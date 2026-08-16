"V1 เจเจ" คว้าตำแหน่ง The Winner True AF 2026 ปิดซีซันอย่างยิ่งใหญ่ สมมงค่ำคืนแห่งความฝัน

เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายอย่างยิ่งใหญ่และประทับใจสมการรอคอย สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเวทีล่าฝันในตำนาน True AF 2026 ภายใต้โจทย์เพลงสุดท้าทาย MORE THAN REALITY ซึ่งบรรยากาศภายในฮอลล์เต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมส่งเสียงเชียร์กันจนล้นพื้นที่ เปิดเวทีด้วยความผูกพันผ่านเพลงธีมนักล่าฝันอันคุ้นเคย ก่อนที่พิธีกรมากฝีมือประจำซีซันอย่าง พี่ดู๋ - สัญญา คุณากร จะนำทุกคนเข้าสู่รายการพร้อมสร้างความฮือฮาด้วยการแนะนำ 3 คอมเมนเตเตอร์ระดับตำนาน ครูเป็ด - มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ศิลปิน นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย พี่ไก่ - สุธี แสงเสรีชน บุคคลผู้อยู่ในเบื้องหลังวงการเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินไทยมาอย่างมากมาย ปิดท้ายด้วย พี่ปั๋ง - ประกาศิต โบสุวรรณ นักร้อง นักแสดงมากความสามารถ ที่มาร่วมตัดสินและให้คำแนะนำแก่นักล่าฝันในคืนสำคัญนี้
การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นด้วย V5ยูริ สาวน้อยน่ารักสดใสขวัญใจแฟนๆ ที่เปิดตัวด้วยเพลงอยากร้องดังดัง และปลุกความสนุกอย่างต่อเนื่องในเพลง วัดใจ จากนั้นเป็นคิวของหนุ่มหล่อหน้ามนเจ้าเสน่ห์ V6บีม ที่โชว์เสน่ห์กระชากใจสาวๆ ผ่านเพลง แรงโน้มถ่วง และ 9 นาฬิกา ตามมาด้วยหนุ่มมาดกวนหน้าทะเล้น V10โอม ที่ขนเพลงเนื้อหาลึกซึ้งมาสะกดผู้ชมอย่างเพลง หัวใจสะออน ต่อด้วยเพลง ความเชื่อ และแล้วก็มาถึงเวลาของสาวเสียงแหบเสน่ห์ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว V1เจเจ ที่ขอจัดเต็มพลังเสียงระดับตำนานด้วยเพลง Bohemian Rhapsody ต่อด้วยเพลง High and Dry
บรรยากาศเริ่มอบอวลไปด้วยความอบอุ่น เมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญที่ 4 นักล่าฝันถ่ายทอดบทเพลงรักสุดซึ้ง เพื่อส่งผ่านความรู้สึกขอบคุณไปยังทุกกำลังใจ เริ่มต้นความซาบซึ้งด้วย V10 โอม ในเพลง รัก ต่อด้วยความสดใสของ V5 ยูริ ในเพลง Proud จากนั้น V1 เจเจ โชว์พลังเสียงถ่ายทอดความรู้สึกเต็มหัวใจผ่านเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ ก่อนจะปิดท้ายช่วงโชว์เดี่ยวอย่างสมบูรณ์แบบด้วย V6 บีม กับเพลง ขอบคุณที่รักกัน
บนเวทีกลับมาอบอุ่นหัวใจอีกครั้ง เมื่อ 8 นักล่าฝัน V2 โฟน, V3 มิวสิก, V4 แป้ง, V7 โฟกัส, V8 ซาน, V9 กิ่งแก้ม, V11 นะโม และ V12 แจ็คกี้ คืนสู่เวทีของนักล่าฝัน มาร่วมถ่ายทอดเพลงเมดเลย์สุดพิเศษของวง ดิ อิมพอสซิเบิ้ล เพื่อรำลึกถึง อาต้อย–เศรษฐา ศิระฉายา พิธีกรในตำนานที่อยู่ในใจเสมอ
บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความซาบซึ้ง และเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญ เมื่อนักล่าฝัน 4 คนสุดท้ายแท็กทีมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้ง 8 คน ปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง ทุกนาทีที่สวยงามถือว่าเป็นโชว์ปิดคอนเสิร์ตที่สร้างความประทับใจและเติมเต็มน้ำตาแห่งความสุขให้กับผู้ชมทุกคนจริงๆ
และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาบีบหัวใจเมื่อสัญญาณการโหวตสิ้นสุดลง พี่ดู๋ - สัญญา คุณากร ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีออกมาประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นจากการประกาศให้ V6บีม คว้าตำแหน่งนักล่าฝันอันดับที่ 4 ตามมาด้วย V10โอม นักล่าฝันอันดับที่ 3 และ V5ยูริ นักล่าฝันอันดับที่ 2 ก่อนจะเข้าสู่วินาทีที่ทุกคนรอคอย กับการประกาศชื่อ V1เจเจ ผู้ชนะเลิศที่คว้าตำแหน่ง "True AF 2026 The Winner" คนล่าสุดไปครองได้สำเร็จด้วยคะแนนโหวตอย่างท่วมท้น สมศักดิ์ศรีการเดินทางบนเส้นทางล่าฝันในซีซันนี้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบช่อดอกไม้ให้กับนักล่าฝันทั้ง 12 คน
#TrueAF2026 #TrueAFthailand #TrueVisionsNOW