“โยชิ” อิจฉาตัวเองได้เล่นหนังกับ “กระทิง” เขินซิกแพ็กแซบ ทำเสียสมาธิ

“โยชิ รินรดา” เผยเบื้องหลังหนังสุดโหด รับบทผี 5 เวอร์ชั่น แต่งหน้านาน 3 ชั่วโมงครึ่ง สลับผี-คนจนต้องอาบน้ำวันละ 5 รอบ ชม “กระทิง” น่ารัก-ขี้เขิน รับหุ่นแซบทำเสียสมาธิ
ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต สำหรับ “โยชิ รินรดา ธุระพันธ์” ที่ได้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่ม “กระทิง ขุนณรงค์”ในภาพยนตร์สยองขวัญ “รินรดา” ล่าสุดได้เจอสาวโยชิในงาน “Tpartner X JungCullen Airport Carnival ทริปไหนก็ใจฟู” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงการทำงานครั้งนี้ โดยยอมรับตรงๆ ว่าซิกแพ็กของกระทิงแอบทำให้เสียสมาธิ แต่ก็อิจฉาตัวเองที่ได้เข้าฉากกับคนหล่อ
“จริงๆ แล้วภาพยนตร์เรื่องรินรดา มีมาก่อนที่โยจะได้แคสฯ ได้เป็นนักแสดงแล้วค่ะ เราเห็นโปสเตอร์ที่เขาโพสต์สักพักใหญ่ๆ เลย ก็โดนเพื่อนแซวเหมือนกัน แท็กมาว่าอุ้ย ดูสิ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อรินรดา ชื่อเหมือนกันกับโยเลย เขาน่าจะเอาเธอไปเล่น เราก็โอ้ย ไม่หรอก แต่ถ้าได้เล่นก็ดีเหมือนกัน จนผู้จัดการทักมา ว่าเขาเรียกให้เราไปแคสฯ ค่ะ ก่อนหน้านี้เขาสะกดเป็น ลินรดา แต่ว่าพอเราได้เป็นนักแสดงนำ เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น รินรดา ที่เขียนเหมือนชื่อเราเลยค่ะ คือเขาอาจจะอยากให้คนดูรีเลทถึงรินรดาที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในชีวิตจริงด้วยค่ะ เพราะว่าตัวละครในหนัง มันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันแล้วถ้าตัวนักแสดงตัวจริงกับในตัวละครชื่อเหมือนกัน มันน่าจะดี”
ทั้งขนลุกและตื่นเต้น ตอนได้รับการติดต่อให้ไปแคสติ้ง
“ขนลุก เพราะว่าด้วยความที่มันครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ชื่อหนังเป็นชื่อเรา ก็รู้สึกขนลุก แล้วก็ตื่นเต้น แล้วก็ดีใจมากๆ แล้วก็ยิ่งได้รู้แบบนักแสดงที่มาร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่ ได้น้องนีน่า นะคะ กระทิง (ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์) ด้วย แล้วก็พี่ต๊อกแต๊ก มูฟวี่พลาซ่าด้วยค่ะ”
รู้สึกเหมือนโชคชะตากำหนดไว้แล้ว
“โยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ เขาน่าจะกำหนดมาแล้ว ว่าเราน่าจะได้เล่นเรื่องนี้ เนื้อหาก็จะก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อรินรดา เธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ แล้ววันหนึ่งเธอก็ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมา ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เธอ ทัวร์ลงเธอ ตอนแรกเขาก็พยายามสู้นะ แต่สู้ยังไงก็สู้ไม่ไหว น้อยใจตัวเอง ก็เลยตัดสินใจแบบ kill ตัวเอง ด้วยการกระโดดจากตึกสูงลงมา แต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้น เพราะว่าเขาได้โอกาสจากโลกหลังความตาย ให้กลับมายังโลกมนุษย์ในฐานะวิญญาณ เป็นระยะเวลา 49 วัน เพื่อที่จะหาความจริงบางอย่างค่ะ”
เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เป็นนักแสดงนำ
“ถูกต้องค่ะ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เป็นนักแสดงนำเลย คือโยอ่านคอมเมนต์นะคะ เขาบอกว่าผีสวย ไม่น่ากลัวหรอก แต่ผู้กำกับก็มาอ่านคอมเมนต์เหมือนกัน เขาก็จะไปทำการบ้าน ว่าทำยังไงดีให้ผีเราน่ากลัว จะบอกว่ารินรดามีผีถึง 5 เวอร์ชั่นด้วยกัน เหมือนตายเสร็จก็อาจจะมีแค่ซีดๆ ก่อน แล้วพออยู่ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มเน่า เริ่มเฟะ ก็ต้องรอติดตามดู ว่าผีรินรดา 5 เวอร์ชั่นจะเป็นยังไงค่ะ ใช้เวลาแต่งประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งต่อครั้งค่ะ บางครั้งสมมติว่าเขานัดเรา 7 โมงเช้า เราต้องไปสแตนด์บายแต่งหน้าตั้งแต่ 5 เพื่อที่จะเข้าฉากพร้อมกับเพื่อนค่ะ”
บางวันถ่ายทั้งฉากที่เป็นผีและเป็นคน ต้องสลับอาบน้ำถึง 5 รอบ
”แต่บางซีนมันจะเป็นอย่างนี้ ด้วยความที่เราถ่ายใน Virtual Production ก็คือถ่ายในสตูฯ แล้วเซ็ตฉากขึ้นมา บางทีเราจะต้องอิงกับฉากเป็นอันดับแรก เพราะว่าฉากมันเซ็ตยาก เราก็ต้องมาแบบซีนแรกเป็นผี เสร็จปุ๊บมาอาบน้ำ แต่งหน้าเป็นคน หน้าสดเข้าฉาก เสร็จปุ๊บเราก็สลับเป็นผี สลับเป็นคนอยู่อย่างนั้น วันหนึ่งมากสุดก็คือ อาบน้ำ 5 ครั้งค่ะ แต่งผี แต่งคน แต่งผี แต่งคนอยู่อย่างนั้น”
ถ่าย MV สุดหวาน เพื่อเอาไปประกอบเรื่องราวในหนัง
“MV ก็คือผู้กำกับเขาอยากจะถ่ายโมเมนต์เกี่ยวกับพระเอกนางเอก เพราะว่าในหนังเปิดเรื่องมานางเอกก็ตายแล้ว เขาก็เลยแบบว่า ถ้า What If อ้า นางเอกไม่ตาย ก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ต้องติดตามในหนังนะคะว่า ความรักจะหวานขนาดไหน เขาเรียกว่าเทกเดียวผ่านค่ะ ทุกคนตั้งใจให้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว”
เผย “มิกซ์ เฉลิมศรี” ทักมาตั้งแต่ไปออกรายการด้วย เพราะชอบ “กระทิง”
“คือพี่มิกซ์เนี่ย DM มาตั้งแต่รายการริมเบียง วอยซ์มาเลยว่าโยชิ ได้ข่าวว่าเธอไปออกรายการริมเบียงเหรอ พี่ยังไม่ได้ดูหรอกนะ แต่ว่าหนูไม่ได้ทำอะไรรุนแรงใช่ไหมลูก หนูก็เลยบอกว่า พี่มิกซ์คะ หนูไม่ทำอะไรรุนแรงแน่นอนค่ะ หนูให้เกียรติพี่มิกซ์เสมอ ถามว่าเรียกว่ากันซีนไหม ไม่หรอก เขาทักมาแบบแอบเช็กเฉยๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการถ่ายทำ แต่พี่มิกซ์กับกระทิง เขาก็เป็นคู่สร้างคู่สมกันนะคะ หนูเป็นผู้มาทีหลัง ก็ต้องให้เกียรติคนมาก่อนอยู่แล้ว เราก็ขออนุญาตพี่มิกซ์ ว่ามันมีหนัง หนูขอเต็มที่ละกันนะคะ (หัวเราะ)”
ชม “กระทิง” น่ารัก ช่วยแนะนำเรื่องการแสดง
“พี่กระทิงเป็นคนที่น่ารักมากๆ ค่ะ ถึงขี้เขิน แต่ว่าเวลาเข้าฉาก เขาก็แนะนำการแสดงได้ดี เพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่การแสดง อยู่ในวงการการแสดงมานาน บางฉากบางซีนที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดี เราเครียดอะไร เขาก็จะให้คำแนะนำค่ะ แล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือ หุ่นพี่กระทิงดีมาก ต้องไปดูในหนัง ดูจากทีเซอร์คือทุกคนหลุดโฟกัสไปหาพี่กระทิงหมดเลยค่ะ ก็เป็นกำไรคนดู กำไรหนูด้วย”
ซิกแพ็กแน่นทำเสียสมาธิ
“หนูออกทางเสียสมาธิมากกว่า เพราะว่าเราต้องโฟกัสกับการแสดง แต่บางทีหุ่นพี่กระทิงเขาก็ดึงสายตาเรานิดหนึ่งค่ะ”
เขินตั้งแต่เวิร์กช็อป
“มีสิ ตั้งแต่เวิร์กช็อปเราก็เขินแล้ว มันมีซีนกินก๋วยเตี๋ยว เพราะเขาก็เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว ก็ไม่รู้จะพูดอะไร อยู่กับคนหล่อ แล้วก็ไม่รู้จะชวนเขาพูดอะไร อีกคนหนึ่งก็เขี่ยตะเกียบเล่น กระทิงเขาก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเรา เขาก็ฉีกกระดาษวาดรูปเล่น”
การเล่นหนังกับคนหล่อมันดีมาก ถือเป็นวาสนาของตัวเอง
“โอ้ย มันก็ดีนะคะ ถือว่าเป็นวาสนาหนูแหละ เพราะว่าหนึ่งครั้งในชีวิต ได้เข้าซีนกับคนหล่อ หนึ่งครั้งในชีวิตจริงๆ หนูก็อิจฉาตัวเองเหมือนกันค่ะ ก็ฝากแม่ๆ เอ็นดูหนังที่พวกเราเล่นด้วยนะคะ สำหรับภาพยนตร์รินรดาค่ะ 20 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ ก็อยากจะให้คนดูชื่นชอบภาพยนตร์ที่เราเล่น ส่วนในเรื่องของการแสดง ในพาร์ตของการถ่ายทำ เราก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วค่ะ ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายว่า ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวโยนะคะ หลังจากนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในผลงานการแสดงของพวกเราค่ะ”