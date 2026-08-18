“เจนิส” แชร์อุทาหรณ์แข่ง HYROX เอาคอนเทนต์ แลกด้วยร่างพัง กายภาพซ่อมร่างเจ็บแบบจิตหลุดเหมือนร่างจะแหลก

ทำแฟนๆ และคนที่รู้จักเซอร์ไพรส์ เมื่อเห็น “เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ” ลงแข่ง hyrox เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจบการแข่งขัน เจนิสได้โพสต์คลิปแชร์อุทาหรณ์ผ่านติ๊กต๊อกส่วนตัวที่ร้องกรี๊ด เจ็บปวดทรมานจากการทำกายภาพบำบัดพร้อมแคปชั่นว่า …
“ใครที่ร่างกายไม่พร้อมหรือวอร์มไม่ดี มันบาดเจ็บได้เลยแก ดูสภาพชั้น 555555 จบที่คลินิกกายภาพ”
และในคลิป เจนิส ได้เล่าว่า…
“เป็นอุทาหรณ์สอนใจของ hyrox สาเหตุมาจากการยืดไม่ดี คนอื่นเขาซ้อม hyrox กัน 2-3 เดือน ส่วนเรา…ก็เลยต้องมาคลินิกกายภาพ มันเจ็บแบบจิตหลุด มันเหมือนร่างจะแหลก มันเจ็บปวด ทรมานมาก พอมาทำกายภาพที่ร้องๆ คือรู้สึกเหมือนร่างกายทุกส่วนจะฉีกออกจากกัน”
ทำชาวเน็ตคอมเมนต์มากมาย อยากรู้อะไรดลใจให้ เจนิส ไปลง hyrox ขาดคนออกกำลังกายแบบมืออาชีพยังบาดเจ็บกันเยอะ แล้วเจนนิสไม่ใช่คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นปกติอยู่แล้ว ร่างกายจะรับไหวได้ไง ไม่มีใครเตือนบ้างเหรอ , คนนี้เป็นดาราที่วัยรุ่นตาม ทำคลิปนี้ก็ดีเหมือนกัน ว่าคนดื่ม คนที่ไม่ได้เตรียมพร้อม ห้ามเข้า hyrox ตอนนี้เห็นนักกีฬาหรือคนซ้อมคุณภาพก็เยอะ และก็เจอคนทำคอนเทนต์เยอะ คลิปนี้ดี จะได้รู้ว่าร่างไม่พร้อมอย่าเข้า hyrox , ร่างกายไม่เคยใช้งานหนัก ไปเจองานแบบนี้ รอดมาได้ก้อเก่งแล้วครับ
เธอเหมาะกับการนอนและกิน เธออย่าทำอะไรแบบนี้ ร่างกายมันปฏิเสธ , มันไม่ใช่ทางของเรา ไอ้เพื่อนรักกับไปยกแก้วแล้วเต้นล้มขาเขียว อันนั้นและคือทางของเรา”
การแข่ง hyrox ครั้งนี้ เจนิส ได้ลั่นวาจาไว้ตั้งแต่แข่งเสร็จว่า ครั้งแรกและครั้งเดียว โดยให้เหตุผลว่าการลงแข่งครั้งนี้เป็นอีกเรื่องที่ท้าทายชีวิตสุดๆ และอยากจะเข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และบรรยากาศมาทำคอนเทนต์