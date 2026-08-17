“หม่ำ จ๊กมก” ยอมรับติดเหล้าเลิกไม่ได้ มันจะลงแดง คลั่งรักเมียหนัก ลั่นไม่หนุนหย่าร้าง จวกชายชั่วอย่าเกิด!

“หม่ำ จ๊กมก” ใจแป้วคนรู้จักรอบตัวป่วยพร้อมๆ กัน รับอ่อนไหวน้ำตาร่วงทุกครั้งที่ต้องไปงานศพคนกันเอง ส่วนตนนั้นพยายามดูแลสุขภาพและทำใจกับร่างกายที่สูงวัย ยอมรับไม่สามารถเลิกเหล้าได้ มันจะลงแดง จึงเลือกวิธีกินให้น้อยลง เล่าชีวิตรักในวัยเกษียณคลั่งรักเมีย ลั่นมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่ารัก ทั้งชีวิตและลมหายใจอยู่ที่เมียคนเดียว
ไปเยี่ยมน้องรัก “สุนารี ราชสีมา” เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดลำไส้ แต่ไปแล้วไม่ได้เจอกันจน “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา เก็บเอาไปฝันว่าสุนารีมาหา ตนจึงถามไปว่า “มึงไปแล้วเหรอ” ยอมรับว่าใจแป้วไม่อยากเห็นใครเข้าโรงพยาบาล นอกจากสุนารีต้องเข้าผ่าตัดแล้ว “จตุรงค์ ม๊กจ๊ก” ก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดลำไส้ด้วยเหมือนกัน
“เมื่อคืนฝันอยู่ครับ ฝันว่าเขามาหา บอกว่าขอบคุณพี่หม่ำ ผมก็ถามในฝันว่า มึงไปแล้วเหรอ คือวันแรกที่เขาเข้าโรงพยาบาลผมไปหา เสียงเขายังสดใสอยู่เลย ในฝันเขาก็ขอบคุณที่มาเยี่ยม เห็นรูปร่างเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละ สุนารี ที่ผมพูดนี่ไม่ได้ว่าเขาไปแล้วนะ ไม่ใช่แบบนั้น คือเขามาขอบคุณ หรืออาจจะเป็นเพราะเราเป็นห่วงเรื่องที่เขาจะตัดลำไส้หรือเปล่า แล้วช่วงนี้รงค์ (จตุรงค์ ม๊กจ๊ก) ก็เข้าโรงพยาบาลด้วยไง เพราะถ่ายหนังเรื่อง เสือหอน มังกรหาว เสร็จพร้อมกันเลย ทั้งจตุรงค์กับสุ ลำไส้มีปัญหาเหมือนกัน
กับสุโทร. 2 ครั้ง แต่เรื่องฝันยังไม่ได้เล่าเลย วันแรกที่โทร.ไปเสียงเขายังแจ๋วอยู่เลย ไม่น่าเป็นอะไรมาก พออีกวันไปเยี่ยม เขากำลังเข้าห้องเช็กส่องกล้องพอดีเลยไม่ได้เจอกัน นั่งรออยู่ชั่วโมงหนึ่งก็เลยบอกทีมงานว่าไปก่อนนะเพราะมีงาน แล้วเขาก็โทร.กลับมาขอบคุณ ที่คุยเสียงเขาก็ยังแจ๋วๆ เป็นปกติ หยอกมีมุกกันได้แบบนี้ก็แสดงว่าไม่น่าเป็นห่วง ถามว่าเขามีความกังวลอะไรไหม ดูจากคำพูดแล้วไม่น่ากังวลเรื่องอะไร เหมือนจตุรงค์ที่โทร.หาก็ไม่น่าเป็นห่วง”
ส่วนตัวใจแป้วไม่อยากเห็นใครเข้าโรงพยาบาล เป็นคนน้ำตาร่วงง่าย
“คือใจแป้วนะ ด้วยอายุพวกเราที่เยอะกันแล้ว ไม่อยากเห็นใครเข้าโรงพยาบาล ผมไม่ชอบไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว บางทีคนอายุเยอะๆ ตอนรับยาแล้วคนจ่ายยาบอก โอกาสหน้ามาใหม่นะคะ เรายังคิดเลยว่าเราจะได้ตื่นหรือเปล่า พอได้ข่าวคนใกล้ชิดเข้าโรงพยาบาลมันจะหวิวๆ ไปหมด คนสนิทกันเคยเล่นกัน ผมเป็นคนน้ำตาร่วงง่ายนะ ถ้างานศพตอนอ่านประวัติพี่จะก้มหน้าเลย ไม่อยากมองหน้าญาติเขาน้ำตามันจะไหลตาม ยิ่งคนใกล้ชิดยิ่งคิดเยอะ”
ทำใจกับสุขภาพในวัยสูงอายุที่ไม่ได้ดั่งใจเหมือนเดิม ส่วนตัวเป็นดีซ่านที่ต้องคอยดูแลสุขภาพตัวเองให้ควบคุมอาการไม่ให้โรคลุกลามเป็นหนัก
“ต้องทำใจและดูแลสุขภาพครับ วิตามินอะไรดีก็กินไป ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตื่นมาอย่าเพิ่งรีบลุก เดี๋ยววูบ คนอายุ 60 ต้องสโลว์ๆ ก่อน อย่าลุกพรวดเดียวนะ เดี๋ยวหงายเซเลย เข้าห้องน้ำก็เหมือนกัน ไม่ควรล็อกประตูนะ วัย 50-60 อย่างผม ถ้าเป็นอะไรไปคนจะได้ยินเสียง ผมไม่ล็อกเปิดประตูไว้เลย เผื่อเมียได้ยินเสียงตอนเราร่วง
ตัวผมมีเชื้อไวรัสบีอยู่แล้ว เป็นดีซ่าน มันพร้อมที่จะเป็นระยะที่ 1-2-3 ได้ตลอด ต้องรักษาตัวเอง ไม่ใช่แค่คนกินเหล้ากินเบียร์จะเป็นตับนะ คนนอนน้อยก็เป็นตับ นักร้องลูกทุ่งหลายคนไม่กินเหล้าแต่เป็นตับเพราะนอนน้อย ยิ่งนอนน้อยไวรัสยิ่งทำงาน ผมได้เชื้อมาจากแม่ด้วย”
ยอมรับชีวิตเลิกเหล้าไม่ได้เพราะมันลงแดง เลือกกินน้อยลงแทน
“เลิกไม่ได้หรอกครับ มันจะลงแดง เหมือนคนสูบบุหรี่ แต่มันลดลงได้ เอาแค่พอดีๆ ทุกวันนี้ไม่กล้าไปหาหมอครับ กลัวหมอด่า แต่เราลดของเราเองอยู่แล้ว จากเคยดื่มถึงสี่ทุ่ม เดี๋ยวนี้สามทุ่มครึ่งผมก็ขึ้นบ้านแล้ว นอนดูหนัง
หลานสองคนบอกหนักเลย ตาๆ กินอีกแล้วนะ เราก็อดไม่ได้ แต่มันเป็นเวลาของมัน เอาจริงๆ ผมหยุดได้นะ แต่ถ้าคนมากินล่อหน้าล่อตามันจะเปรี้ยวปาก ผมเป็นโรคจิตอย่างหนึ่ง ถ้าเห็นใครกระดกเหล้าขาว ท้องมันจะปั่นป่วน น้ำย่อยทำงานทันที ต้องรีบเปิดจิบตามเขานิดหนึ่ง
ภรรยาก็กินด้วยกันนี่แหละครับ จริงๆ กินได้แต่ต้องดูเวลาและดูสุขภาพด้วย ไม่ใช่กินจนไม่ไหว 2 ชั่วโมงกำลังดี แต่ไม่กินก็ไม่ถึงขั้นลงแดงหรอก แค่อย่าให้เห็นคนอื่นกิน ในบรรดา เมีย ลูก หลาน อิทธิพลสุดน่าจะเป็นหลานครับ เมียไม่มีอิทธิพลกับผมหรอก มีแต่อิทธิพลแห่งความรัก”
ความผูกพันกับเมียยิ่งใหญ่กว่าคำว่ารัก
“จะมีอะไรผู้ชายอย่างผม หาได้มามันก็เก็บไว้หมด มึงก็ซื้อกระเป๋าเราชอบพระองค์นึงมันก็ด่า 3 วัน 7 วันแล้ว อยากไปต่างประเทศ เขาจะแจ้งไปเดินร้านกระเป๋า (ทำท่าให้ดู) ใบหนึ่งก็เลือกที่สุดๆ แล้วในนั้น บางทีก็น่าถีบนะแอร์ร้อนๆ ไม่เปิดให้เรา เขา เปิดตู้ออกให้แอร์เข้าไปโดนกระเป๋า กลัวหนังเขากรอบ มึงไม่กลัวหนังกูกรอบเหรอ มันจะบอกว่าเป็นความรักก็ไม่ได้นะมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่ารัก ไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป็นว่ากาแล็กซี่ทั้งหมด คือของเธอแล้วกัน ไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป็นว่ากาแล็กซี่ทั้งหมดเป็นของเธอแล้วกัน ผมก็บอกว่ามองตาก็รู้แล้ว ทั้งชีวิตและลมหายใจก็อยู่ที่มึงตลอดอยู่แล้ว
วันแม่ที่ผ่านมาอวยพรกัน วันนั้นถ่ายงานอยู่ ลืมซื้อดอกไม้ ลูกสาวซื้อมาผมก็เอาของเอ็ม (บุษราคัม วงษ์คำเหลา) มาให้นั่นแหละ อวยพรให้เขาอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่รักของใจ อยู่กับลูกกับหลานนานๆ ส่วนเขาก็ชอบบ่นหยุมหยิม ผมก็บอกเขาว่าให้ยอมให้เป็น เย็นให้ลง ปลงให้ได้”
คลั่งรักเมียมาก สงสารเมียเป็นคนขี้น้อยใจ
“ก็น่าจะนะ ผมสงสารเขา บางทีเขาน้อยใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเอง เครียดเรื่องคนอื่นแล้วมาโยงถึงเรา เช่น เห็นคนแก่เดินมากับเด็กอายุน้อยๆ กอดคอกันมา เขาก็หันมาว่าเรา นี่นิสัยผู้ชาย... ผมก็งงว่าเกี่ยวอะไรกับกู บางทีก็น่าโมโหเหมือนกัน
(คิดว่าเรื่องเชียงรายจะเป็นมีมติดตัวไปตลอดชีวิตไหม?) ตลอดอยู่แล้ว เพราะไอ้สองตัวนั้นแหละ (เท่ง-โหน่ง) เรื่องมันจบไป 30 ปีแล้ว แต่เมียผมก็ยังจำถึงทุกวันนี้ ตื่นมายังจำได้ เรื่องนี้ห้ามพูดขึ้นมาเลย เขาจะโกรธมาก (ถ้าเชียงรายติดต่อให้เป็นพรีเซ็นเตอร์จังหวัด?) ถ้าติดต่อมาก็นรกเลยครับ เคยไปมาแล้วคนเยอะมาก มด (ภรรยา) เขางอนตั้งแต่ตอนจัดกระเป๋าจะขึ้นเครื่องแล้ว”
หลงเสน่ห์เมียกับมุกคลาสสิกทำผ้าเช็ดตัวหล่นหน้ากระจก
“หลายเรื่องครับ เรื่องคลาสสิกก็มี บางทีอาบน้ำเสร็จมาแต่งตัวหน้ากระจก ผ้าขนหนูหลุดต่อหน้าแล้วบอก อุ้ย ขอโทษ มุกนี้เล่นมาตั้งแต่สาวๆ ยันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ ผมก็เดินตามต้อยๆ เลย แฮปปี้มาก แต่อย่างที่บอกผมไม่สนับสนุนเรื่องการหย่าร้างนะ โดยเฉพาะพวกผู้ชายชั่วๆ ที่ไม่รับผิดชอบ มึงอย่าเกิดมาเลย อยากให้คิดถึงวันวาน ถอยคนละก้าว อย่าเอาความถูกต้องมาเถียงกัน เพราะถ้าเถียงกันก็ไม่จบ”