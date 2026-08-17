แผลยังสด! “ปันปัน สุทัตตา” โสดแล้ว เผยเพิ่งไหว้พระแม่ขอเด้งคนไม่ใช่ เล่านาทีอกหักร้องไห้หนักจนต้องอัดคลิปเตือนสติ

“ปันปัน สุทัตตา” กลับมาโสดอีกครั้ง เผยเหตุเลิกแฟนหนุ่มเพราะไปมูขอพระแม่ ถ้าไม่ใช่คู่แท้ขอให้เด้งออกไป จนความสัมพันธ์จบลงจริงตามคำขอ รับเฮิร์ตหนักถึงขั้นเปิดเพลงโปเตโต้ร้องไห้พร้อมอัดคลิปไว้เตือนสติตัวเอง
เพิ่งเปิดตัวคบหนุ่มต่างชาติได้ไม่นาน ล่าสุด “ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์” ก็ออกมายอมรับผ่านรายการ 3 แซ่บว่าตอนนี้กลับมาใช้สถานะ “โสด” อีกครั้ง หลังตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม โดยระบุว่าแม้รักอย่างเดียวไม่พอเพราะไลฟ์สไตล์และองค์ประกอบรอบตัวที่ไม่ตรงกัน จนเกิดความรู้สึก “เอ๊ะ” จึงเลือกออกมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย
ปันปัน เผยเรื่องราวสุดพีกถึงที่มาของการเลิกราว่า เกิดจากการไปมูเตลูขอพรกับพระแม่ตามคำแนะนำของหมอดู โดยมีการนำเข็มทิศ นาฬิกา และดอกกุหลาบ 128 ดอกไปไหว้ พร้อมอธิษฐานว่าหากฝ่ายชายไม่ใช่คู่แท้ก็ขอให้ “เด้งออกไป” ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานความสัมพันธ์ก็มีอันต้องจบลงจริงๆ ตรงตามที่ขอไว้
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเล่าถึงสภาวะอกหักที่ต้องเผชิญว่า เฮิร์ตหนักถึงขั้นเปิดเพลงของวงโปเตโต้ร้องไห้ในห้องนอน และต้องอัดคลิปวิดีโอตอนตัวเองน้ำตาไหลเก็บไว้ เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติในอนาคตว่าอย่าหวนกลับไปจุดเดิมอีก รวมถึงใช้วิธีจดไดอารี่ ออกกำลังกายหนักเพื่อระบายความเสียใจ และนำหน้าจุ่มน้ำแข็งลดอาการตาบวม ก่อนจะตั้งสติกลับมาสตรองอย่างทุกวันนี้
“ตอนนี้โสดค่ะ ชัวร์ค่ะ อ๊องอยู่ค่ะ รอบนี้คิดว่าจะโสดให้นานที่สุดค่ะ ที่ได้รับฉายาว่าไอดอลหาแฟน ไม่น่าเป็นฉายาที่ดีเท่าไหร่ หนูไว้พระมูเตลู เรื่องที่เกิดขึ้น คือหมอดูทักว่าจะเจอแฟน หนูพูดออกสื่อไปแล้วมันก็เวิร์ก แต่ว่ารอบสองที่หนูไป หนูไปปุ๊บบอกพระแม่ว่าหนูมาอีกครั้งนึงแต่ถ้าไม่ใช่ พระแม่เด้งให้หน่อยนะ แล้วพระแม่ก็บอกว่าหมดเวลาแล้ว พระแม่เด้งให้จริง หนูคิดว่าจะได้ไม่เสียเวลาด้วย ทั้งสองฝ่าย มูฟออนไปหาอะไรที่ดีขึ้น
เคล็ดลับไปหาพระแม่ ตอนนั้นหนูไปไหว้หนูมีทั้งเข็มทิศ ลูกโลก นาฬิกา ดอกกุหลาบ เขามีความหมาย เข็มทิศทำให้เนื้อคู่หาเราได้เจอ ให้เวลามาถูกต้อง อยู่ที่ไหนบนโลกนี้ให้โคจรมาเจอกัน เป็นเคล็ดลับที่มาจากหมอดู
รอบแรกไหว้ง่ายๆ ซื้อกุหลาบข้างหน้า รอบสองหนูถามหมอดู ว่ามีทริกอะไรแบ่งปันผู้คนไหม เขาแนะนำให้เอาเข็มทิศ นาฬิกา ไปวาง กุหลาบ 128 ดอกไปวาง หนูเลยไปอีกรอบนึง รอบนี้หมอดูบอกว่าให้พูดว่าถ้าเขาใช่ก็ขอให้อยู่กับเรา ถ้าไม่ใช่ก็เด้งนะ หนูก็มีแฟนแล้ว ก็ไปได้ ก็เรียบร้อย (หัวเราะ)จริงๆ หมอดูบอกวิธีว่าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ไปพูดอะไร ประมาณนี้ค่ะ”
รับมีกลิ่นเอ๊ะๆ ตั้งแต่แรก จนต้องเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
“ก่อนหน้าไหว้รอบสอง ปันว่าทุกคนน่าจะเป็น คบใครแล้วมีกลิ่นเอ๊ะๆ ตั้งแต่แรก เราจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (หัวเราะ) แต่เรามีความหวัง นอกจากพระตรีฯ เคยไปมูเยอะสุดคือถ้ำนาคา ศรัทธาแรงกล้าที่สุดแล้ว ณ ตอนนั้น ที่เหลือปกติ
ทุกคนก็อยากมีครอบครัวแหละค่ะ ตอนเด็กๆ คิดว่า 26 ต้องแต่งงาน 27 ต้องมีลูก แต่พอเลยก็เออ ช่างมันเถอะ ตอนนี้มืดมน มืดแปดด้าน เดี๋ยวจะมาก็มาเอง อย่าไปกดดันอนาคตมาก ว่าชีวิตต้องเป๊ะๆ มันเหนื่อย”
แผลยังสด เฮิร์ตหนัก ไม่เคยคิดว่าต้องเปิดเพลงโปเตโต้แล้วร้องไห้ในห้องนอน แถมอัดคลิปไว้เตือนสติตัวเอง
“เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ เลยนะคะ เราก็ได้มานั่งศึกษาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ได้มองย้อนกลับไปว่าสุดท้ายแล้วรักแหละ แต่นิสัย ไลฟ์สไตล์ คนรอบตัว เป็นองค์ประกอบไปหมด ถ้ามีจุดเอ๊ะ จุดที่เราไปไม่ได้ ก็มีปัญหาไปเรื่อยๆ เราเลือกที่จะออกมา ก็อาจดีกว่าสำหรับทั้งคู่ ถึงเศร้าขนาดไหน เราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตยาวๆ ไม่งั้นก็เสียเวลา เขาก็ไม่อยากเสียเวลาเรา เราก็ไม่อยากเสียเวลาเขา รักอย่างเดียวไม่พอ
คุยกับตัวเองเยอะ และคุยกับเพื่อนรอบตัวค่อนข้างเยอะ เราผ่านจุดที่อกหักรักคุดมาได้อย่างรวดเร็ว เรายอมให้ตัวเองเจ็บมากๆ ไม่เก็บ มีอะไรเราพูด เพื่อนเป็นถังขยะเลย หนูนั่งจดไดอารี่เลยนะ วันนี้กี่โมง รู้สึกยังไง ตื่นมาร้องไห้นะ ฉันทำโน่นทำนี่ พอรู้สึกสุดจริงๆ ก็เออ ได้แหละ สุดท้ายเราเจ็บคนเดียว เราอยู่คนเดียว
วันที่เลิกแรกๆ หนูไปยิมกับเพื่อนที่อื่นนะ วันนั้นมีคนทัก ไม่มองหน้าใครเลย ก้มหน้าตลอด วิ่งเร็วแล้วนะ วิ่งปุ๊บเหมือนร้องไห้ วิ่งเร็วมากจนน้ำตามันไหลปนเหงื่อ เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่หนูมองตาใครไม่ได้เลย จนมีเพื่อนคนนึงมาแตะไหล่ มองไปแล้วแบบอย่ามองหน้ากู เป็นหลายวันมาก อย่าแตะตัวกูนะ อย่ามองตานะ ก้มหนีตลอดเวลาแต่หนูออกกำลังกายทุกวัน เอาพลังออกมา พอออกเสร็จก็รู้สึกดีขึ้น ทำให้เรากินข้าวได้
มีหลายคนไปดื่มเหล้า ไปเที่ยว ไปคุยกับคนโน้นคนนี้ให้ลืม แต่สุดท้ายก็ต้อนวนกลับมาหาเราอยู่ดี ต้องเจ็บให้สุด เอาให้ตาย หนูเหมือนนางเอกเอ็มวี ไม่เคยคิดว่าต้องเปิดเพลง รักแท้ไม่มีอยู่จริง ของโปเตโต้ แล้วร้องไห้ในห้องนอน ขนาดนั้นเลย เปิดเพลงแล้วเปิดประตู น้ำตาไหลลงร้องไห้ อัดคลิปไว้ด้วย จะได้เตือนสติตัวเองว่าวันนึง ‘อีปันมึงเสียใจขนาดนี้เลยนะ จำไว้นะ แล้วอย่ากลับไปนะ’จดหมด มีความสุขอะไร ไม่มีความสุขอะไร เพราะอะไร เพราะเวลาเราเลิกกันจะมีแต่สิ่งดีๆ เด้งมาในหัวแต่ก็ต้องเตือนตัวเองว่าทำไมถึงเลือกเดินออกมา เพราะอะไร มีช่วงตาบวมๆ อยู่ช่วงนึง แล้วเอาหน้าจุ่มน้ำแข็งเอา (หัวเราะ) เราโทรมได้แป๊บนึง แต่ต้องคัมแบ็ก
พ่อถามแต่ไม่ตอบ เพราะแผลสด เชื่อผู้ใหญ่ดูออก
“เมื่อวานพ่อถาม เป็นไงตอนนี้ เขาเหมือนอยากถาม อยากรู้เรื่อง แต่หนูไม่เอา ไม่อยากเล่าปัญหาของเรา ต้องรอแป๊บนึง อย่าสดมาก พ่อหนูทักมาใหญ่เลย พ่อแม่พูดอะไรนะคะ ถูกเสมอเลย เหมือนเขามีเซ้นส์ดูออกว่าเราเป็นยังไง คนมาจีบเราเป็นยังไง เขาดูออก”
ย้ำ 3 ข้อหนุ่มจีบ ต้องไม่เจ้าชู้, มีความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจโลก, เข้ากันได้ดีในฐานะเพื่อนและคู่ชีวิต
“คนจีบต้องมีสามข้อ ข้อแรก ขอคนไม่เจ้าชู้ มันสำคัญสำหรับเรา ถ้าแฟนเจ้าชู้ เที่ยว มีเรื่องผู้หญิง ชีวิตน่าจะเครียด สองน่าจะเป็นผู้ใหญ่เข้าใจโลกนิดนึง หนูว่าหนูโตกว่าวัยประมาณนึง สามต้องเข้ากับเราได้มากๆ ไม่ใช่แค่คนรัก ต้องเป็นเพื่อน คู่ชีวิต ต้องโรแมนติกประมาณนึง เอาแค่น่ารักๆ พอ ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ ดอกไม้เต็มบ้าน หนูเฉยๆ ไม่ต้องเซอร์ไพรส์วันเกิด ร้องเพลง หนูเฉยๆ มาก”