“มิลล่า มาริษา” จับคู่ “ส้ม ณัฐชา” ท้าความแกร่ง ลงสนาม HYROX

เตรียมจับตาอีกหนึ่งบทบาทของสองสาวมากความสามารถ “มิลล่า มาริษา ชุติภาวรกานต์” นักแสดงและนักธุรกิจสาว และ ส้ม-ณัฐชา โต๊ะสุวรรณวณิช เป็นนักแสดงและนางแบบสาวชาวไทยนางที่ล่าสุดแท็กทีมจับคู่ลงสนาม HYROX การแข่งขันฟิตเนสระดับนานาชาติที่รวมทั้งการวิ่งและสถานีทดสอบความแข็งแรงไว้ในสนามเดียว
งานนี้ทั้งคู่ขอพักบทสาวสวย แล้วมาพิสูจน์พลัง ความฟิต ความอึด และการทำงานเป็นทีมแบบเต็มที่ เรียกว่าความท้าทายครั้งนี้ไม่ได้ใช้แค่รูปร่างที่ฟิต แต่ต้องใช้ทั้ง พลัง วินัย และใจ มาอย่างดี “มิลล่า–ส้ม” ผ่านด่านผลงานได้ดีเยี่ยมใน HYROX ครั้งนี้!