก ไม่ใช่เรื่องที่ตนต้องออกมาพูดแทน
“ไม่ใช่เรื่องที่กิ๊บพูดได้ให้เขาพูดเองดีกว่า แต่แค่เขามีความสุขเราก็ดีใจ แต่มันก็มีเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง เยอะแยะ ไว้เวลาเขาพร้อม เขาพูดของเขาเองดีกว่าว่าเขาอยากให้ใครรู้เรื่องอะไร กิ๊บยินดีกับเพื่อนทุกคน อะไรที่เพื่อนเรียนรู้ อะไรที่มันเกิดขึ้น กิ๊บว่ามันมีเรื่องดีซ่อนอยู่ทั้งนั้น”
ปล่อยลูกอิสระ อยากเป็นอะไรก็เป็น สนับสนุนเต็มที่
บี้ : “ช่วงนี้เป่าเปามุ่งมั่นในการร้องและการเต้น ถ้าการแสดงต้องไปทางน้องเป่าเป้ย์”
กุ๊บกิ๊บ : “ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ เด็กเราก็ไม่รู้สุดท้ายเขาจะชอบอะไรตรงไหน แต่วันนี้เขาสนใจอะไรก็สนับสนุนเต็มที่ กิ๊บไม่ได้อยากให้เขาเป็นไอดอลหรือเป็นอะไร ให้เขาเป็นที่เขาอยากทำ แต่ต้องตั้งใจ เป่าเปาเขาอยากเป็นศิลปินมากกว่า ส่วนคนเล็กก็ยังดูไม่ออก 6 ขวบ แต่เขาก็ชอบร้อง ชอบเต้น แสดง กิ๊บปล่อยลูกชิลมากกว่า ไม่ได้รีบ”
ขอบคุณผู้จัดติดต่อเล่นละครทุกปี แต่ยังขี้เกียจ อยากทุ่มเวลาให้ลูก 100 เปอร์เซ็นต์
กุ๊บกิ๊บ : “น่าจะยัง (หัวเราะ)”
บี้ : “น่าจะไม่นะ เขาชอบอยู่กับลูก”
กุ๊บกิ๊บ : “มีอะไรทำเยอะ ตอนนี้งานแน่นทุกวันเลย กิจการของเราด้วยโรงเรียนสอนเต้นเอยอะไรเอย กิจการแบรนด์ของเราอะไรต่างๆ”
บี้ : “เขาชอบบริหารงานมากกว่า”
กุ๊บกิ๊บ : “จริงๆ มีคนติดต่อมาทุกปี ปีละหลายเรื่องเหมือนกัน แต่ก็ยัง ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดต่อมา”
บี้ : “ดูบทอยู่หรือเปล่า”
กุ๊บกิ๊บ : “จริงๆ ขี้เกียจเลย ตอนนี้อยากทุ่มเวลาให้ลูก 100 เปอร์เซ็นต์เพราะรู้สึกว่าช่วงเวลาเปา 10 ขวบ กับช่วงเวลาเป้ย์เริ่มโตเป็นสาว เราต้องให้เวลาเขาเต็มที่ ยังไม่ใจอ่อนเลย”