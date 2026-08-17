GRAMMY ครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 132% แตะ 236 ล้านบาท รับเทรนด์คอนเสิร์ตและเพลงดิจิทัล เคาะปันผลระหว่างกาล 0.05 บาท

GRAMMY โชว์งบครึ่งปีแรก 2569 รายได้รวม 2,987 ล้านบาท รับเทรนด์การดูคอนเสิร์ตและเพลงดิจิทัล ดันกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น 236 ล้านบาท เติบโต 132%YoY พร้อมเคาะปันผลระหว่างกาล 0.05 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 11 กันยายน 2569
นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ผู้นำธุรกิจบันเทิงครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย เผยผลประกอบการครึ่งแรกปี 2569 มีรายได้รวม 2,987.1 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารกลุ่มธุรกิจในเครือให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยรายได้จากการดำเนินงานเติบโตจากรายได้ธุรกิจเพลงเป็นหลัก เพิ่มขึ้น 12.5%YoY จากกระแสความนิยมของการชมคอนเสิร์ตยังคงเพิ่มสูงขึ้น จนทำให้หลายคอนเสิร์ตที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายบัตรเข้าชมได้หมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดจำหน่ายจนต้องมีการเพิ่มรอบการแสดง รวมถึงเทรนด์การบริโภคเพลงผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการเติบโตของรายได้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
นอกเหนือจากการเติบโตในธุรกิจหลักแล้ว ยังมีส่วนแบ่งกำไรจาก The ONE Enterprise 33.8 ล้านบาท เติบโตขึ้น 188.0%YoY ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจ Idol Marketing ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการจัดคอนเสิร์ต/อีเว้นท์ และการขายสินค้าแฟนคลับ
สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 GRAMMY มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 235.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.2%YoY โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ ร่วมกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 8,070.9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4,589.6 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ในระดับต่ำที่ 0.06 เท่า (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) และมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 826.2 ล้านบาท สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง
นอกจากนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 - 30 มิถุนายน 2569) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 11 กันยายน 2569
“ผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 ปี 2569 สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการธุรกิจของ GRAMMY ภายใต้กลยุทธ์การมุ่งเน้นธุรกิจที่มีศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทเดินหน้าปรับพอร์ตธุรกิจให้มีความเหมาะสม ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งธุรกิจเพลง คอนเทนต์ สื่อ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของผลประกอบการในระยะยาว” นางสาวบุษบากล่าว
นางสาวบุษบากล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ยังคงมีทิศทางที่เป็นบวก จากการเดินหน้ากลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากคอนเทนต์และทรัพย์สินทางปัญญา การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างรายได้ใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของ GRAMMY ในปี 2569 จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีสัญญาณที่ดีจากผลประกอบการในไตรมาส 2 และงวดครึ่งปีแรกของปี 2569