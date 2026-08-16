‘คุณเล็ก-คุณแนน’ นำทัพ THE TOM THAILAND 2026 จัด Workshop สุดเอ็กซ์คลูซีฟ! ดึงโค้ชระดับประเทศติวเข้ม ณ คฤหาสน์ป๋าต๊อบ ปฏิญญา

คุณเล็ก-บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ถือลิขสิทธิ์ฯ ร่วมกับ คุณแนน-วิไลลักษณ์ ศิริสาคร ผู้อำนวยการกองประกวด จัดกิจกรรม Workshop ผู้ผ่านเข้ารอบ Audition สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ "THE TOM THAILAND 2026" เวทีทอมแห่งแรกของประเทศไทย! บรรยากาศการ Workshop เต็มไปด้วยความคึกคักและพลังแห่งความฝัน โดยมีเหล่า Masters Coach และครูผู้ฝึกสอนระดับประเทศ นำโดย ป๋าต๊อบ - ปฏิญญา ควรตระกูล, นิโคล เทริโอ, เก่ง ธชย, อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ เหน่ง Y not 7 มาร่วมติวเข้ม ปรับลุค และดึงศักยภาพของผู้เข้าประกวดแบบจัดเต็ม ณ คฤหาสน์ป๋าต๊อบ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา
โดยทาง คุณเล็ก บุณณดา และ คุณแนน วิไลลักษณ์ ได้เปิดใจถึงความตั้งใจในครั้งนี้ว่า
"เป้าหมายสำคัญคืออยากเห็นน้องๆ ไปได้ไกลยิ่งกว่าความคาดหมาย เพราะวิวัฒนาการของทุกคนเยอะมาก ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีแอบทำเพลงกันบ้างแล้ว รอติดตามกันได้เลยค่ะ ส่วนประเด็นที่ว่าคัดมาแต่หน้าตา จริงๆ เวทีนี้เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทุกคนหล่อหมด และทุกคนก็เก่งหมดเช่นกัน”
ขณะที่ คุณเล็ก ย้ำว่า “เมนเทอร์หรือโค้ชไม่ได้เป็นคนตัดสิน และตัวเจ้าของเวทีเองก็ไม่ได้เป็นคนเลือก แต่เราจะเชิญกรรมการกิตติมศักดิ์มาเป็นผู้ตัดสินทั้งหมด ทั้งนี้ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ จะมีการออดิชั่นรวมที่ยูเนี่ยนมอลล์ จากนั้นวันที่ 6-8 ก.ย. จะเป็นคิวเก็บตัวของทีมโค้ชแม่ป้อม&วิว และวันที่ 15-20 ก.ย. จะเป็นของทีมป๋าต๊อบ&นิโคล กับปีใหม่&เก่ง ยังไงก็ฝากติดตาม The Tom Thailand ได้ทุกช่องทางค่ะ”"
ทางด้านเจ้าของสถานที่อย่าง ป๋าต๊อบ ปฏิญญา และ คุณปีใหม่ สุมนต์รัตน์ ที่เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ให้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และฝึกฝนทักษะการร้องเพลงและการแสดง ได้กล่าวเสริมว่า
"เราเน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ การวางตัว แล้วก็หาเพื่อนๆ มาช่วยติวให้ แม้น้องจะดีอยู่แล้ว แต่มั่นใจว่ายังดีขึ้นได้อีก จนทุกคนชอบทักว่า 'พี่เปลี่ยนหนูอีกแล้วเหรอ' เราตอบว่าใช่ เพราะเราเชื่อว่าน้องดีขึ้นได้มากกว่าเดิม ส่วนผู้ชนะ ในหัวพี่ไม่ได้ล็อกผู้ชนะไว้เลย รู้แค่ว่าต้องทำโชว์ให้ออกมายากที่สุดสำหรับกรรมการ เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าเด็กทอมบอยน่าเอ็นดูพวกนี้ฝีมือไม่ใช่เล่นๆ ส่วนวิธีการโค้ชกับปีใหม่ ก็จะคอยส่งข้อความเตือนให้รู้จักรักตัวเอง ปรับจากข้างใน เพราะเสน่ห์มันไม่ได้อยู่ที่หน้าตา แต่อยู่ที่แสงสว่างในตัวเด็ก ซึ่งเรามีหน้าที่ทำให้มันสว่างที่สุด"
การจัด Workshop ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมจาก snoopythailand โดย คุณฝน-พรพรรณ ทองธานี และ SAGASONIC (นึกถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า นึกถึง ซากาโซนิค)
ปักหมุดความเข้มข้น! ด่านถัดไปสู่รอบเก็บตัว ณ เขาใหญ่ ร่วมกับ Master และ Coach
6 - 8 กันยายน 2569: ทีมคุณป้อม วินิจ – คุณวิว โฉดเฉด
15 - 17 กันยายน 2569: ทีมคุณเก่ง ธชย – คุณปีใหม่ สุมนต์รัตน์
18 - 20 กันยายน 2569: ทีมป๋าต๊อบ – คุณนิโคล เทริโอ
ห้ามพลาด! รอบตัดสิน (FINAL ROUND)
ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับก้าวสำคัญบนเวทีแห่งโอกาส THE TOM THAILAND 2026 : FINAL ROUND ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ณ คาลิปโซ่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
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