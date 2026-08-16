“อิน-องศา” บุกตลาด “A FAIR” เซ็นทรัล ลาดพร้าว แฟนคลับเต็มสตรีม ห้างแตกอีกแล้ว

ทำเอาเจ้าของตลาดคนเก่ง เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร แฮปปี้ ยิ้มอุ่น มีความสุขสุดสุดเมื่อสองหนุ่มฮอตซีรีส์วาย อิน จักราสินธุ์ และ องศา ธีธัช จากซีรีส์เรื่อง ”อรุณรุ่ง”§มาบุกตลาด A FAIR IN LOVE ที่ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ทำเอาแฟนคลับกว่าพันคนซึ่งมีหลายเชื้อชาติ ตามติดมาใกล้ชิด ”อิน-องศา” ที่มาร่วมกิจกรรมร้องเพลง พูดคุย และเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน หัวเราะหยอกเอินส่งภาษารักแซวกันอย่างมีความสุข พร้อมเดินชิมช้อปตลาดไปด้วยกัน นำอาหารจากร้านอร่อยกลับบ้านไปกินกันอย่างเต็มอิ่ม งานนี้แฟนๆยิ้มปลื้มไปกับความน่ารักน่าหยิกของ “อิน-องศา”และจากการพูดคุยกัน ทำให้ทุกคนรู้ว่าชื่อเล่นที่ ”องศา” เรียก”อิน”บ่อยๆก็คือ “น้องหมวย” ทำเอาทุกคนในตลาดหัวเราะกันยกใหญ่กับชื่อเล่นนี้ พี่เอ ศุภชัย ก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนที่มาเดินตลาดเอแฟร์ สดชื่น สดใส มีความสุขไปกับน้องอิน และ น้ององศา
โดย พี่เอ ศุภชัย เปิดใจถึงงานเอแฟร์ในครั้งนี้ว่า
“ก็รู้สึกดีใจมากค่ะ ที่น้องอิน และ น้ององศา มาร่วมงานตลาดเอแฟร์ด้วยกัน ซึ่งแฟนๆก็ตามติดกันมาแบบเต็มห้างเลย เรียกว่าห้างแตกเลยค่ะ มารอกันตั้งแต่เช้ากว่าจะเจอตัวก็บ่ายสามโมงแล้ว ทุกคนพร้อมรอเลย แฟนคลับสาวๆทั้งนั้นเลย หนาแน่นมาก พี่เอก็ติดตามดูซีรีส์เรื่อง”อรุณรุ่ง”ตลอด สนุกมาก ลุ้นมาก อีกไม่กี่ตอนก็จะจบแล้ว น้องๆเค้าก็ฝากให้ติดตามกันดูว่าจะจบยังไง แฮปปี้ หรือ เศร้า ต้องดูกันเลยค่ะ ส่วนงานเอแฟร์ของพี่เอ ยังมีจนถึงวันที่ 19 สิงหาคมนี้ โดยวันที่ 16 สิงหาคม น้องต้นข้าว สุปรียาก็มาร่วมกิจกรรม งานเอแฟร์จะมีกิจกรรมดีดีทุกวัน รวมทั้งอาหารจากร้านอร่อย ฝากทุกคนมาชิมมาช้อปกันได้นะคะ”
เดินตลาดเอแฟร์ โดยพี่เอ ศุภชัย ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 สิงหาคม ที่ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าวค่ะ