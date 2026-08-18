“ข้าวโพด-วิกกี้” เปิดใจคดี “นานา” ปลงแล้วเรื่องเงิน แล้วแต่บุญกรรม! ไม่อยากดูให้ช้ำ ตัดใจอันฟอลฯ

“ข้าวโพด-วิกกี้” ควงคู่เปิดใจ อัปเดตคดีความนานา “ไรบีนา” แม้อีกไกลกว่าจะขึ้นศาล แต่ขอเดินหน้ามูฟออนสร้างพลังบวก โฟกัสทำมาหากิน ปล่อยเรื่องเงินคืนแล้วแต่บุญกรรม
สองเพื่อนสนิท “ข้าวโพด สมิตินันทน์” และ “วิกกี้ สุนิสา เจทท์” ออกมาเปิดใจอัปเดตชีวิตและทิศทางคดีความ หลังผ่านพ้นช่วงเวลาหนักหน่วง กับ “นานา ไรบีนา” อดีตเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า โดยทั้งคู่ยืนยันเดินหน้าสร้างพลังบวก โฟกัสการทำมาหากิน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
โดยวิกกี้ เผยถึงสามี ชาย (ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ) ที่กำลังทุ่มเทให้กับการซ้อมละครเวที “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” อย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัว แต่ก็จัดฉลองกันภายในบ้าน พร้อมชื่นชมความตั้งใจของสามีที่ตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
วิกกี้ : “พี่ชายแทบไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเลย แต่ก็ฉลองกันที่บ้านค่ะ ยังไม่มีไปกินข้าวกับเพื่อนเลย พี่ชายซ้อมเรื่องนี้ทุกวัน และตั้งใจมากๆ ค่ะ เขาจริงจัง การซ้อมก็หนักอยู่นะคะ เหมือนทุกเรื่อง เรื่องนี้เขาบอกสนุกมาก เขาไม่ได้บอกอะไรกี้เลย อยากให้เซอร์ไพรส์เอง ตอนแรกจะพาลูกมา แต่พี่ชายบอกว่ามีเนื้อหาบางอันที่ไม่อยากให้เขาดู เลยยังไม่ได้พามา แต่ลูกอยากมามาก”
ข้าวโพด : “ส่วนเรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วร้องไห้ ตลอดเวลา ถ้าพูดถึงลูกเมียจะน้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลา ไม่ได้เลย เซนซิทีฟมาก”
วิกกี้ : “เขาซ้อมหนักแล้วคิดถึงลูกค่ะ แต่ก็พาน้องมาดูคุณพ่อซ้อมรอบนึง”
ปีนี้ชีวิตดี๊ดี อีกยาวไกลกว่าจะขึ้นศาลสืบพยานครั้งแรก
ข้าวโพด : “ดีค่ะ แต่มาดูละครเวทีเรารู้เลยว่าจะสร้างความสุนทรีให้กับตัวเอง เพราะปีที่ผ่านมามันก็หนัก เราก็จะหาความสุขใส่ตัวมากขึ้น ปี 2026 นี้ก็จะเห็นรูปข้าวโพดไปเที่ยวเยอะมาก กว่าจะผ่านไปผ่านมาก็เป็นปี หลายปี ถ้าเราจะจมที่เดิมๆ ก็ไม่มีความสุข เอาความสุขเป็นที่ตั้งค่ะ กำลังใจได้เยอะมาก มันให้กำลังใจวนเวียน พาไปดื่ม เต้น เที่ยว แดนซ์ ออกกำลังกาย กี้ชวนแต่ไม่ไป เราทำสิ่งดีๆ สนุกๆ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปี 2026 ถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะ อีกทีก็น่าจะมิถุนาฯ ปีหน้าค่ะ อีกยาวไกลกว่าจะขึ้นศาล สืบพยานครั้งแรก ทิศทางเราก็ต้องมั่นใจแฮปปี้ เอาความโพสิทีฟของเขามา ทิศทางก็น่าจะดีค่ะ
รู้สึกอบอุ่นเพราะเพื่อนไปเยอะ วันนั้นเห็นแต่เจนสุดา ปานโต แต่จริงๆ แล้วเพื่อนไปเกือบ 10 คน จริงๆ แล้ววันนั้นเรามีกันและกันก็อบอุ่น รู้สึกดีอยู่แล้วค่ะ ก็เจอหน้ากันครั้งแรก เขาไม่มีท่าทีอะไรเลย เขาก้มหน้าก้มตา เจนเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนอะ เขาก็มีการจ้องหน้าพวกเราอยู่หลายวินาที ก็ไม่เป็นไร ทุกคนมีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองได้ ส่วนเรื่องไกล่เกลี่ย ไม่มีไกล่เกลี่ยนอกรอบค่ะ ถ้ากลุ่มเพื่อนเราไม่มี แต่คนอื่นๆ เราไม่ทราบจริงๆ ถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่เพื่อนเราจะไม่ทราบเรื่องนี้ ทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะ”
โอดมิ.ย. ปีหน้าคดีจะจบหรือเปล่ายังไม่รู้ อันฟอลโลว์ไปแล้ว ไม่อยากรับรู้ ได้เงินคืนแล้วแต่บุญแต่กรรม
ข้าวโพด : “มิ.ย.ปีหน้าจะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ (ตามติดชีวิตคู่กรณี?) บอกตามตรงเชื่อไหมว่า ก.ย.ปีที่แล้วก็ไม่ได้ฟอลโลว์เขา จะเห็นถ้าคนส่งอะไรมาให้ดู เราไม่ได้ติดตามเอง ไม่อยากดู ดูแล้วช้ำใจ อันฟอลโลว์ไปหมดแล้ว คาดหวังไหม ทุกคนคาดหวัง แต่จะได้ไหมอีกเรื่อง ก็ 50-50 ให้เป็นไปตามยถากรรม แต่บุญแต่กรรม แล้วก็ความยุติธรรมดีกว่า ปลงหนักค่ะ ปลงแล้ว รู้สึกว่าทำมาหากินใหม่ง่ายกว่า เรามาขายของใหม่ง่ายกว่าค่ะ เดินทางทำมาหากิน หาใหม่ โพสิทีฟ ท่องเที่ยวอยู่กับเพื่อนดีกว่า
เชื่อไหม วันสืบพยานเราส่งทนายได้ แต่เราอยากไปเอง เราเป็นคนจริงจัง ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรา ถึงเกี่ยวกับเพื่อนเราก็ไป เราจะเป็นปึกแผ่นเดียวกันค่ะ”