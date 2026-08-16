หวานมาก! “นุ่น วรนุช” ส่งกำลังใจติดขอบสนาม เชียร์ “ต๊อด ปิติ” ลุยแข่ง HYROX

บรรยากาศวันสุดท้ายของการแข่งขัน HYROX Bangkok 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางเหล่านักกีฬาและเหล่าดารา-คนดังที่มาร่วมงาน
ซึ่งงานนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักๆ ของคู่รักอาณาจักรบุญรอด อย่าง “นุ่น วรนุช” และ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ให้ได้เห็นกันด้วย เมื่อสาวนุ่นเดินทางมาให้กำลังใจคุณสามีถึงขอบสนาม พร้อมส่งเสียงเชียร์และถ่ายคลิปให้แบบเต็มที่ ทำเอาหวานไปทั้งสนามเลยทีเดียว
โดย “ต๊อด ปิติ” ลงแข่งขันในประเภท Double Men Open จับคู่กับ “โค้ชโค้ก” ขจรศิลป์ วงษ์มา ซึ่งทั้งคู่ต้องผ่านทั้งการวิ่งและบททดสอบ Functional Fitness จำนวน 8 สถานี ก่อนจะพากันเข้าเส้นชัยได้สำเร็จด้วยเวลา 01:15:37 ชั่วโมง