โดนอีกแล้ว “ก้อย - ทิม” เรียนทำอาหารคู่กันสุดหวาน แต่เจอดรามาซ้ำรอยอดีตรักเก่า “ต่าย ชุติมา”

อบอวลไปด้วยความหวาน เมื่อนักแสดงสาว “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ได้เผยโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านโซเชียลมีเดีย ขณะควงคู่แฟนหนุ่ม “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” สวมชุดเชฟลงเรียนคอร์สทำอาหารร่วมกันที่สถาบันสอนทำอาหารชื่อดัง Le Cordon Bleu พร้อมใส่เพลงประกอบสุดอบอุ่นอย่าง “จงรัก” จนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวความน่ารัก
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดหวาน กลับมีประเด็นดรามาเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม x (ทวิตเตอร์) เมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตและขุดภาพในอดีตเมื่อปี 2555 ซึ่งเป็นภาพที่ฝ่ายชายเคยพาอดีตภรรยา “ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ” มาทำกิจกรรมเรียนทำอาหารที่สถาบันแห่งนี้เช่นเดียวกัน พร้อมแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นการทำกิจกรรมซ้ำรอยเดิม
งานนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่ปล่อยให้ดรามาบานปลาย ออกมาร่วมเซฟและแสดงความคิดเห็นโต้กลับอย่างดุเดือด โดยมองว่ากิจกรรมอย่างการดูหนัง ทานอาหาร หรือลงเรียนคอร์สต่างๆ เป็นเรื่องปกติพื้นฐานของคู่รักทั่วไป การที่ฝ่ายชายเคยผ่านการแต่งงานมาก่อน ย่อมเคยทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ หากต้องคอยหลีกเลี่ยงทุกอย่างในอดีตก็คงไม่เหลืออะไรให้ทำ พร้อมย้ำเตือนว่าควรให้เกียรติความสัมพันธ์ในปัจจุบัน และไม่ควรดึงอดีตภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องกับดรามาที่ไม่จำเป็น