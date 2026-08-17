"คริสตี้ ชุง" – "หลิน จื้ออิ่ง" ถ่ายภาพซ้ำในรอบ 16 ปี แฟน ๆ ทึ่ง “แทบไม่เปลี่ยนเลย” แม้อายุรวมกันวันนี้ทะลุ 100 ปี

คริสตี้ ชุง วัย 55 ปี และ หลิน จื้ออิ่ง วัย 51 ปี ชวนย้อนความทรงจำด้วยภาพถ่ายคู่ที่ห่างกันถึง 16 ปี แต่หน้าตาของทั้งคู่กลับแทบไม่เปลี่ยน จนชาวเน็ตแซวว่า “ยิ่งอายุเพิ่มยิ่งดูเด็กลง”
นักแสดงสาว คริสตี้ ชุง (Christy Chung) วัย 55 ปี สร้างความฮือฮาบนโซเชียล หลังโพสต์ภาพเซลฟี่คู่กับพระเอกไต้หวันหน้าเด็กตลอดกาล หลิน จื้ออิ่ง (Jimmy Lin) วัย 51 ปี โดยนำภาพในอดีตและภาพปัจจุบันที่ถ่ายห่างกันถึง 16 ปีมาเปรียบเทียบกัน
สิ่งที่ทำให้ภาพดังกล่าวน่าสนใจยิ่งขึ้นคือ เคย์ลา (Cayla) ลูกสาวคนเล็กของคริสตี้ ปรากฏตัวอยู่ในภาพทั้งสองใบ จากเด็กหญิงตัวน้อยในวันนั้น ปัจจุบันเธอเติบโตเป็นสาววัย 16 ปีแล้ว ขณะที่คุณแม่และหลิน จื้ออิ่งกลับดูแทบไม่ต่างจากเดิม
คริสตี้เขียนติดตลกว่า หลายปีผ่านไปแต่ดูเหมือนว่าเธอกับหลิน จื้ออิ่ง “ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย” มีเพียงลูกสาวตัวน้อยที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมแซวว่าเวลาช่าง “อ่อนโยน” กับพวกเธอเป็นพิเศษ
แฟน ๆ ที่เห็นภาพต่างเห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าว หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าทั้งคู่ดูอ่อนเยาว์อย่างไม่น่าเชื่อ บางรายถึงกับบอกว่า คริสตี้ดูเด็กกว่าเมื่อ 16 ปีก่อนเสียอีก ขณะที่อีกหลายคนแซวว่าทั้งสองคนกำลัง “แก่ย้อนวัย”
ด้านหลิน จื้ออิ่ง ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องใบหน้าอ่อนเยาว์มานาน ก็ได้รับคำชมไม่แพ้กัน โดยมีแฟนคลับบางคนถึงขั้นเรียกเขาว่า “อมตะ” เพราะแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี แต่รูปลักษณ์กลับแทบไม่เปลี่ยนแปลง
คริสตี้ยังกล่าวถึงมิตรภาพระหว่างเธอกับหลิน จื้ออิ่งว่า แม้จะรู้จักกันมานานกว่า 20 ปี แต่ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิม และยิ่งเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบภาพเก่ากับภาพใหม่ สิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดที่สุดกลับเป็นเคย์ลา ซึ่งเติบโตจากเด็กน้อยมาเป็นสาวเต็มตัว จนแฟน ๆ แซวว่า ราวกับเวลาเดินหน้าเฉพาะกับลูกสาว ขณะที่คริสตี้และหลิน จื้ออิ่งเหมือนถูก “หยุดเวลา” เอาไว้เมื่อ 16 ปีก่อน