จากไทยสู่ฝรั่งเศส! ดร. กิ๊กนำทีมวิจัยเยือน Laïta Nutrition TOP 10 อุตสาหกรรมนมและโภชนาการระดับโลก

เปิดประตูสู่โรงงานผลิตนมและโภชนาการมาตรฐานระดับสากลก่อตั้งยาวนานกว่า 30 ปี จากสมาคมฟาร์มโคนมกว่า 2,280 แห่ง ความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ส่งออกไปมากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก
บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ Laïta Nutrition ประเทศฝรั่งเศส มุ่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และศักยภาพด้านนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโภชนาการและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ
โดย ดร.อัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ นำทีมฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือ Research & Development (R&D) พร้อมด้วย นางสาวสุพิชญา จูเผื่อน เดินทางเยือน Laïta Nutrition ประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้าน R&D Collaboration พร้อมสำรวจโอกาสในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ
การเยือนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TF Cosmetology ในการเชื่อมโยงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนากับพันธมิตรระดับนานาชาติ โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความแตกต่าง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนและประเมินตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมหลากหลายรูปแบบ โดยให้ความสำคัญทั้งด้าน รสชาติ เนื้อสัมผัส คุณสมบัติทางโภชนาการ และประสบการณ์ของผู้บริโภค เพื่อผสานความเชี่ยวชาญของทีม R&D จากประเทศไทยและฝรั่งเศส และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาด
รวมถึงแนวทางด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001 และ FSSC 22000 ตลอดจนศักยภาพในการรองรับการผลิตเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ
ดร.อัครภัสสร์ กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศ ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับงานวิจัยและพัฒนา พร้อมเปิดโอกาสให้ TF Cosmetology นำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระดับสากลมาผสานเข้ากับความเข้าใจในตลาดและผู้บริโภคไทย เพื่อร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความแตกต่าง และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ความร่วมมือระหว่าง TF Cosmetology และ Laïta Nutrition จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเชื่อมโยงศักยภาพด้านนวัตกรรมโภชนาการระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยมีเป้าหมายต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโภชนาการ รวมถึงผลิตภัณฑ์โภชนาการรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับเทรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในอนาคต
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