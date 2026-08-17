“FAMILY FOREVER In Concert” คอนเสิร์ตการกุศลยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี พบศิลปินระดับตำนานคับคั่ง พร้อมบรรเลงบทเพลงแห่งความทรงจำให้ร่วมร้องกันกระหึ่มฮอลล์

แฟนเพลงยุค 80-90 เตรียมตัวพบกับปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญที่สุดแห่งปี เมื่อเหล่าศิลปินคุณภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมใจและรวมตัวบนเวทีเดียวกัน ใน “FAMILY FOREVER In Concert” คอนเสิร์ตการกุศลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “คอนเสิร์ตที่เกิดจากครอบครัวมอบให้ทุกคนด้วย ‘ความรัก’ พร้อมหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธา” พร้อมขนนำบทเพลงฮิตในอดีตที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลง กลับมาร้องร่วมกันแบบสด ๆ ให้กระหึ่มฮอลล์อีกครั้ง
งานนี้บอกเลยว่าคนรักเสียงเพลงและแฟนเพลงตัวจริงพลาดไม่ได้เป็นอันขาด เพราะครั้งนี้เป็นการรวบรวมทัพศิลปินระดับตำนานและนักร้องเสียงทรงพลังตั้งแต่ยุค 80-90 หลายสไตล์บนเวทีเดียว นำทีมโดย ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, แต๋ม ชรัส เฟื่องอารมย์,ภูสมิง หน่อสวรรค์, ป้อม ออโต้บาห์น, แอ๊ด คาราบาว, สินเจริญ, ปิง ฟรุตตี้, ปุ๊ อัญชลี, ตุ๊ก วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, อุ้ย รวิวรรณ จินดา, เบิร์ด กะ ฮาร์ท, เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล, มัม ลาโคนิค, ตั้ม สมประสงค์, Koh Mr.Saxman, ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน และ จี๊บ วสุ แสงสิงแก้ว พร้อมเพิ่มความสดใหม่ด้วยเสียงร้องคุณภาพจาก T Jetset'er รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่จากเวทีประกวดระดับประเทศอย่าง แพรว (The Golden Song), นุ อนุกูล (เพลงเอก) และ หมิว ชนิตา แดงสำราญ (The Golden Song) ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและการ “แจม” ของศิลปิน พร้อม “โชว์พิเศษ” ที่ถือว่าเป็นเซอรไพรซ์แบบที่แฟนๆ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน บอกได้คำเดียวว่า บอกได้เลยว่าคอนเสิร์ต “FAMILY FOREVER In Concert” ครั้งนี้เต็มอิ่มครบรสทั้งบทเพลงและบรรยากาศสุดประทับใจอย่างแน่นอน โดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้มอบให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความทรงจำ ใน “FAMILY FOREVER In Concert” คอนเสิร์ตการกุศลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เปิดจับจองที่นั่งแล้ววันนี้ บัตรราคา 8,000 / 5,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 และ 1,000 บาท ซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon (หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, Line: @mufoundation หรือโทร 02-8496111 และ 082-5265501
(หมายเหตุ: บัตรชมคอนเสิร์ตทุกราคาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่กรมสรรพากรกำหนด)