“มหาภัยสุดถนนโอ๊ค” โลกเปลี่ยนในพริบตา เปิดฉากภารกิจเอาชีวิตรอดจากฝูงไดโนเสาร์

วอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส ชวนผู้ชมลุ้นระทึกกับภาพยนตร์แอ็กชันฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ “THE END OF OAK STREET - มหาภัยสุดถนนโอ๊ค” ผลงานเขียนบทและกำกับของ เดวิด โรเบิร์ต มิตเชลล์ และอำนวยการสร้างโดย เจ.เจ.อับรัมส์ เมื่อครอบครัวแสนธรรมดาต้องเผชิญหน้ากับฝูงไดโนเสาร์นักล่าที่เปลี่ยนย่านชานเมืองอันเงียบสงบในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ให้กลายเป็นสมรภูมิเอาชีวิตรอด นำแสดงโดย แอนน์ แฮททาเวย์, ยวน แม็คเกรเกอร์, เมซี่ สเตลลา และ คริสเตียน คอนเวอรี
ท่ามกลางชีวิตประจำวันที่ดูเรียบง่ายของครอบครัวแพลตต์ ทุกอย่างกลับพลิกผันอย่างไม่มีสัญญาณเตือน เมื่อเหตุการณ์ลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้เปลี่ยนย่านที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้กลายเป็นสถานที่ซึ่งกฎเกณฑ์ของโลกเดิมไม่อาจใช้ได้อีกต่อไป
หลังจากเหตุการณ์ประหลาดฉีกกระชากถนนโอ๊คออกจากโลกที่พวกเขาคุ้นเคย และพาเพื่อนบ้านทั้งย่านไปยังดินแดนที่ไม่รู้จัก ครอบครัวแพลตต์จึงต้องเผชิญทั้งไดโนเสาร์นักล่าและสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย โดยมี "สตาร์บัค" สุนัขแสนรู้ผู้คอยเคียงข้างครอบครัวในทุกสถานการณ์ ก่อนจะค้นพบว่าหนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอด คือการไม่ทอดทิ้งกัน
ภาพยนตร์นำแสดงโดย แอนน์ แฮททาเวย์ ในบท เดนิส แพลตต์, ยวน แม็คเกรเกอร์ ในบท เกร็ก แพลตต์, เมซี่ สเตลลา และ คริสเตียน คอนเวอรี ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวแพลตต์ที่ภายนอกดูเหมือนครอบครัวชานเมืองทั่วไป แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยปัญหาและความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้ จนกระทั่งเหตุการณ์เหนือจินตนาการบีบให้ทุกคนรวมถึง "สตาร์บัค" สุนัขแสนรู้ผู้เป็นสมาชิกสำคัญของครอบครัว ต้องร่วมกันต่อสู้และหันกลับมาพึ่งพากันอีกครั้ง
เดวิด โรเบิร์ต มิตเชลล์ เล่าว่า เขาหลงใหลในไดโนเสาร์มาตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนที่ภาพไดโนเสาร์กำลังคุ้ยถังขยะในย่านชานเมืองที่ผุดขึ้นระหว่างเดินเล่นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ เขาต้องการสร้างภาพยนตร์ที่ให้เหตุการณ์เหนือจินตนาการเกิดขึ้นในสถานที่ธรรมดาที่ผู้คนคุ้นเคย เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จริง เขาจึงเลือกให้เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของภาพยนตร์ผจญภัยและสยองขวัญที่ให้ความสำคัญกับตัวละครและความสัมพันธ์ของครอบครัว ซึ่งเป็นเสน่ห์ของหนังในยุคนั้น
นอกจากความตื่นเต้นจากการไล่ล่าของไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวแพลตต์ ซึ่งต่างต้องเผชิญปัญหา ความผิดหวัง และความลับที่ไม่เคยเปิดเผยต่อกัน แต่เมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตราย พวกเขาจำเป็นต้องหันกลับมาจับมือกันอีกครั้ง มิตเชลล์เชื่อว่าผู้ชมจะรู้สึกผูกพันกับครอบครัวนี้ จนรู้สึกเหมือนได้ร่วมเผชิญเหตุการณ์ไปพร้อมกับครอบครัวแพลตต์ ทำให้ทุกฉากแอ็กชันและทุกการเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์มีเดิมพันทางอารมณ์ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
แอนน์ แฮททาเวย์ เผยว่า สิ่งที่ทำให้เธอตอบรับบทนี้ทันที คือบทภาพยนตร์ที่แตกต่างจากทุกเรื่องที่เคยอ่าน เพราะบทภาพยนตร์ถ่ายทอดทั้งดราม่าครอบครัว ความลึกลับ และการผจญภัยไว้ได้อย่างลงตัว ขณะที่ ยวน แม็คเกรเกอร์ มองว่าเสน่ห์ของภาพยนตร์คือการเริ่มต้นจากเรื่องราวของครอบครัวธรรมดา ก่อนค่อย ๆ พาผู้ชมไปเผชิญเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งเต็มไปด้วยความระทึก อารมณ์ขัน และการเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์นักล่า
เจ.เจ. อับรัมส์ ผู้อำนวยการสร้าง กล่าวว่า นี่คือไอเดียต้นฉบับของ เดวิด โรเบิร์ต มิตเชลล์ ที่เริ่มต้นจากคำถามง่าย ๆ ว่า "จะเกิดอะไรขึ้นถ้า..." ก่อนพัฒนาเป็นเรื่องราวที่ทั้งแปลกใหม่และชวนติดตาม เขาเสริมว่า การนำตัวละครที่มีข้อบกพร่องมาเผชิญสถานการณ์เหนือความเป็นจริง คือเสน่ห์สำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้แตกต่าง และเป็นเหตุผลที่ Bad Robot ตัดสินใจร่วมสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้
“THE END OF OAK STREET - มหาภัยสุดถนนโอ๊ค” คือการนำเรื่องราวของครอบครัวมาผสานเข้ากับความระทึกและการผจญภัยครั้งใหญ่ เมื่อโลกที่คุ้นเคยกลับเปลี่ยนไปเพียงชั่วข้ามคืน พร้อมชวนผู้ชมลุ้นไปกับทุกการตัดสินใจ การหลบหนี และการเอาชีวิตรอดจากฝูงไดโนเสาร์ ร่วมแสดงโดย เมซี่ สเตลลา และ คริสเตียน คอนเวอรี ภาพยนตร์เขียนบท และกำกับ โดย เดวิด โรเบิร์ต มิตเชลล์ อำนวยการสร้างโดย เจ.เจ. อับรัมส์, ฮันนาห์ มิงเกลลา, จอน โคเฮน, เดวิด โรเบิร์ต มิตเชลล์, แมตต์ แจ็กสัน และ ทอมมี ฮาร์เปอร์ ผู้อำนวยการสร้างบริหาร ได้แก่ คริส เบนเดอร์, เจค ไวเนอร์, โจแอนน์ ลี และ ลีแอนน์ สโตนเบรกเกอร์
ทีมงานเบื้องหลังของมิตเชลล์ประกอบด้วย: ผู้กำกับภาพ ไมเคิล จูลาคิส, ผู้ออกแบบฉาก มายะ ชิโมกุจิ, ผู้ลำดับภาพ จอห์น แอ็กเซลราด, ผู้ประพันธ์ดนตรี ไมเคิล เจียคคิโน และผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย เอริน เบแนช
วอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส นำเสนอภาพยนตร์ร่วมกับ A Bad Robot Production, A Jackson Pictures Production, A David Robert Mitchell Film เรื่อง THE END OF OAK STREET จัดจำหน่ายทั่วโลกโดยวอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส
12 สิงหาคมนี้ พบกันในโรงภาพยนตร์ทั่วไปและระบบไอแมกซ์