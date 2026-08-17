"ชาอึนรยอง" ITZY กลั้นน้ำตาไม่อยู่ กอดคุณแม่กลางแฟนมีต หลังเผยกำลังรักษามะเร็ง

คลิป “ชาอึนรยอง” ITZY ร้องไห้ขณะกอดคุณแม่กลางงานแฟนมีตกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังคุณแม่เปิดเผยว่าถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และเตรียมเข้ารับการรักษา
เหตุการณ์สะเทือนใจของ ชาอึนรยอง สมาชิกวง ITZY ในงานแฟนมีตติ้งครั้งล่าสุด ถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยว่าสตรีที่เธอเดินเข้าไปจับมือ ก่อนร้องไห้และโผกอดแน่น คือ ชเวซอนยอง คุณแม่ของเธอ ซึ่งกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ชเวซอนยองโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เปิดเผยว่าได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมระบุว่าจะเดินทางไปโรงพยาบาลในสัปดาห์ถัดไปเพื่อรับฟังแนวทางการรักษา โดยตั้งใจดูแลร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารให้เพียงพอ หัวเราะให้มาก และรักษาทัศนคติในแง่บวก
ก่อนหน้านี้ คุณแม่ของชาอึนรยองเคยส่งสัญญาณถึงปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เธอเขียนว่ากำลังเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัด และแม้ปกติจะไม่ค่อยสวดมนต์ แต่ครั้งนี้ได้ขอพรให้ความหวาดกลัวและความกังวลในใจบรรเทาลง
ITZY’s Chaeryeong is going viral for a heartwarming interaction with her mother.
The moment comes after her mother attended the group’s fanmeeting shortly after being discharged from the hospital. pic.twitter.com/td1306I5ev— ITZY BASE (@itzypopbase) August 13, 2026
ต่อมาในวันที่ 26 กรกฎาคม ชเวซอนยองแจ้งว่าออกจากโรงพยาบาลและอยู่ระหว่างพักฟื้น พร้อมขอบคุณลูกสาวทั้งสองคน สามี ตลอดจนเพื่อนและคนใกล้ชิดที่คอยอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจ ก่อนจะเปิดเผยภายหลังว่าผลตรวจหลังการผ่าตัดพบว่าเป็นมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยชนิด ระยะของโรค หรือรายละเอียดแผนการรักษา
ขณะเดียวกัน อีแชยอน พี่สาวของชาอึนรยอง ซึ่งทำกิจกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยว ก็เคยเผยให้เห็นบางช่วงของการดูแลคุณแม่ผ่านช่องยูทูบของเธอ สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวคอยดูแลและให้กำลังใจกันอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงที่ผ่านมา
หลังข่าวการวินิจฉัยมะเร็งถูกเปิดเผย ภาพจากแฟนมีตติ้งครั้งที่ 5 ของ ITZY จึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง ในคลิปชาอึนรยองเดินเข้าไปหาคุณแม่ที่นั่งอยู่ในกลุ่มผู้ชม ก่อนจับมือและร้องไห้ออกมา จากนั้นจึงโผกอดคุณแม่แน่น ขณะที่ชเวซอนยองก็กอดลูกสาวกลับด้วยอารมณ์สะเทือนใจ
แฟนเพลงจำนวนมากต่างส่งข้อความให้กำลังใจและอวยพรให้ชเวซอนยองฟื้นตัวโดยเร็ว ขณะที่เธอกำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไป ท่ามกลางแรงสนับสนุนจากครอบครัวและแฟน ๆ ที่ร่วมส่งความปรารถนาดีให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง