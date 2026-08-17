ก้าวใหม่ของวงการแฟชั่นและบิวตี้ เปิดตัว “C PROJECT” เดสทิเนชั่นที่รวบรวมแบรนด์ไทยชั้นนำมากกว่า 50 แบรนด์ ที่ผ่านการคัดสรรจาก Curator ชื่อดัง สู่คอมมูนิตี้รูปแบบใหม่อย่างมีสไตล์

เมื่อ “สไตล์” ในวันนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เสื้อผ้าที่เราเลือกใส่ แต่ยังรวมถึงเมคอัพ บิวตี้ไอเทม และรายละเอียดต่างๆ ที่แต่ละคนเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน C PROJECT จึงเปิดตัวในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งใหม่สำหรับคนรักสไตล์ ที่เชื่อมโลกของแฟชั่นและบิวตี้เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการคัดสรรแบรนด์ไทยที่มีเอกลักษณ์ ความคิด และเรื่องราวของตัวเอง เพื่อให้การค้นพบสไตล์ใหม่ๆ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการตามหาไอเทมชิ้นใหม่ แต่เป็นพื้นที่ของแรงบันดาลใจและการแสดงออกในแบบของแต่ละคน
เบื้องหลังการคัดสรรคือมุมมองของ จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ สไตล์ไอคอนผู้มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นและวัฒนธรรมสตรีทของไทย และ กานดา สายทุ้ม บิวตี้คิวเรเตอร์และผู้ทรงอิทธิพลในวงการบิวตี้ของไทย ซึ่งเข้ามาช่วยเติมมุมมองให้ C PROJECT ครอบคลุมการสร้างสไตล์ในหลากหลายมิติ
ในฝั่งแฟชั่น C PROJECT รวบรวมแบรนด์ไทยชั้นนำมากกว่า 50 แบรนด์ อาทิ IC LAB, PONY STONE, HEIDI’S SECRET, Dry Clean Only, Calm Outdoors, Morph8ne, Urbanapparels, Palini, Cuppa.knit, S.V.S.S. และ The Only Market รวมถึงอีกหลากหลายแบรนด์ที่มีภาษาการออกแบบและเรื่องราวเฉพาะตัว ขณะเดียวกันยังขยายการค้นหาสไตล์ไปสู่โลกของบิวตี้ โดยเริ่มต้นกับ ACOCO และ Qloas Beauty สองแบรนด์ที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจน เพื่อให้คนที่สนใจทั้งแฟชั่นและความงามสามารถเข้ามาค้นพบไอเดียและแบรนด์ใหม่ๆ ได้ในพื้นที่เดียวกัน
สำหรับ C PROJECT คำว่า “สไตล์” จึงไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวตามเทรนด์ล่าสุด แต่คือสิ่งที่ค่อยๆ เผยให้เห็นตัวตนของแต่ละคน ตั้งแต่เสื้อผ้าที่เลือกสวมใส่ วิธีการมิกซ์แอนด์แมทช์ ไปจนถึงเมคอัพและบิวตี้ไอเทมที่เลือกใช้ในแต่ละวัน การคัดเลือกแบรนด์จึงไม่ได้มองเพียงความนิยม แต่ให้ความสำคัญกับ ตัวตน แนวคิด ความเชื่อ และภาษาของแต่ละแบรนด์ เพื่อสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง แต่เชื่อมโยงกันด้วยจุดร่วมเดียวกัน คือความเป็นตัวเองที่ชัดเจน
มุมมองของ Curator ทั้งสองยังทำให้ C PROJECT ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรวบรวมสินค้า แต่เป็นเหมือนพื้นที่ที่ช่วยพาคนไปทำความรู้จักกับแนวคิดและเรื่องราวเบื้องหลังแต่ละแบรนด์ จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ ดูแลการคัดสรรในมิติของแฟชั่น โดยมองไปไกลกว่าสิ่งที่กำลังอยู่ในกระแส ขณะที่ กานดา สายทุ้ม เข้ามาเติมเต็มมิติของบิวตี้ด้วยมุมมองที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ผลลัพธ์ และคาแรกเตอร์ของแบรนด์ เปิดพื้นที่ให้ทั้งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วและแบรนด์รุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเส้นทางของตัวเองได้มาอยู่ร่วมกัน
คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ก่อตั้ง C PROJECT กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการแสดงออกถึงตัวตนของคนในวันนี้มีความหลากหลายมากขึ้น และแต่ละคนก็มีวิธีเลือกสิ่งที่สะท้อนตัวเองแตกต่างกันไป เสื้อผ้าและบิวตี้จึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราเลือกใช้ในแต่ละวัน แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราได้แสดงออกถึงความชอบ ความสนใจ และตัวตนของเรา C PROJECT จึงอยากสร้างพื้นที่ที่รวบรวมคนและแบรนด์ที่มีความรักในสิ่งเดียวกันไว้ด้วยกัน เราอยากให้คนเข้ามาที่นี่แล้วได้ค้นพบทั้งแบรนด์ใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ ส่วนแบรนด์ที่เข้ามาก็จะได้มีพื้นที่ในการเล่าเรื่องของตัวเองอย่างเต็มที่
และขณะเดียวกัน ICC ก็ยังได้นำความเชี่ยวชาญและ Ecosystem ที่มี เข้ามาช่วยเติมเต็มเบื้องหลังการเติบโตของแต่ละแบรนด์ ตั้งแต่การพัฒนาแบรนด์ การผลิต ไปจนถึงช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ เพื่อให้แบรนด์ที่มีไอเดียโดดเด่นสามารถเดินทางไปได้ไกลยิ่งขึ้น”
ด้าน จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ กล่าวเสริมว่า “สิ่งที่น่าสนใจของแฟชั่นคือการที่แต่ละคนสามารถหยิบสิ่งต่างๆ มาประกอบกันจนกลายเป็นสไตล์ของตัวเองได้ ดังนั้นการเลือกแบรนด์เข้ามาอยู่ใน C PROJECT จึงไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าอะไรเป็นที่นิยมที่สุด แต่เรามองว่าแบรนด์นั้นมีอะไรที่อยากพูด และมีจุดเด่นแบบไหน ประเทศไทยมีดีไซเนอร์และแบรนด์ที่น่าสนใจอีกมาก บางแบรนด์อาจไม่ได้มีพื้นที่ให้คนเห็นมากนัก แต่มีงานที่ดีและมีความคิดที่ชัดเจน เราอยากให้ C PROJECT เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนเหล่านี้ได้มาเจอกับคนที่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาทำ และในขณะเดียวกันก็อยากให้คนที่เข้ามาที่นี่ได้เจออะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคย”
ขณะที่ กานดา สายทุ้ม กล่าวถึงการคัดสรรในมิติของบิวตี้ว่า “บิวตี้เองก็มีความหลากหลายไม่ต่างจากแฟชั่น เราจึงอยากให้ C PROJECT เป็นพื้นที่ที่คนได้เข้ามาค้นพบแบรนด์ที่มีคุณภาพและมีมุมมองที่น่าสนใจ โดยการคัดเลือกเราจะมองตั้งแต่วิธีการสร้างแบรนด์ การนำเสนอผลลัพธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงสไตล์และคาแรคเตอร์ของแบรนด์ สิ่งสำคัญคือแบรนด์ต้องมีความเป็นตัวเอง แม้จะได้รับแรงบันดาลใจจากเทรนด์บิวตี้จากเกาหลี นิวยอร์ก หรือที่ไหนก็ตาม แต่สุดท้ายอยากให้มีกลิ่นอายของเทรนด์อยู่เพียงบางส่วน และนำมาผสมกับเรื่องราวและมุมมองของตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้แบรนด์มีความน่าสนใจและมีโอกาสให้คนทั่วโลกได้มองเห็น เราจึงอยากเริ่มต้นจากการนำแบรนด์ไทยที่มีความตั้งใจ ทั้งแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นและแบรนด์ที่อยู่ในตลาดแล้ว มาเปิดพื้นที่ให้คนได้รู้จักและค้นพบความหลากหลายของบิวตี้ในแบบของตัวเอง”
นอกจากการเป็นพื้นที่แห่งการค้นพบ C PROJECT ยังตั้งใจสร้างโอกาสให้แบรนด์ได้รู้จัก แลกเปลี่ยนไอเดีย และต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆ หนึ่งในนั้นคือการทำงานร่วมกับ The Only Market เพื่อพัฒนา Windy T-Shirt เสื้อยืดรุ่นยอดนิยมของแบรนด์ให้กลายเป็นคอลเลกชั่นพิเศษสำหรับ C PROJECT โดยเฉพาะ มีทั้งหมด 5 เฉดสี พร้อมปรับรายละเอียดงานสกรีนด้วยเทคนิค Tone-on-Tone และวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านช่องทางออนไลน์ของ C PROJECT เท่านั้น นอกจากนี้ยังเตรียมต่อยอดความร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นอย่าง PONY STONE และ HEIDI’S SECRET เพื่อสร้างสรรค์โปรเจกต์พิเศษร่วมกันในโอกาสต่อไป
ในมิติของการสร้างสไตล์ จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ ยังแนะนำเคล็ดลับการมิกซ์แอนด์แมทช์การแต่งตัว พร้อมแนะนำไอเทมสำคัญในการเสริมลุคว่า “จริงๆ แล้วการแต่งตัวในยุคปัจจุบันไม่ได้มีสูตรหรือเทคนิคที่ตายตัว สิ่งสำคัญคือการเลือกสิ่งที่เราชอบ ใส่แล้วสบายตัว คล่องตัว และทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุขกับการแต่งตัว เพียงแค่คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะก็เพียงพอแล้ว ส่วนไอเทมสำคัญ ผมเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะมีไอเทมประจำตัวที่ใส่แล้วช่วยเสริมความมั่นใจและทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง ก็สามารถใช้ไอเทมนั้นเป็นชิ้นหลัก แล้วค่อยเติมไอเทมอื่นๆ เข้าไปให้ลุคสมบูรณ์ขึ้น ก่อนออกจากบ้านลองส่องกระจกดูในหลายๆ มุม ถ้าเรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เห็น นั่นก็คือคำตอบที่ดีสำหรับการแต่งตัวของเราแล้ว”
ด้าน กานดา สายทุ้ม แนะนำมุมมองในการแต่งหน้าและเลือกใช้บิวตี้ไอเทมให้เหมาะกับตัวเองว่า “เทรนด์บิวตี้ในวันนี้จริงๆ แล้วมีไว้ให้เลือก ไม่ได้มีไว้ให้ตาม เพราะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราอยากสวยหรืออยากดูดีขึ้นในแบบไหน การทดลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอจะช่วยให้เราได้ค้นหาว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไร จุดไหนที่อยากเสริม และสามารถใช้เมคอัพเป็นเครื่องมือในการช่วยดึงจุดเด่นนั้นออกมาได้ สำหรับคนที่ไม่ได้อยากแต่งหน้ามาก ลิปสติกเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ช่วยเปลี่ยนลุคได้ง่าย จะเป็นเฉดน้ำตาล ชมพูอ่อน หรือจะลองผสมสีต่างๆ เข้าด้วยกันก็ได้ เพราะสุดท้ายแล้วบิวตี้ไม่จำเป็นต้องมีสูตรตายตัว แค่เลือกสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีและมั่นใจก็เพียงพอแล้ว”
จากโลกออนไลน์ C PROJECT ยังเตรียมต่อยอดสู่กิจกรรมสร้างสรรค์และป๊อปอัพในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสตัวตนของแบรนด์อย่างใกล้ชิด พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง และสนุกไปกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ โดยมุ่งให้ C PROJECT ค่อยๆ เติบโตจากพื้นที่แห่งการค้นพบแบรนด์ไทย สู่การเป็น คอมมูนิตี้และจุดนัดพบของผู้คนที่หลงใหลในสไตล์และเชื่อว่าการเป็นตัวเองไม่มีสูตรสำเร็จ
พบกับ C PROJECT ได้แล้ววันนี้ทาง Website: https://www.cproject.store/, Instagram: cproject.official.bkk, Facebook: C Project Bangkok และ TikTok: cproject.official.bkk