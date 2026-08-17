“พี่จอง - คัลแลน” อยากมีแฟนเป็นคนไทย เผยเตรียมจัดแฟนมีตติ้ง พร้อมรับงานแสดง อยากลองอะไรใหม่ๆ

“พี่จอง - คัลแลน” เผยข่าวดีเตรียมจัดแฟนมีตติ้ง แย้มตอนนี้คืบหน้าไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว รอติดตามได้เลย เปิดใจพร้อมรับงานแสดง อยากทำอะไรใหม่ๆ สนุกๆ ซุ่มเรียนภาษาไทยหนักมาก ตอบชัดชอบสาวไทย
เปิดให้แฟนๆ ได้สั่งจองกันเรียบร้อยแล้ว สำหรับโฟโต้บุ๊ก “OUR LITTLE JOURNEY” ที่รวบรวมภาพความทรงจำและการเดินทางอันแสนอบอุ่นของ “คัลแลน” และ “พี่จอง” สองยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้จากช่อง Cullen HateBerry ล่าสุดได้เจอทั้งคู่มาร่วมงาน “Tpartner X JungCullen Airport Carnival ทริปไหนก็ใจฟู” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ทั้งสองคนก็ได้เปิดใจถึงโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ว่ามีความพิเศษสุดๆ และมีภาพที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเพียบ พร้อมเผยถึงแพลนงานใหม่ๆ และข่าวดีที่หลายคนรอคอยอย่างแฟนมีตติ้ง ซึ่งตอนนี้คืบหน้าไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
คัลแลน : “โฟโต้บุ๊กเราใส่ความทรงจำไปเยอะเลยครับ ไปถ่ายที่เขาช่องลม จ.นครนายก ที่เลือกที่นี่ เพราะผมไปเที่ยวคนเดียวมา แล้วรู้สึกว่าตรงนั้นธรรมชาติเยอะ ความทรงจำที่จำได้ชัดๆ คือผมปีนบันไดหลายรอบ วิ่งลง วิ่งขึ้น เกือบหัวใจวายครับ เหนื่อยมาก เลยอยากพาทุกคนไปเจอประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับมา”
พี่จอง : “คัลแลนน่าจะขึ้นลงประมาณ 5 ครั้ง แต่ผมลงไปแค่ 1 ครั้ง ผมก็ขาสั่นแล้ว (หัวเราะ) คัลแลนแข็งแรงมาก”
คัลแลน : “ไม่ปวดเข่าครับ ยังได้อยู่ ยังไปเดินทางอีกได้ครับ ไม่ต้องห่วงครับ”
เขียนความรู้สึกถึงแฟนๆ ผ่านโฟโตบุ๊ก และมีรูปที่ไม่เคยเปิดเผยเพียบ
พี่จอง : “จริงๆ เวลาเราทำโฟโต้บุ๊ก พวกเราคิดความทรงจำด้วยกัน แล้วเราก็เขียนจดหมายเอง เขียนความรู้สึกที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้”
คัลแลน : “แล้วก็มีรูปที่ไม่เคยเห็นเยอะนะครับ”
ถ้าใครได้ไปครอบครองต้องใจฟูแน่นอน
คัลแลน : “โอ้ ใจฟูมากครับ”
พี่จอง : “รอนิดนึงครับ”
คัลแลน : “ครับ ถ้าได้รับก็ตกใจนะครับ”
สนุกกับการได้รับงานหลากหลายมากขึ้น
พี่จอง : “ผมชอบประสบการณ์ใหม่ๆ ครับ แล้วเวลาไปรายการ ก็ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับไทยเยอะ ทำให้อยากได้ประสบการณ์แบบนี้อีก แล้วพิธีกรก็พูดสนุกมาก ทำให้อยากเรียนทุกอย่าง แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุข แล้วสนุกเยอะๆ ครับ”
คัลแลน : “ช่วงนี้มีอะไรโอกาสใหม่ๆ เยอะครับ แต่ผมสนุกมากจริงๆ แล้วอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ของผมครับ ถ้ามีโอกาสผมอยากลองอะไรใหม่ๆ มากครับ ถามว่ามีอะไรที่อยากทำอีกไหม อันนี้บอกชัดเจนไม่ได้ แต่ผมอยากลองประสบการณ์ใหม่มากครับ”
ถ้ามีโอกาสก็อยากลองรับงานแสดง
คัลแลน : “อันนี้ยากมากครับ (หัวเราะ)”
พี่จอง : “จริงๆ ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง”
คัลแลน : “ถ้ามีโอกาสอะไรสนุกๆ ใหม่ๆ ติดต่อให้หน่อยครับ เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ชินด้วย แล้วช่วงนั้นแค่ยูทิวบ์และภาษาไทย ทุกอย่างยังไม่พร้อมครับ แต่ช่วงนี้เราก็ค่อยๆ มีประสบการณ์ ค่อยๆ โตขึ้น แล้วเรียนภาษาไทยก็ตั้งใจมาก เก่งกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับ (หัวเราะ) เราเรียนเยอะครับ อยากเป็นคนไทยครับ”
พี่จอง : “เรียนจริงจังมากครับ จริงๆ ผมอยากพูดภาษาไทยเก่งกว่าคนไทยครับ (อยากมีแฟนเป็นคนไทยไหม?) ชอบมากครับ เอาครับ (หัวเราะ) (สาวไทยสวยไหม?) สาวไทยสวย”
คัลแลน : “แล้วอยากอยู่ประเทศไทยตลอดนะครับ (คนไทยก็อยากให้อยู่นานๆ?) เหรอครับ ถ้าแบบนี้ผมก็ตั้งใจอยู่นี่ครับ ประทับใจครับ แล้วทุกคนมาที่นี่วันนี้ ก็อยากให้มีความสุขทุกวัน ไม่รู้พูดยังไง แต่ขอบคุณนะครับ”
แย้มข่าวดีกำลังเตรียมแฟนมีตติ้ง สำเร็จไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว
คัลแลน : “เร็วๆ นี้เราจะมีแฟนมีตติ้งครับ เราพร้อมมากๆ ตั้งใจมากๆ จะเป็นแฟนมีตติ้งที่อาจจะไม่เคยเห็น เราไม่อยากทำแฟนมีตติ้งธรรมดา เราอยากให้ทุกคนประทับใจ และพอใจด้วย ช่วงนี้ผมจริงจังอยู่ครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับ จะมีอะไรอัปเดตเร็วๆ นี้นะครับ ตอนนี้จริงๆ 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว”
พี่จอง : “(ภายในปีนี้ไหม?) อาจจะครับ”
คัลแลน : “แต่จะจัดกี่รอบ อันนี้ยังบอกไม่ได้ครับ”
พี่จอง : “ถ้ามาแฟนมีตฯ เรา แน่นอนว่าทุกคนอาจจะได้รู้สึกอะไรใหม่ๆ ครับ จะสนุกมากครับ ขอให้สนใจกันเยอะๆ นะครับ”