Surgery Wars อีพี7 “หนิง ปณิตา” ขอจับมือ “ลูกเกด เมทินี” สงบศึก “เอม-แต๋ง” พร้อมเปิดเกม ELEVATE ฟาดกันก่อนโค้งสุดท้าย ใครจะได้ไปต่อ!

เดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ ในอีพี7 เมื่อรายการ “Surgery Wars สงครามแห่งความงาม” ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 ผลิตโดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด ดำเนินรายการโดย ดีเจนุ้ย เดินทางมาเกินครึ่งทาง เกมการแข่งขันก็ยิ่งร้อนแรงและกดดันมากขึ้น เพราะทุกภารกิจไม่ได้เดิมพันเพียงชัยชนะ แต่หมายถึงโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตของผู้เข้าแข่งขันไปตลอดกาล
สัปดาห์นี้พร้อมเปิดสังเวียนต้อนรับ 4 โรงพยาบาลและคลินิก ได้แก่ Apex Surgery Hospital, IDL Hospital, MEKO International Hospital และ DREAMRIVA SURGERY CENTER ที่พร้อมเปิดศึกประชันฝีมือแบบไม่มีใครยอมใคร
แต่ก่อนจะเริ่มการแข่งขัน ดูเหมือนว่าสงครามครั้งนี้จะมี มาสเตอร์เซเล็บอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตา เมื่อ “ลูกเกด เมทินี” และ “หนิง ปณิตา” ต้องกลับมาเจอกันอีกครั้ง หลังจากครั้งก่อน หนิงเคยเข้าไปป่วนจนถูกลูกเกดสาดน้ำไล่ แต่การกลับมาเจอกันครั้งนี้ หนิง ปณิตา ขอเปลี่ยนเกมจากคู่กัดมาเป็น พันธมิตร เปิดฉากด้วยการจับมือกันไว้ก่อน งานนี้จะเป็นการสงบศึกจริง หรือเป็นเพียงแผนการก่อนลงสนาม ต้องจับตาให้ดี ขณะที่อีกฝั่งของมาสเตอร์เซเลบ ทั้ง เอม วิทวัส และแต๋ง อาฟเตอร์ยำ ต่างเดินหน้าเปิดเกมกันอย่างเข้มข้น เพื่อเค้นศักยภาพของแต่ละทีมออกมาให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะโจทย์ประจำสัปดาห์ที่มาในคอนเซปต์ “ELEVATE – การยกระดับ” กับ Mission Photo Shoot ที่ไม่ได้วัดกันเพียงความสวย แต่ต้องถ่ายทอด ความมั่นใจ ผ่านภาพถ่ายให้คนดูสัมผัสได้
เมื่อการแข่งขันเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ทุกทีมจึงต้องงัดทั้งฝีมือ ไอเดีย และความมั่นใจออกมาแบบไม่มีอะไรให้กั๊ก ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียว ของ Surgery Wars ที่จะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล ทีมไหนจะคว้าชัย และใครจะต้องเผชิญแรงกดดันในโค้งสุดท้ายของสงครามแห่งความงามครั้งนี้ เตรียมลุ้นและจับตาใน “Surgery Wars สงครามแห่งความงาม” อีพี7 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 21.15 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23รับชมย้อนหลังได้ทาง WorkpointOfficial และรับชม Version UNCUT ได้ทาง YouTube Win Win PRPlus Official พร้อมติดตามข่าวสารและทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ LINE : @surgerywars, Facebook และ TikTok : SurgeryWars, Instagram : surgerywars2026 #SurgeryWars #สงครามแห่งความงาม