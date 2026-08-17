“ผู้กองแคท” ลุยเวทีนางงาม คว้าสิทธิ์จัดประกวดนางสาวไทย

กรุงเทพมหานคร, 17 สิงหาคม 2569: สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามมอบสิทธิ์ การจัดประกวด “นางสาวไทย” ประจำปี 2570–2572 ให้แก่ บริษัท แคท ยูนีค จำกัด ณ ห้องอัศวพาหุ ชั้น 2 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์พิธีลงนามจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ โดยมี พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ “ผู้กองแคท” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคท ยูนีค จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายไชยวุฒิ์ พึ่งทอง ประธานคณะทำงานกองประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2570–2572 และ คุณอรสา วงศาโรจน์ ผู้แทนสักขีพยานฝ่ายบริษัท แคท ยูนีค จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทีมงาน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในวาระสำคัญครั้งนี้ โดยมี คุณเป็ป–พีรภูมิ ปราบอริพ่าย รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน
พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า “สมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท แคท ยูนีค จำกัด อย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน ตลอดจนความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของเวทีนางสาวไทยโดยเฉพาะประสบการณ์ของ “ผู้กองแคท” ซึ่งเคยสัมผัสเวทีแห่งนี้ทั้งในฐานะผู้เข้าประกวดและผู้จัดการกองประกวด จึงมีความเข้าใจทั้งความฝันของผู้เข้าประกวดและความรับผิดชอบของการทำงานเบื้องหลังเป็นอย่างดี สมาคมฯ เชื่อมั่นว่า ความผูกพันและความตั้งใจจริงของผู้กองแคท ประกอบกับศักยภาพของบริษัท แคท ยูนีค จำกัด จะช่วยสืบสานรากฐาน เกียรติภูมิ และอัตลักษณ์อันงดงามของเวทีนางสาวไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเวทีให้สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัย และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สง่างาม และสมศักดิ์ศรี”
ด้าน ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ “ผู้กองแคท” กล่าวว่า “แคทขอขอบพระคุณสมาคมฯ เป็นอย่างสูงสำหรับความไว้วางใจในครั้งนี้ แคทรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง พร้อมตระหนักดีว่าสิทธิ์ที่ได้รับมานั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบครั้งสำคัญ แคทจะตั้งใจเรียนรู้ รับฟัง และทุ่มเททำหน้าที่อย่างดีที่สุด ด้วยความเคารพต่อประวัติศาสตร์และคุณค่าของเวทีนางสาวไทยจากประสบการณ์ที่แคทเคยก้าวขึ้นสู่เวทีนางสาวไทยในฐานะผู้เข้าประกวด ทำให้เข้าใจดีว่าทุกความตั้งใจและทุกย่างก้าวของผู้เข้าประกวดมีความหมายเพียงใด แคทจึงตั้งใจให้ผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาบนเวทีแห่งนี้ได้รับการมองเห็น ได้รับการดูแลด้วยความเข้าใจ ให้เกียรติ และเป็นธรรม พร้อมมีพื้นที่ในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ แคทจะนำประสบการณ์ที่มีมาทำหน้าที่ด้วยความอ่อนน้อม ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า รวมถึงโอกาสที่สามารถนำไปต่อยอดบนเส้นทางชีวิตในอนาคต
แคทขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนนางสาวไทยและแฟนนางงามทั่วประเทศ และอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันเฟ้นหาตัวแทนผู้หญิงไทย ผู้ที่จะเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ พร้อมถ่ายทอด Soft Power ไทย ทั้งด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพและคุณค่าของประเทศไทย บริษัท แคท ยูนีค จำกัด พร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์จัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2570–2572 โดยมุ่งมั่นรักษาคุณค่าและเกียรติภูมิของเวที ควบคู่กับการสร้างพื้นที่แห่งโอกาส เพื่อให้นางสาวไทยยังคงเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจของผู้หญิงไทยและคนไทยทั้งประเทศ” ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา กล่าวทิ้งท้าย