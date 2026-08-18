“น้ำหวาน” เปิดใจสุดเศร้า สูญเสียลูกคนแรก หลังตั้งครรภ์ได้เพียง 9 สัปดาห์ เผยช่วงเวลามีความสุขก่อนต้องยุติการตั้งครรภ์

ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างร่วมส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เมื่อนักแสดงสาว “น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พวงทอง” ได้ออกมาโพสต์ข้อความถ่ายทอดเรื่องราวสุดสะเทือนใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ครั้งแรก ซึ่งถือเป็นของขวัญวันเกิดส่งท้ายเลข 3 ที่มีความสุขที่สุด แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม
น้ำหวาน เผยว่า น้องมาเองตามธรรมชาติอย่างไม่ทันตั้งตัว ในตอนแรกคิดว่าตนเองแค่น้ำหนักขึ้นเพราะกำลังตั้งใจเพิ่มน้ำหนักอยู่ แต่เมื่อไปพบคุณหมอตรวจจนคอนเฟิร์มว่าตั้งครรภ์จริงตอนอายุครรภ์เกือบ 6 สัปดาห์ ทว่าเรื่องราวสุดเศร้าเกิดขึ้นในการนัดตรวจอัลตร้าซาวด์ครั้งล่าสุดตอนอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ กลับไม่มีสัญญาณเสียงหัวใจของลูกน้อยในท้อง จนกระทั่งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเพื่อยุติการตั้งครรภ์ลง
“ปีนี้ได้รับของขวัญวันเกิดส่งท้ายเลข 3 ที่มีความสุขที่สุดเลย ถึงแม้จะได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาแค่นิดเดียว แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแบบมากๆ เลย ขอลงเก็บความทรงจำความสุขนี้ไว้หน่อยนะ
หนูมาเองแบบธรรมชาติค่ะ ที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เลย มาแบบงงมาก คิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นเพราะตั้งใจจะเพิ่มน้ำหนักอยู่แล้ว ที่ไหนได้ มีจิ๋วมาซ่อนอยู่ในท้องตั้งนาน เจอกันครั้งแรกก็ 5 วีกกว่าๆเกือบจะ 6 วีกแล้ว จิ๋วขนาด 2 มิลฯ พ่อกับแม่ทั้งงงและตื่นเต้นมาก ดีใจมาก รีบไปตรวจกับคุณหมอในวันนั้นให้ชัวร์เลย
พอคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วว่าท้องจริง ไม่ใช่ท้องลม ก็ยิ่งดีใจขึ้นไปอีก คุณพ่อเขาประคบประหงมอย่างดีเลย แทบจะไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้น และก็ไปพบคุณหมอตามนัดทุกครั้ง ในแต่ละครั้งก็เจออะไรที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากที่เจอถุงการตั้งครรภ์ ถุงไข่แดง
ต่อมาก็ได้เห็นหัวใจหนูกระพริบ ได้ยินเสียงหัวใจหนูเต้น ขนาดไซส์หนูก็โตขึ้นทีละนิด มันดีใจไปหมด ได้แต่มองหน้ากันแล้วแบบเรื่องจริงหรอเนี่ย ถ่ายคลิปไปก็ยิ้มไป แล้วก็คอยหาข้อมูลเตรียมความพร้อมต่างๆ ไว้มากมายสำหรับรอจิ๋ว โดยเฉพาะคุณพ่อมือใหม่ เรียกได้ว่าเห่อสุดๆ เป็นช่วงเวลาที่เราสองคนมีความสุขมากจริงๆ
จนวันนัดครั้งสุดท้าย 9 วีก ทุกอย่างในห้องอัลตราซาวน์เงียบไปหมด ไม่ได้ยินเสียงอะไรในท้องเลย มีแค่เสียงคุณหมอพูดเท่านั้น แล้วเราก็กลับบ้านกันด้วยความเงียบ หลังจากนั้นก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอบอก จนยุติการตั้งครรภ์สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย
เราทั้งคู่ก็เลยยังไม่มีโอกาสได้บอกข่าวดีกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่รักเลย จากที่ตั้งใจว่าจะจัดวันเกิดแล้วบอกทุกคนวันนี้ เพราะครบ 3 เดือนกว่าพอดี แต่ก็ไม่มีโอกาสนั้นแล้ว มาเข้าใจจริงๆ ก็ตอนท้องเอง ว่าทำไมถึงต้องรอให้ครบ 3 เดือนแล้วค่อยบอก เพราะอายุครรภ์น้อยๆ มีปัจจัยที่ไม่ได้ไปต่อหลายอย่างมาก ขนาดได้ยินเสียงหัวใจแล้ว ทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลย ก็ยังเกิดขึ้นได้
ตอนนี้ก็ค่อยๆ ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจกันต่อไป ขอโทษเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่ไม่ได้ไปเจอ ไม่ได้รับสายหรือตอบแชตในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะ ในส่วนรายละเอียดต่างๆ ไว้หวานจะมาเล่าให้ฟังอีกที ผลตรวจเลือดเพิ่งออกครบเมื่อวานเลยค่ะ
พ่อกับแม่ดีใจและมีความสุขมากที่สุดเลยนะ ที่ได้ใช้เวลาอยู่กับหนูด้วยกันในช่วงเวลานึง
รักหนูมากนะ
12 /06 - 19/ 07 2569 🕊️🧸🎀♥️”