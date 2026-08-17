Power Entertainment ประกาศการร่วมทุน พร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับ Sandara Park

Power Entertainment ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Sandara Park นักแสดง นักร้อง และแฟชั่นไอคอนมากความสามารถ ในฐานะตัวแทนเพื่อการดำเนินงานและการบริหารทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Power Entertainment ดำเนินงานในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และผู้ลงทุนใน Aradnas ค่ายเพลงของ Sandara Park ศิลปินผู้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะสมาชิกอันเป็นที่รักของวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่าง 2NE1 และด้วยความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกาหลีใต้ไปจนถึงฟิลิปปินส์และอีกหลากหลายประเทศทั่วภูมิภาค ทำให้ Sandara Park ยังคงเป็นศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นจากฐานแฟนคลับทั่วเอเชีย
Power Entertainment ต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยง Sandara Park กับแฟนๆ ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมและผลงานที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งดนตรี อีเวนต์ คอนเทนต์ดิจิทัล และความร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ
David Yong ผู้มีบทบาทสำคัญและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการร่วมมือระหว่าง Sandara Park และ Power Entertainment กล่าวว่า “Sandara Park คือศิลปินไอคอนที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ที่มีความผูกพันกับแฟน ๆ อย่างล้นหลามทั่วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ไม่มีใครเทียบได้” เขายังกล่าวอีกว่า
“เราได้วางแผนการทำงานที่สะท้อนและเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดเส้นทางอาชีพของเธอ พร้อมเปิดโอกาสให้เธอได้พบกับแฟนๆ และผู้ชมกลุ่มใหม่ทั่วภูมิภาค ตั้งแต่งานแฟนมีตติ้ง ไปจนถึงความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายด้าน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนบทใหม่ของเส้นทางอาชีพของ Sandara Park ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ด้าน Sandara Park กล่าวถึงความรู้สึกตื่นเต้นต่อความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่รู้สึกเหมือนบ้านสำหรับฉันมาโดยตลอด พลัง ความรัก และการสนับสนุนจากแฟนๆ ที่นี่มีความหมายอย่างมากตลอดเส้นทางการทำงานของฉัน ฉันรู้สึกขอบคุณ David Yong และ Power Entertainment ที่ทำให้ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจริง และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกันอย่างมีความหมายในอีกหลายปีข้างหน้า”
สำหรับข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง Power Entertainment และ Ardanas สามารถติดตามได้ในอนาคต