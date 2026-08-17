xs
xsm
sm
md
lg

ช็อกวงการ! ดาราสาว "เฮย์เดน พาเนตเทียร์" เสียชีวิตในวัย 36 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เฮย์เดน พาเนตเทียร์ (Hayden Panettiere) นักแสดงและนักร้องชาวอเมริกัน ผู้เป็นที่จดจำจากซีรีส์ Heroes และ Nashville เสียชีวิตในวัย 36 ปี โดยตัวแทนของเธอยืนยันข่าวการจากไป ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผย
สื่อสหรัฐฯ รายงานข่าวเศร้า “เฮย์เดน พาเนตเทียร์” นักแสดงสาวชื่อดังจาก Heroes และ Nashville เสียชีวิตกะทันหันในวัยเพียง 36 ปี ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผย

TMZ รายงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมว่า เฮย์เดน พาเนตเทียร์ นักแสดงสาวชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ดัง Heroes และ Nashville เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 36 ปี โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าเธอเสียชีวิตในวันเดียวกัน แต่ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ

รายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้เฮย์เดนและ ไบรอัน ฮิกเคอร์สัน เดินทางโดยเครื่องบินจากลอสแอนเจลิสไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ ขณะที่ครอบครัวของไบรอันได้รับทราบข่าวแล้ว โดยแหล่งข่าวบอกเพียงว่าเป็น “สถานการณ์ที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง”

เฮย์เดนเติบโตมากับวงการบันเทิง โดยเริ่มปรากฏตัวหน้ากล้องตั้งแต่อายุเพียง 11 เดือน ก่อนสั่งสมผลงานทั้งโฆษณา โทรทัศน์ และภาพยนตร์ จนกลายเป็นนักแสดงเด็กที่ได้รับการจับตามอง และเดินหน้าสู่อาชีพนักแสดงเต็มตัวเมื่อเติบโตขึ้น
ตัวแทนของเฮย์เดนออกแถลงการณ์ผ่าน ABC News ระบุว่า ครอบครัวและคนใกล้ชิดรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักแสดงสาว พร้อมยกย่องเธอว่าเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยพลัง ความรัก และความสุข ซึ่งสร้างความประทับใจให้ทั้งผู้คนรอบตัวและแฟน ๆ หลายล้านคนที่ติดตามผลงานของเธอผ่านหน้าจอ

เฮย์เดนเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นนักแสดงเด็ก ก่อนแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากบท แคลร์ เบนเน็ต (Claire Bennet) เชียร์ลีดเดอร์สาวผู้มีพลังพิเศษในซีรีส์ Heroes ทางช่อง NBC จากนั้นเธอรับบทนักร้องคันทรี จูเลียต บาร์นส์ (Juliette Barnes) ในซีรีส์ Nashville ซึ่งทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายเวที

นอกจากนี้ เฮย์เดนยังเป็นที่จดจำของแฟนหนังสยองขวัญจากแฟรนไชส์ Scream โดยปรากฏตัวใน Scream 4 และ Scream VI รวมถึงเคยให้เสียงพากย์ตัวละครในวิดีโอเกมชื่อดัง Until Dawn ทำให้เธอมีผลงานครอบคลุมทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวงการเกม

ผลงานเด่น Heroes หนึ่งในบทบาทที่สร้างชื่อให้เฮย์เดนไปทั่วโลก คือ “แคลร์ เบนเน็ต”เชียร์ลีดเดอร์สาวผู้มีพลังในการฟื้นฟูร่างกายจากซีรีส์ไซไฟซูเปอร์ฮีโร่ Heroes ซึ่งออกอากาศระหว่างปี 2006–2010 และกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ผู้ชมจดจำเธอได้มากที่สุด
ชีวิตส่วนตัวของเฮย์เดนเคยตกเป็นที่สนใจของสาธารณชนอย่างมาก โดยในช่วงหลายปีหลังเธอเปิดใจถึงปัญหาสุขภาพจิต การฟื้นฟูชีวิต รวมถึงความสูญเสียจากการเสียชีวิตของ แจนเซน พาเนตเทียร์  น้องชายของเธอ ซึ่งเสียชีวิตในปี 2023 ด้วยวัย 28 ปี เรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจำ This Is Me: A Reckoning

เฮย์เดนยังเป็นคุณแม่ของลูกสาว คายา (Kaya) ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กับอดีตคู่หมั้น วลาดิเมียร์ คลิตช์โก  โดยครั้งล่าสุดที่มีผู้พบเห็นเธอต่อสาธารณะคือที่สนามบินลาการ์เดียเมื่อเดือนพฤษภาคม ก่อนการเปิดตัวหนังสือบันทึกชีวิต ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงาน ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ circumstances หรือสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงสาววัย 36 ปีรายนี้

4. ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว นอกเหนือจากเส้นทางในวงการบันเทิง ชีวิตส่วนตัวของเฮย์เดนได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาโดยตลอด เธอเคยมีความสัมพันธ์กับอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวต วลาดิเมียร์ คลิตช์โก และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน ขณะที่ในช่วงหลัง เธอเปิดใจถึงประสบการณ์ชีวิต ครอบครัว ความเป็นแม่ และเรื่องราวเบื้องหลังชื่อเสียงผ่านบันทึกชีวิตของตัวเอง